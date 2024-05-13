Top 5 experiențe Eddie Tone

Explorează vara în Austria alături de Eddy Țone!

Text & Video credit: Eduard Tone

La început de vară am pornit motorul tuk tuk-ului și l-am îndreptat către Austria. Știu, când spui Austria nu te gândești neapărat la vară, ci mai degrabă te duci să-ți cauți schiurile în debara. Dar lucrurile nu stau chiar atât de ”definitiv”, ba dimpotrivă.

Pentru că tuk tuk-ul înaintează mai greu prin zăpadă, mi-am dorit întotdeauna să-l aduc în decorul verde al pajiștilor austriece și să-l las să zburde printre clădiri elegante, pe ritmuri de Mozart. Și unde poți face mai bine acest lucru decât în Salzburg? Vara a început cum nu se poate mai bine pentru TukTuk (punct ro) și uite că după câteva zile de experiențe austriece ne-am întors cu tolba plină de povești. Depănăm aici doar cinci dintre ele – cele mai frumoase - pe restul, la fel de interesante, urmând să le aflați la noi... în garaj: