Top 5 experiențe Eddie Tone
Text & Video credit: Eduard Tone
La început de vară am pornit motorul tuk tuk-ului și l-am îndreptat către Austria. Știu, când spui Austria nu te gândești neapărat la vară, ci mai degrabă te duci să-ți cauți schiurile în debara. Dar lucrurile nu stau chiar atât de ”definitiv”, ba dimpotrivă.
Pentru că tuk tuk-ul înaintează mai greu prin zăpadă, mi-am dorit întotdeauna să-l aduc în decorul verde al pajiștilor austriece și să-l las să zburde printre clădiri elegante, pe ritmuri de Mozart. Și unde poți face mai bine acest lucru decât în Salzburg? Vara a început cum nu se poate mai bine pentru TukTuk (punct ro) și uite că după câteva zile de experiențe austriece ne-am întors cu tolba plină de povești. Depănăm aici doar cinci dintre ele – cele mai frumoase - pe restul, la fel de interesante, urmând să le aflați la noi... în garaj:
5. Hangar 7
Atunci când vine vorba de Felix Baumgartner, omul care s-a aruncat din stratosferă, oricărui austriac i se luminează privirea și aproape că vezi cum îl colorează un trafalet al mândriei. Atunci când, ca român, vorbești cu un austriac despre Felix Baumgartner, ți se colorează și ție vocea, amintind că prietena lui e româncă și că o cunoști, ja jaa! Pe Felix, sau cel puțin, costumul lui și capsula (experimentală, nu cea originală), îl găsești la Hangar 7, o imensă hală din Salzburg, deținută de Dietrich Mateschitz, proprietarul RedBull, o construcție multifuncțională ce funcționează ca un fel de muzeu modern în care se află, printre altele, mașini de Formula 1, avioane, elicoptere dar și un restaurant cu o stea Michelin.
4. Descoperă-l pe Mozart, în timp ce mănânci clapon
În Salzburg se află cel mai vechi restaurant din lume. Se numește Stiftskeller St. Peter, e construit în interiorul unei mânăstiri și în anul 803 funcționa ca han. O idee foarte bună este să iei cina aici, și nu neapărat pentru meniul în care se regăsește un delicios clapon, nu neapărat pentru că vinurile sunt foarte bune, nu neapărat pentru că vei sta la masă într-o elegantă sală baroc, ci pentru că, alegând programul Mozart Dinner Concert, vei avea parte, între felurile de mâncare, de un spectacol pe cinste: acompaniați de un cvintet de coarde, un tenor și o soprană (distribuția poate să varieze) vor interpreta arii din opere, cu un simț al umorului care te va cuceri de la primul ”Fluturaș nu mai ai aripioare”.
3. Încearcă să nu cazi în râul Inn
Clocotește adrenalina în tine? Știu un loc în care să-ți satisfaci la maxim pasiunile astea cu aruncatul în cap: Area 47 (aflat în Valea Ötztal, din vestul Austriei) e cel mai cool loc de joacă al Europei, după cum se auto-definește. Și după cum și este: un parc de aventură uriaș, în care poți desfășura orice fel de activitate adrenalinică la care visezi, de la canyoning la cățărări, de la wakeboarding la offroad. Eu am făcut rafting, adică am încercat să dovedesc cât de mult sunt dus cu pluta. În condiții regulamentare, desigur. Marea provocare, după ce îmbraci costumul de neopren, te urci în barcă și începi să vâslești la indicațiile ”șefului”, e să nu cazi în apa rece ca gheața. Lucru pe care l-am reușit deși, se pare, distracția maximă ar fi început tocmai în momentul în care cădeai și, eventual, erai dus de curent la o distanță apreciabilă de ”bază”.
2. Apfelstrudel & Salzburger Nockerl
Dacă vei căuta vreodată o bucătărie complet amenajată și săpată într-o stâncă, atunci îndreaptă-te către Salzburg și caută-l pe Johann Bauer, un chef simpatic care și-a deschis o școală de cooking în această peșteră din mijlocul orașului – Edelweiss Cooking School. La el în bârlog, omul te învață să gătești câteva lucruri cu care austriecii își definesc identitatea gastronomică. Dintre acestea, am experimentat două: celebrul Apfelstrudel (adică deliciosul ștrudel cu mere) și mai puțin celebrul Salzburger Nockerl, un desert pe care îl știi mai degrabă dacă-l vezi: ”cocoașele” acelea umflate, care seamănă cu niște mini-vulcani. Misiunea a fost îndeplinită cu succes iar rezultatul a fost yummy! Ștrudelul e mai ușor de preparat decât ai crede iar la Nockerl trebuie să înveți o tehnică secretă. Care-i aia? Păi… e secret!
1. Descoperă pasiunea bizară a unui arhiepiscop austriac
În secolul 17, oamenii nu aveau prea multe posibilități de distracție. Nu se uitau la televizor, nu postau pe pereții digitali și nu spărgeau bombonele pe display-uri. Unii dintre ei, însă, aveau o imaginație atât de bogată încât reușeau să surprindă pe toată lumea. Printre aceștia s-a numărat arhiepiscopul Markus Sittikus, care, cu ajutorul arhitectului Santino Solari, a ridicat în numai 3 ani, Palatul Hellbrunn, din Salzburg. Un palat superb (în special grădinile), cu un șarm inedit, care l-a transformat rapid în primul ”parc de distracții” al lumii. În momentele plimbării prin grădini, fie că treceau pe lângă statui, că se așezau la o masă sau că pășeau în diverse încăperi, oaspeții arhiepiscopului se trezeau udați de apa care țâșnea prin niște mici găuri ascunse, la acționarea unei manete, de asemenea ascunsă. Obiceiul e păstrat și azi – la Hellbrunn ai toate șansele să te trezești ud leaorcă, în timp ce admiri inclusiv un teatru mecanic, acționat hidraulic, în care aproape 200 de figurine compun scena superbă a unui oraș în miniatură.