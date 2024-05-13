Wellness numai pentru tine: spa-uri private din Austria

Locuri de refugiu cu efect: cele mai frumoase spa-uri private din oraș, din băile termale, de pe munte și de pe malul lacului. Următoarea oprire: relaxarea totală!

Când lumea „de afară” poate fi uitată pentru o vreme – atunci începe timpul petrecut în spa-ul privat. Confortul este pe primul plan în refugiile elegante, concepute pentru o singură persoană sau pentru două. Aici se aplică regula: odată ce închizi ușa, cotidianul rămâne afară. Căldura, liniștea, aromele, aburul și tăcerea își manifestă efectul fără a fi deranjate.

Fie că este vorba de un masaj în propriul spa-chalet, de o sesiune în cabina cu infraroșu sau de o baie în cada cu hidromasaj cu vedere la munți: totul este perfect ajustat pentru a detura motoarele. Spa-urile private creează un spațiu pentru relaxare profundă, cu tratamente adaptate nevoilor individuale – atente, intime, bine gândite.

Atât în oraș, cât și pe malul lacului sau în Alpi: momentele adevărate de wellness încep acolo unde timpul parcă stă în loc. Și uneori este nevoie de o singură oră pentru a te întoarce la tine.