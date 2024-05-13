Wellness numai pentru tine: spa-uri private din Austria
Când lumea „de afară” poate fi uitată pentru o vreme – atunci începe timpul petrecut în spa-ul privat. Confortul este pe primul plan în refugiile elegante, concepute pentru o singură persoană sau pentru două. Aici se aplică regula: odată ce închizi ușa, cotidianul rămâne afară. Căldura, liniștea, aromele, aburul și tăcerea își manifestă efectul fără a fi deranjate.
Fie că este vorba de un masaj în propriul spa-chalet, de o sesiune în cabina cu infraroșu sau de o baie în cada cu hidromasaj cu vedere la munți: totul este perfect ajustat pentru a detura motoarele. Spa-urile private creează un spațiu pentru relaxare profundă, cu tratamente adaptate nevoilor individuale – atente, intime, bine gândite.
Atât în oraș, cât și pe malul lacului sau în Alpi: momentele adevărate de wellness încep acolo unde timpul parcă stă în loc. Și uneori este nevoie de o singură oră pentru a te întoarce la tine.
Urban Spa: orașul pe post de junglă a wellness-ului
The Ritz-Carlton, Viena
Relaxare de 5 stele în inima orașului: în suita Private Spa te poți bucura de lux, liniște și relaxare pe o suprafață de 120 m², la doar un pas de agitația orașului.
SO/ Vienna, Viena
Suita SO VIP de 180 m² cu hamam, jacuzzi și pat Hollywood cu vedere de 270 de grade asupra Vienei face ca visele în materie de design să devină realitate.
În băi termale: Spațiu privat în templul wellness-ului
Linsberg Asia din Bad Erlach
În spa-ul privat al Asia Therme, de 4 stele, liniștea se îmbină cu intimitatea exclusivă – cu baie de aburi, zonă de relaxare și saună pentru 2 până la 6 persoane.
Therme Geinberg din Innviertel
21 de suite spa elegante, cu ponton privat, jacuzzi, șemineu și saună proprie – 4 stele superior, înconjurate de verdeață, lângă două iazuri naturale.
St. Martins Therme în Frauenkirchen
Direct la lac, cu cadă, saună și loc de relaxare în doi: suita spa privată a centrului termal de 4 stele superior te răsfață cu tratamente și multă liniște în Seewinkel.
EurothermenResort Bad Schallerbach
Un spațiu personal de relaxare și wellness de 4 stele superior: după un pahar de Prosecco urmează relaxarea împreună în cada cu hidromasaj și un masaj de răsfăț.
Therme Laa din Weinviertel
Timp petrecut în doi la Silent Spa, la nivel de 4 stele superior: cabină cu aburi, cadă, zonă de relaxare – încununată cu Poysecco și petit fours dulci.
AVITA Resort din Bad Tatzmannsdorf
Relaxare profundă alături de persoana iubită: cu lounge cu infraroșu, canapele de masaj și o oază de confort în elegantul spa premium pentru două persoane.
În munți: Wellness alplin cu priveliște de neuitat
Biohotel Daberer din Dellach în regiunea Gailtal
Relaxare la marginea pădurii, în hotelul de 4 stele: seara, wald.sauna se transformă într-o oază privată – cu saună, cameră de relaxare și bazin de scufundare.
Das GOLDBERG din Bad Hofgastein
Timp petrecut în cuplu la Cocoon sau Night Spa, cu infinity pool și saună – hotelul Goldberg de 5 stele este perfect pentru escapade romantice cu priveliște de neuitat.
IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn din Aigen im Ennstal
104 m² pentru timp petrecut în doi: saună cu infraroșu, duș cu efecte speciale, șezlonguri încălzite, colț de relaxare – plus vedere spre Grimming și servicii de 5 stele.
Hotel Sonne Mellau din Bregenzerwald
Zonă spa privată de 100 m² cu cadă cu hidromasaj, peeling, saună și baie de aburi – completată de prosecco, fructe și liniște în spa-ul de 4 stele Wälder.
Sporthotel Silvretta Montafon din Gaschurn
Suita privată Gold Spa de 4 stele este sinonimă cu intimitatea: baie cu flori de fân, masaj, peeling cu miere – oferite cu dragoste, alături de prosecco și liniște
Spa pe malul lacului: wellness la apă cu efect wow
Verwöhnhotel Kristall din Pertisau am Achensee
La numai cinci minute de lac și nivel de 4 stele superior: suita spa privată cu șemineu, saună și pat cu apă promite relaxare pură cu vedere spre Karwendel.
Schlosshotel Velden la Wörthersee
Suita Romantik Spa, situată direct pe malul lacului, te răsfață cu o baie de lux, baie de aburi, duș aromatic și un pat confortabil cu saltea cu apă – totul de 5 stele.
Waldhof Resort la Fuschlsee
Relaxează-te în sauna privată de munte cu priveliște, apoi bucură-te de un peeling, dar și de un platou gourmet – o experiență spa de 4 stele la nivel de lux.
Seewirt Mattsee din Salzburger Seenland
Direct pe malul lacului: suita spa de 4 stele încântă cu cada de baie din lemn, saună finlandeză și terasă cu vedere la lac – exclusiv pentru adulți.