Rețete festive cu Hayat

Mod de preparare :

Taie mușchiulețul de vită pe lat și pregătește-l ca pe șnițel (adică să fie subțirel). Adaugă sare, unge-l cu muștar, boabe de muștar, adaugă ceapă, castraveți murați, paprika și bacon. Rulează totul și ai grijă să fie „sigilate” extremitățile (vă recomand chiar să îl legați cu o sfoară – una pentru cuptor, ofc)

„Dă-i față” ruladei în tigaie, apoi mută rulada la cuptor la 190 de grade pentru 30 de minute (nu este un preparat pentru care să îți faci griji că e under sau over cooked, d-aia recomand mușchiul de vită pentru această rețetă, e fraged oricum îl gătești :D).

În tigaia în care ai pregătit carnea adaugă unt, supă de vită, 40ml smântână lichidă, rozmarin, foi de dafin și tarhon. Lasă-l la foc mic 4-5 minute. Într-un bol amestecă puțin sos cu 1 lingură de făină și adaugă tot acest amestec în sos. Mai lasă-l pe foc până se îngroașă, apoi scoate foile de dafin, rozmarinul și tarhonul.