Burgenland

Vinul de clasă mondială crește în Burgenland: Zweigelt prosperă în jurul regiunii Neusiedler See, în timp ce fructele pentru vinurile roșii și albe DAC se coc în vest. Prin urmare, înclinația provinciei pentru mâncare bună și convivialitate se învârte în jurul vinului.

Coexistența armonioasă dintre om și natură completează aspectele atrăgătoare - așa cum se poate simți în Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel.