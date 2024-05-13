Wellness numai pentru tine: spa-uri private din Austria

Locuri de refugiu cu efect: cele mai frumoase spa-uri private din oraș, din băile termale, de pe munte și de pe malul lacului. Următoarea oprire: relaxarea totală!

Când lumea „de afară” poate fi uitată pentru o vreme – atunci începe timpul petrecut în spa-ul privat. Confortul este pe primul plan în refugiile elegante, concepute pentru o singură persoană sau pentru două. Aici se aplică regula: odată ce închizi ușa, cotidianul rămâne afară. Căldura, liniștea, aromele, aburul și tăcerea își manifestă efectul fără a fi deranjate.

Fie că este vorba de un masaj în propriul spa-chalet, de o sesiune în cabina cu infraroșu sau de o baie în cada cu hidromasaj cu vedere la munți: totul este perfect ajustat pentru a detura motoarele. Spa-urile private creează un spațiu pentru relaxare profundă, cu tratamente adaptate nevoilor individuale – atente, intime, bine gândite.

Atât în oraș, cât și pe malul lacului sau în Alpi: momentele adevărate de wellness încep acolo unde timpul parcă stă în loc. Și uneori este nevoie de o singură oră pentru a te întoarce la tine.

Urban Spa: orașul pe post de junglă a wellness-ului

The Ritz-Carlton, Viena

Relaxare de 5 stele în inima orașului: în suita Private Spa te poți bucura de lux, liniște și relaxare pe o suprafață de 120 m², la doar un pas de agitația orașului.

The Ritz-Carlton

SO/ Vienna, Viena

Suita SO VIP de 180 m² cu hamam, jacuzzi și pat Hollywood cu vedere de 270 de grade asupra Vienei face ca visele în materie de design să devină realitate.

SO/ Vienna

Das Tyrol, Viena

Pereți aurii strălucitori, baie de aburi parfumată, acvariu și saună: spa-ul privat din hotelul boutique de 4 stele este un loc pentru toate simțurile.

Das Tyrol

În băi termale: Spațiu privat în templul wellness-ului

Linsberg Asia din Bad Erlach

În spa-ul privat al Asia Therme, de 4 stele, liniștea se îmbină cu intimitatea exclusivă – cu baie de aburi, zonă de relaxare și saună pentru 2 până la 6 persoane.

Linsberg Asia

Therme Geinberg din Innviertel

21 de suite spa elegante, cu ponton privat, jacuzzi, șemineu și saună proprie – 4 stele superior, înconjurate de verdeață, lângă două iazuri naturale.

Therme Geinberg

St. Martins Therme în Frauenkirchen

Direct la lac, cu cadă, saună și loc de relaxare în doi: suita spa privată a centrului termal de 4 stele superior te răsfață cu tratamente și multă liniște în Seewinkel.

St. Martins Therme

EurothermenResort Bad Schallerbach

Un spațiu personal de relaxare și wellness de 4 stele superior: după un pahar de Prosecco urmează relaxarea împreună în cada cu hidromasaj și un masaj de răsfăț.

EurothermenResort

Therme Laa din Weinviertel

Timp petrecut în doi la Silent Spa, la nivel de 4 stele superior: cabină cu aburi, cadă, zonă de relaxare – încununată cu Poysecco și petit fours dulci.

Therme Laa

AVITA Resort din Bad Tatzmannsdorf

Relaxare profundă alături de persoana iubită: cu lounge cu infraroșu, canapele de masaj și o oază de confort în elegantul spa premium pentru două persoane.

AVITA Resort

Silvretta Therme din Ischgl

Zonă de liniște plină de stil la nivel de 4 stele superior: spa-ul privat, cu saună și baie de aburi, creează spațiul pentru relaxare – chiar și pentru patru persoane.

Silvretta Therme

În munți: Wellness alplin cu priveliște de neuitat

Biohotel Daberer din Dellach în regiunea Gailtal

Relaxare la marginea pădurii, în hotelul de 4 stele: seara, wald.sauna se transformă într-o oază privată – cu saună, cameră de relaxare și bazin de scufundare.

Biohotel Daberer

Das GOLDBERG din Bad Hofgastein

Timp petrecut în cuplu la Cocoon sau Night Spa, cu infinity pool și saună – hotelul Goldberg de 5 stele este perfect pentru escapade romantice cu priveliște de neuitat.

Das GOLDBERG

IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn din Aigen im Ennstal

104 m² pentru timp petrecut în doi: saună cu infraroșu, duș cu efecte speciale, șezlonguri încălzite, colț de relaxare – plus vedere spre Grimming și servicii de 5 stele.

IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn

Hotel Sonne Mellau din Bregenzerwald

Zonă spa privată de 100 m² cu cadă cu hidromasaj, peeling, saună și baie de aburi – completată de prosecco, fructe și liniște în spa-ul de 4 stele Wälder.

Hotel Sonne Mellau

Sporthotel Silvretta Montafon din Gaschurn

Suita privată Gold Spa de 4 stele este sinonimă cu intimitatea: baie cu flori de fân, masaj, peeling cu miere – oferite cu dragoste, alături de prosecco și liniște

Sporthotel Silvretta Montafon

Jagdhof din Neustift im Stubaital

Suita spa privată de 100 m² din chalet-ul de 5 stele este un refugiu de lux, oferind servicii pe măsură și multă liniște – înconjurat de ospitalitatea tiroleză.

Jagdhof

Spa pe malul lacului: wellness la apă cu efect wow

Verwöhnhotel Kristall din Pertisau am Achensee

La numai cinci minute de lac și nivel de 4 stele superior: suita spa privată cu șemineu, saună și pat cu apă promite relaxare pură cu vedere spre Karwendel.

Hotelul Kristall, cu răsfăț inclus

Schlosshotel Velden la Wörthersee

Suita Romantik Spa, situată direct pe malul lacului, te răsfață cu o baie de lux, baie de aburi, duș aromatic și un pat confortabil cu saltea cu apă – totul de 5 stele.

Schlosshotel Velden

Waldhof Resort la Fuschlsee

Relaxează-te în sauna privată de munte cu priveliște, apoi bucură-te de un peeling, dar și de un platou gourmet – o experiență spa de 4 stele la nivel de lux.

Waldhof Resort

Seewirt Mattsee din Salzburger Seenland

Direct pe malul lacului: suita spa de 4 stele încântă cu cada de baie din lemn, saună finlandeză și terasă cu vedere la lac – exclusiv pentru adulți.

Seewirt Mattsee

Im Weissen Rössl la Wolfgangsee

Spa privat cu saună, infraroșu, baie de aburi și jacuzzi; plus o verandă proprie cu vedere uluitoare la lacul Wolfgangsee – 4 stele superior.

Im Weissen Rössl

FAQs

Un spa privat este o zonă de wellness exclusivă, pe care o puteți folosi doar voi, fără alți oaspeți.   

În funcție de locul ales, te poți bucura de următoarele:  

  • saună sau cabină panoramică cu infraroșu  

  • jacuzzi sau cadă în aer liber  

  • zonă de relaxare cu pat cu apă, șemineu sau lounge  

  • terasă privată sau acces în zonă verde  

  • halate de baie, prosecco, gustări  

Este combinația dintre liniște, natură și exclusivitate. Fără aglomerație, fără distrageri – doar voi, refugiul vostru și luxul de a fi complet voi înșivă. Iar Austria oferă cadrul perfect pentru asta.   

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria