10 hoteluri de wellness din Austria cu priveliște panoramică
Acolo unde privirea se pierde peste creste montane, văi și lacuri strălucitoare, conceptul de „refugiu” capătă o nouă dimensiune: wellness cu priveliște panoramică. La altitudini de peste 1.000 de metri, liniștea și peisajul se îmbină și se transformă într-o experiență pentru toate simțurile. Arhitectura zonelor de wellness se deschide către natură – cu fațade din sticlă care dirijează parcă lumina, piscine care par să se scurgă în neant și zone de relaxare care fac din priveliștea panoramică un companion permanent. Departe de agitație, în mijlocul liniștii alpine, este ușor să te relaxezi.
Aceste zece hoteluri extraordinare demonstrează că cei care vor să ajungă sus găsesc aici atât priveliști de neuitat, cât și relaxare profundă.
Mountain Resort Feuerberg: relaxare „ca pe norișor”
Simte puterea munților și admiră jumătate din Carintia, totul la centrul de wellness panoramic Mountain Resort Feuerberg, situat la 1.766 metri altitudine, în regiunea de schi Gerlitzen Alpe. Infinity pool cu vedere liberă spre vârfurile munților Karawanken sau piscină panoramică cu pavilion deschis din sticlă – cei care doresc să simtă apa pe piele și să admire văile au de unde alege. Vara, lacul Almsee din fața hotelului te invită să te răcorești în apa sa revigorantă.
Pentru purificarea și detoxifierea organismului, ai la dispoziție sauna din stâncă situată direct în stânca Gerlitzen, sauna cu sare din Himalaya, sauna cu infraroșu Herzerl sau sauna concert cu vedere panoramică. Cei care doresc să se bucure de spațiu se pot cuibări în „Wolke 7” – o cameră de relaxare cu vedere la lacurile din Carintia.
Hotel Fernblick: răsfăț panoramic
Deasupra localității Schruns din Montafon, pe muntele Bartholomäberg, la 1.100 metri altitudine, se află hotelul de vacanță Fernblick, care face cinste numelui său. Atunci când alegi să te bălăcești în panorama sky pool ai parte de natură în prima linie, deoarece bazinul – susținut de stâlpi puternici – se ridică la 20 de metri deasupra versantului.
Pe lângă splendida sky-pool, relaxarea acvatică poate veni și în apa numai bună a jacuzzi-ului panoramic. Dar și în „baia de lux” din interiorul clădirii, unde corpul și spiritul își regăsesc echilibrul: în camerele de relaxare, mirosurile și aromele minunate plutesc în aer, stimulând simțurile.
Hotelul Höflehner: lux pe fundal alpin
Situat la 1.117 metri altitudine, pe platoul însorit de deasupra văii Ennstal, în regiunea Schladming-Dachstein, hotelul Natur- und Wellnesshotel Höflehner este un refugiu pentru toți cei care caută wellness cu priveliște. În mijlocul munților Schladminger Tauern, inifinity jacuzzi sau jacuzzi-ul de pe acoperiș oferă o priveliște de neuitat asupra munților – un loc în care relaxarea nu este pusă în scenă, ci se întâmplă pur și simplu.
În Premium Alpin Spa, cu o suprafață de 5.000 m², relaxarea elegantă se îmbină cu naturalețea alpină: cu o piscină sportivă de 25 de metri, zone de saună și camere de relaxare cu ferestre panoramice. Cei care doresc intimitate maximă o vor găsi în exclusivele Sky Chalets – cabane dotate cu echipamente de înaltă calitate, cu propriul spa.
Și familiile se simt foarte bine aici: îngrijirea plină de afecțiune a copiilor și ofertele de wellness speciale pentru copii fac din Hotel Höflehner un loc în care toate generațiile se pot bucura de relaxare și de priveliști minunate.
Hotelul Hochschober: wellness & literatură universală
O ceainărie în pagoda chinezească, un hamam autentic și un lac încălzit pentru înot în mijlocul Alpilor: hotelul Hochschober combină ideile extraordinare cu caracterul de refugiu alpin. Situat direct la lacul Turracher, centrul de wellness cu o suprafață de 5.000 m² se mândrește cu o varietate de abordări: uneori oriental, alteori asiatic, dar întotdeauna în armonie cu natura montană înconjurătoare.
Hotelul situat la 1.763 metri altitudine nu este doar un loc pentru bunăstare, ci și pentru spirit și cultură: cele peste 4000 de cărți din bibliotecă te așteaptă cuminți să le descoperi. Afară se aude foșnetul pinilor, iar înăuntru domnește o liniște binefăcătoare – perfect pentru cei care preferă o relaxare mai profundă.
Interalpen-Hotel Tyrol: lux, serenitate, liniște
Când refugiul în sine devine o experiență, înseamnă că ai ajuns la luxosul Interalpen-Hotel Tyrol. Fiind un refugiu exclusivist situat într-o zonă izolată, la 1.300 de metri deasupra nivelului mării, hotelul îmbină liniștea, spațiul și rafinamentul – un loc în care viața de zi cu zi este o amintire pierdută în zare. Situat pe un platou înalt și însorit lângă Seefeld, hotelul oferă o priveliște superbă asupra văii Inn și a impunătorului lanț muntos tirolez – cel mai bine de la piscina panoramică sau din suita spa privată.
Zona de wellness, cu o suprafață de peste 5.400 m², combină claritatea alpină cu luxul: saune, tratamente individuale, restaurant spa, fitness și yoga completează oferta. Și din punct de vedere culinar, oferta este excelentă: bucătarul Mario Döring, distins cu stele Michelin, este responsabil de bucătărie, premiată de Ghidul MICHELIN 2025. Falstaff a desemnat deja de două ori acest hotel drept „Cel mai bun hotel din Austria”.
Gradonna Mountain Resort: viziune cu perspectivă
Fără mașini, cu o arhitectură bine gândită și situat pe un platou la 1.500 de metri deasupra nivelului mării – Gradonna Mountain Resort din Kals am Großglockner mizează pe relaxare durabilă cu stil. Hotelul este situat la marginea pârtiei din regiunea de schi Großglockner Resort Kals-Matrei, iar toate camerele, suitele și chalet-urile au vedere splendidă asupra munților din Tirolul de Est.
În spațiul generos dedicat wellness-ului, purismul alpin se îmbină cu diversitatea benefică: cu piscine interioare și exterioare, iaz natural, saune, tratamente spa de înaltă calitate și propria linie de cosmetice naturale Magdalena's – fabricate în Tirol. De asemenea, există și un salon de coafură propriu. Recunoașterea internațională ca „World’s Leading Mountain Resort” (2022) demonstrează: cei care caută relaxare și priveliști panoramice vor găsi aici tot ce își doresc – din toate punctele de vedere.
Almwellness Hotel Pierer: natură, liniște, priveliște
În mijloculparcului natural Almenland, la 1.237 metri deasupra nivelului mării, se află Almwellness Hotel Pierer – un refugiu pentru toți cei care caută relaxare într-un cadru natural elegant. Regiunea Teichalm este renumită pentru aerul curat, pajiștile luxuriante și peisajul pitoresc.Noul spa Almspa, cu o suprafață de 5.000 m², combină atmosfera alpină cu priveliștea panoramică: piscina panoramică interioară, infinity-pool cu vedere la munte, jacuzzi-ul exterior și un iaz natural cu vedere la Teichalm îți permit să te bucuri de apă în toate formele sale.
La acestea se adaugă momente de relaxare, precum baia de aburi aromată, sauna cu plante alpine bio, dușul cu gheață cu parcurs Kneipp sau dușul cu efect de ploaie cu vedere la natură – aproape ca o baie în pădure, dar în interior. Restaurantul panoramic și arhitectura bine gândită permit admirarea peisajului din întreaga clădire. Un loc care te face să respiri profund – cu mult spațiu pentru tine însuți.
Naturhotel Chesa Valisa: bio & munte
Abordare inovatoare cu priveliște: hotelul natural Chesa Valisa din Hirschegg, în Kleinwalsertal, a fost în anul 2007 primul hotel certificat bio din Vorarlberg – și continuă să respecte cu consecvență această cerință până în prezent. În hotelul situat direct pe pârtie, la 1.200 metri altitudine, confortul durabil se îmbină cu atmosfera alpină naturală. Grădina de 20.000 m² se deschide către munți, iar în interior, spa-ul alpin de 2.000 m² te invită la relaxare.
Piscina deschisă tot anul, alimentată cu apă de izvor, piscina exterioară încălzită, saunele, dușurile cu efecte speciale, sălile de relaxare și balconul pentru plajă creează spațiul ideal pentru a-ți încărca bateriile la maximum. Tratamentele ayurvedice completează oferta de wellness într-un mod holistic – benefic, conștient și profund înrădăcinat în regiune. Un loc plin de energie, care întărește atât corpul, cât și postura lui.
Resortul Übergossene Alm Resort: wellness&puterea regiunii
Resortul Übergossene Alm combină autenticitatea alpină cu cultura modernă a bunăstării – la 1.250 de metri altitudine, în mijlocul pajiștilor verzi și al stâncilor abrupte. Indiferent că ai chef de plimbări vara sau de experiența la schi iarna: Priveliște panoramică din comuna Dienten am Hochkönig face parte aici din programul zilnic.
În interior se deschide un refugiu cu o grădină de peste 10.000 m², spa-ul Hochkönig este extrem de generos, cu piscine interioare și exterioare, jacuzzi în aer liber, iaz Kneipp și biotop pentru înot. În satul saunelor, cele șapte variante – printre care o saună Hochkönig cu ferestre panoramice și decor multimedia – asigură diversitate și căldură profundă. Un loc care transmite energia alpină – pământesc, inundat de lumină și plăcut de viu.
Almhotel Forsthofalm: natura care îți va curge prin vene
Situat într-o zonă izolată, la 1.050 metri deasupra nivelului mării, înconjurat de munții Leoganger Steinbergen, vârful Asitz și păduri dense, hotelul Almhotel Forsthofalm tronează ca un refugiu deasupra văii. Construit ca un hotel durabil din lemn, acesta îmbină arhitectura, natura și stilul de viață alpin. Iarna te bucuri de acces direct la pârtia de schi, iar vara de acces la parcul de biciclete; cu alte cuvinte, hotelul oferă confort activ și relaxare pe tot parcursul anului.
La SKY Spa, situat pe acoperiș, te așteaptă relaxarea cu perspectivă: piscina de pe acoperiș, sălile de relaxare panoramice, saunele și terasa deschisă cu vedere largă către munți îți oferă experiențe „între cer și pământ”. Zona „SPAnorama” își face cinste numelui – oferind mult spațiu pentru relaxare și liniște. Un adevărat refugiu cu multă personalitate.