În infinity-pool la 1300 de metri altitudine, iar în fundal se profilează munții sau lacurile: în aceste resorturi de wellness, priveliștea panoramică este încântătoare.

Acolo unde privirea se pierde peste creste montane, văi și lacuri strălucitoare, conceptul de „refugiu” capătă o nouă dimensiune: wellness cu priveliște panoramică. La altitudini de peste 1.000 de metri, liniștea și peisajul se îmbină și se transformă într-o experiență pentru toate simțurile. Arhitectura zonelor de wellness se deschide către natură – cu fațade din sticlă care dirijează parcă lumina, piscine care par să se scurgă în neant și zone de relaxare care fac din priveliștea panoramică un companion permanent. Departe de agitație, în mijlocul liniștii alpine, este ușor să te relaxezi.

Aceste zece hoteluri extraordinare demonstrează că cei care vor să ajungă sus găsesc aici atât priveliști de neuitat, cât și relaxare profundă.