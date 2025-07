Ghețarul Hintertux din Tirol

„The snow must go on!" În conformitate cu acest motto, ghețarul Hintertux inspiră cu peste 60 de kilometri de pârtii de zăpadă naturală pentru fiecare nivel de dificultate: Alegerea variază de la zăpadă adâncă și pante cu zăpadă mai veche la pârtii dificile – sporturi de iarnă la altitudini de până la 3.250 de metri.

Snowboarderii iubesc pârtiile generoase, înălțimea spectaculoasă, funslopes, precum și legendarele localuri de Après-Ski. Kidsslope din zona pentru începători de la Sommerbergalm promite senzații tari pentru cei mici cu tuneluri de zăpadă, curbe abrupte și o pistă cu valuri. Iar Palatul de gheață fascinează prin țurțuri uriași și formațiuni fascinante de gheață – un spectacol natural strălucitor.