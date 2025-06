Descoperă regiunea Vorarlberg văzută din farfurie

Ultima oprire: capitala regiunii, Bregenz

Urcă fără frică cu telecabina pe muntele Pfänder și admiră cele trei țări: Austria, Germania și Elveția. Apoi, vizitează Kunsthaus, muzeul de artă contemporană, unde vei descoperi expoziții fascinante.

Nu uita să te bucuri de un cocktail la Fischersteg Sunset Bar, situat pe pontonul lacului Constance, în timp ce admiri apusul magnific. Iar dacă tot suntem la delicatese, trebuie neapărat să iei și o masă delicioasă la Hotelul Schwärzler.

Bregenz m-a fermecat cu atmosfera sa boemă, însă din păcate nu am fost în timpul Teatrului de Vară care se ține în fiecare an aici și unde te poți bucura de un spectacol de operă chiar pe lacul Constanța. Dar, chiar dacă am ratat evenimentul, am apucat să navighez pe lacul Constanța și să savurez peisajele idilice și aerul proaspăt. Și pentru că nu m-am săturat de apă cu una, cu două, am petrecut și câteva momente de neuitat pe malurile râului Bregenz, unde liniștea te îmbie la relaxare totală.