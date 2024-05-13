Statele federale din Austria
Între vârfurile munților și comorile artei, bucătăria alpină și regiunile viticole
Munți și lacuri, bucătărie alpină și regiuni viticole, cultură înaltă istorică și modernă, wellness și sporturi active. Cele nouă state federale din Austria oferă o varietate plină de culoare pentru familiile cu copii, precum și pentru călătorii solo, grupuri de prieteni și cupluri.
Burgenland
Vinul de clasă mondială crește în Burgenland: Zweigelt prosperă în jurul regiunii Neusiedler See, în timp ce fructele pentru vinurile roșii și albe DAC se coc în vest. Prin urmare, înclinația provinciei pentru mâncare bună și convivialitate se învârte în jurul vinului.
Coexistența armonioasă dintre om și natură completează aspectele atrăgătoare - așa cum se poate simți în Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel.
Carintia
Cel mai sudic stat federal este cunoscut pentru lacurile sale turcoaz cristaline. Și pentru oamenii săi, care sunt considerați a fi deosebit de amuzanți și iubitori de natură.
La urma urmei, climatul mediteranean blând deschide ușa la tot ceea ce se întâmplă pe apă sau în munți: un tur în jurul lacului - pe jos sau cu bicicleta, o drumeție prin pășunile alpine sau pur și simplu un pahar de vin pe terasa de pe malul lacului.
Austria Inferioară
Nicio călătorie în regiunile pitorești din Austria Inferioară nu este completă fără un popas culinar la o tavernă de vinuri sau la un han. Un lucru este obligatoriu: vinul.
Datorită prețuirii și calității sale ridicate, un al cincilea sezon este chiar dedicat nobilului suc de struguri. Acesta este sărbătorit în mod corespunzător din august până în noiembrie, în timpul așa-numitei toamne a vinului.
Austria Superioară
Influențează mediul vizual sufletul și mintea? Potrivit locuitorilor din Austria Superioară, da. Acest lucru se datorează faptului că unele dintre cele mai frumoase regiuni din punct de vedere peisagistic din Austria sunt situate aici, unde inima ta "se deschide" - de la romanticul Salzkammergut la agerul Mühlviertel.
De altfel, astfel de locuri de putere liniștite și confortabile au propriul lor nume: Gschmå-Platzl.
Țara Salzburgului
Oamenii din SalzburgerLand iubesc natura - și toate activitățile sportive în aer liber. Cum ar putea fi altfel, cu această frumusețe concentrată de lacuri la poalele Alpilor, pajiști alpine, păduri și munți?
Iar în orașul lui Mozart, comorile culturale și arhitecturale strălucesc.
Styria
Acest stat federal este "Inima verde a Austriei" - o onoare pe care Styria a câștigat-o datorită celei mai mari proporții de păduri din țară. Provincia este, de asemenea, o importantă regiune viticolă din Austria datorită climei blânde.
Oricine se află în vacanță aici se poate aștepta la ospitalitate și căldură. Cel mai bun loc pentru a o încerca este într-una dintre numeroasele taverne de vinuri din regiune.
Tirol
Fericirea trăiește în munți. Tirolenii sunt convinși de acest lucru. Pentru că dacă vă faceți o întâlnire ocazională pentru un pahar după serviciu aici, răspunsul este adesea: "Cu plăcere! Pe care pășune de munte?" -
Această mică anecdotă arată cât de populari sunt munții. Nu este de mirare, Tirolul se află acolo unde Alpii tronează și o parte din Großglockner, cel mai înalt munte din Austria, se înalță spre cer.
Vorarlberg
Cel mai vestic stat federal este o scenă alpină în aer liber pentru arhitectura tradițională și modernă din lemn, un paradis al lacurilor de munte, pădurilor și pășunilor alpine. Artizanatul și durabilitatea sunt aici la ele acasă.
Și tot ceea ce se abordează în Vorarlberg se face, de asemenea, "ghörig" (corect): de la întreținerea peisajului cultural până la producția de brânză.
Viena
Viena este cel mai verde oraș din lume, Viena are o calitate a vieții deosebit de ridicată, Viena este muzică, artă și cultură.
Iar Viena este un amestec de atitudine față de viață care face orașul atât de simpatic: o porție de seninătate, mult farmec, puțină "țâfnă" (a fi într-o dispoziție proastă) și legendarul "Schmäh" (un tip special de Umor).
Cum protejăm lumea montană?
Luați înapoi și aruncați tot ce aduceți pe munte - șervețele, ambalaje, sticle de apă etc.
Urmați întotdeauna traseele de drumeție semnalizate! În acest fel, animalele și pădurile tinere rămân neperturbate.
Fiți atenți la animalele sălbatice! Observați vacile, oile și animalele sălbatice doar de la distanță.
Folosiți rețeaua bine dezvoltată de trenuri regionale și autobuze pentru drumeții.
Alegeți cabane care sunt angajate față de sustenabilitate și protecția mediului.
Faceți-i pe copii să fie încântați de natură! Ceea ce știu cei mici, vor aprecia și ei.
Protejați biodiversitatea: Rangerii Rangeri parcurilor naționale arată cum se face.