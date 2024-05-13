Rețete festive cu Hayat
Împreună cu Hayat, am pregătit două rețete delicioase pentru masa de Crăciun și Revelion. Vei putea urmări, cumpăra, găti și savura aceste preparate alături de cei dragi
Vă las mai jos lista de ingrediente:
600g cartofi
150g făină (sau chiar mai multă, depinde de cartofi)
1 ou + 1 gălbenuș de ou
1 praf de sare
Pentru „Dressing”
80g unt nesărat
2 linguri de mac
1 linguriță de rom
zahăr pudră
Fierbe cartofii cu tot cu coajă, lasă-i să se răcească puțin și curăță-i de coajă.
Rade cartofii, adaugă făină și ouă și frământă până când aluatul nu se mai lipește atât de tare de mâini.
Împarte aluatul pe jumătate, rulează o parte în formă cilindrică, apoi taie felii în mod egal.
Rulează bucățile în mână și pune-le la fiert 5-6 minute.
În altă tigaie, topește untul, adaugă romul, bucățile fierte și amestecă bine
La final, adaugă mac și zahăr pudră.
INGREDIENTE:
800g mușchi de vită
3 linguri de muștar
2 lingurițe de boabe de muștar
1 ceapă
2 castraveți murați
1 lingură de paprika
5-6 felii de bacon
PENTRU SOS
400 ml supă de vită
40ml smântână lichidă
tarhon proaspăt
2 foi de dafin
rozmarin proaspăt
20g unt
1 lingură de făină
PENTRU SPAETZLE
200g făină
2 ouă
110 ml apă calduță
1 linguriță de sare
Mod de preparare:
Taie mușchiulețul de vită pe lat și pregătește-l ca pe șnițel (adică să fie subțirel). Adaugă sare, unge-l cu muștar, boabe de muștar, adaugă ceapă, castraveți murați, paprika și bacon. Rulează totul și ai grijă să fie „sigilate” extremitățile (vă recomand chiar să îl legați cu o sfoară – una pentru cuptor, ofc)
„Dă-i față” ruladei în tigaie, apoi mută rulada la cuptor la 190 de grade pentru 30 de minute (nu este un preparat pentru care să îți faci griji că e under sau over cooked, d-aia recomand mușchiul de vită pentru această rețetă, e fraged oricum îl gătești :D).
În tigaia în care ai pregătit carnea adaugă unt, supă de vită, 40ml smântână lichidă, rozmarin, foi de dafin și tarhon. Lasă-l la foc mic 4-5 minute. Într-un bol amestecă puțin sos cu 1 lingură de făină și adaugă tot acest amestec în sos. Mai lasă-l pe foc până se îngroașă, apoi scoate foile de dafin, rozmarinul și tarhonul.
Scoate rulada din cuptor, las-o să se odihnească puțin și apoi o poți felia și pune în sos.
Spaetzle:
Amestecă făina cu ouăle, sarea și apa până obții un aluat super lipicios. Pune la fiert apa. Când apa fierbe, folosește o lingură și introdu în apa fierbinte și după aceea rupe bucățică cu bucățică din aluat și pune cu lingură cu tot în apă până gălușcuța se desprinde singură de lingură. Ferbe spaetzle astfel obținuți timp de 6-7 minute.