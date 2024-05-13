Târgurile de Advent și de Crăciun din Austria

În perioada de Advent, târgurile de Crăciun din toate părțile țării strălucesc în lumini de poveste și te atrag cu miresme care încântă simțurile și sufletul.

Austria este prin excelență acea țară în care îți poți încânta sufletul cu atmosfera de Crăciun din numeroase târguri festive, îmbăiate în lumini feerice. În orașe, aceste luminițe parcă transformă spațiile în locuri de o intimitate cum parcă numai de Crăciun poți experimenta, iar aromele de vin fiert și migdale prăjite plutesc pe străduțele din jur. În fața decorurilor magnifice ale palatelor, precum Schönbrunn sau Grafenegg, vei experimenta un amestec special de artă și artizanat, delicatese regionale și magie festivă.

În zonele rurale te vei bucura de specialități autentice și vei simți căldura și prietenia oamenilor.

Aceste târguri sunt mai mult decât un simplu loc prin care să te plimbi; ele reprezintă spațiul unor experiențe deosebit de speciale. Aici vei putea descoperi cadouri deosebite și decorațiuni tradiționale. Departe de agitație, în sătucele cu un șarm aparte, vei simți cu adevărat magia perioadei de Advent, care se împletește într-o armonie perfectă cu peisajul de iarnă.

Plimbări alene, entuziasmul descoperirii și delicii aparte: acestea sunt ingredientele care plămădesc bucuria anticipației!

Țara minunilor de Crăciun

Târgurile de Crăciun din orașele austriece

Târgul de Crăciun din fața Primăriei de la Viena este probabil cel mai popular târg, și din motive evidente: . Nenumărate tarabe cu produse de artizanat și delicatese culinare, un copac plin de inimi în fața primăriei iluminate și un program pentru copii atrag nenumărați vizitatori în fiecare an. Cei care nu se plimbă sau nu se bucură de veselia vieneză de la standurile de punci, pot face ture pe patinoar sau se pot bucura de traseul care ilustrează povestea nașterii lui Iisus prin intermediul unor creații ale meșteșugarilor.

O atmosferă similară vei întâlni și laTârgul istoric de Crăciun din fața Domului și din piața Residenz din Salzburg. Căsuțele tradiționale din centrul orașului vechi baroc conferă locului festiv o atmosferă unică.

La fel de romantic este și târgul de Crăciun din centrul vechi al orașului Innsbruck. Sunetele fanfarei de la Acoperișul Auriu și mirosul condimentat de vin fiert și castane care se răspândește pe aleile medievale creează o atmosferă de Crăciun deosebit de primitoare.

Frumos ca în povești

Târguri de Crăciun în regiuni

Pentru mulți, cel mai plin de farmec târg de Crăciun este cel din St. Wolfgang în Salzkammergut. Având motto-ul „Advent ca pe vremuri”, aici te poți bucura de obiceiuri și obiecte de artizanat create de oamenii din regiune. O atracție vizuală ieșită din comun: lumânarea roșie de Advent care plutește pe lacul Wolfgangsee.

În fiecare an, în Johannesbachklamm bei Würflach se organizează un târg de Crăciun, care merită toată atenția. În prim-planul peisajului de un romantic greu de găsit în altă parte se înalță cel mai înalt brad împodobit de Crăciun din Austria, cu o înălțime mai mare de 20 m. Aici poți descoperi diverse produse la cele peste 40 de standuri, te poți încălzi la focul deschis și poți admira creațiile sticlarilor, strungarilor și fierarilor.

La târgul de Crăciun din valea Grossarltal, care în germană poartă numele de Salzburger Bergadvent, ai parte de o atmosferă și mai originală. La lumina torțelor și a lumânărilor, poți vedea o varietate de scene ale nașterii pe care asociația locală a producătorilor de scene ale nașterii a petrecut luni întregi confecționându-le manual. Da, ai auzit bine, dedicarea meșteșugarilor a ajuns până în punctul în care au format o asociație!

Strălucire imperială

Târguri de Crăciun la palate

Acolo unde odinioară locuiau împărați și prinți, poți vedea multe creaturi minunate în perioada Crăciunului. Cum ar fi îngerul de Crăciun de la Palatul Hellbrunn, cu o impresionantă înălțime de opt metri, care veghează în tihnă de pe iazul palatului. La târgulMagia de Advent din Hellbrun, în orașul Salzburg, atmosfera este, cum altfel decât magică – cu o pădure de basm formată din 700 de conifere, decorată cu 10.000 de globuri roșii și luminițe.

Târgul de Crăciun de la Palatul Schönbrunn de la Viena, conferă întregii atmosfere de Crăciun o notă imperială aparte. În fața luminițelor festive ale palatului imperial, vei găsi tot ce-ți dorește inima de Crăciun, de la obiecte de artizanat tradiționale, cum ar fi sculpturi în lemn, la jucării care îți vor trezi nostalgia și obiecte decorative minunate.

Și în fața palatului Belvedere – tot la Viena – te așteaptă un întreg sat de Crăciun într-un decor baroc, cu idei creative de cadouri și descoperiri culinare. Acesta este considerat de către mulți vienezi a fi cel mai romantic târg dintre toate.

Info:

Lista noastră oferă o imagine de ansamblu asupra piețelor de Advent pe fiecare stat federal în parte, dar nu are pretenția de a fi exhaustivă. Te rugăm să iei în considerare și faptul că nu au fost anunțate toate datele pentru 2024. Ne străduim să completăm și să actualizăm datele în mod continuu. Deoarece datele se pot modifica în scurt timp, te rugăm să verifici și site-ul web al regiunii respective sau să contactezi direct asociația locală de turism. 

1/2

Burgenland

Bad Sauerbrunn:

Advent în satul bradului de Crăciun
30.11. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Eisenstadt:
Târgul de Advent de la Palatul Esterházy
13.12. - 15.12.2024
Târgul de Crăciun din Eisenstadt
22.11. – 24.12.2024

Forchtenstein:

Târgul de Advent de la Castelul Forchtenstein
29.11. - 01.12.2024

2/2

Burgenland

Lackenbach: Târgul de Advent de la Castelul Lackenbach
06.12. - 08.12.2024

Neuhaus am Klausenbach: Târgul de Advent de la Castelul Tabor
07.12. – 15.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Rust: Târgul de Advent din Rust
22.11. - 22.12.2024, de vineri până duminică

Stadtschlaining: Târgul Medieval de Crăciun
01.12.2024

﻿St. Margarethen: Târgul de Crăciun
30.11. - 01.12.2024

1/2

Carintia

Bad Kleinkirchheim: Tâgul de Crăciun din Bad Kleinkirchheim
30.11. - 21.12.2024, în fiecare sâmbătă, precum și pe 13 și 20.12.2024
Feistritz ob Bleiburg: Târgul de Crăciun la 1700 m altitudine
07.12. - 21.12.2024, în fiecare sâmbătă, precum și pe data de 08.12.2024
Hüttenberg: Magie de Advent în mina Knappenberg
08.12.2024
Katschberg: Traseul de Advent din Katschberg
29.11. - 25.12.2024, în fiecare miercuri, vineri, sâmbătă și duminică
Klagenfurt: Târgul de Crăciun din Neuen Platz/Piața Nouă, Klagenfurt
16.11. – 24.12.2024
Launsdorf: Târgul de Advent de la Castelul Hochosterwitz
07.12. - 08.12.2024
Mallnitz: Târgul montan de Crăciun din Mallnitz
29.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

2/2

Carintia

Villach / Regiunea Villach: Târgul de Advent din Villach
15.11. - 24.12.2024
Wörthersee: Târgul de Advent de pe malul lacului Wörthersee
Maria Wörth: Târgul romantic de Crăciun din Maria Wörth
23.11. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică
Pörtschach: Un târg de Crăciun în tihnă, la malul lacului
23.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Platforma panoramică Pyramidenkogel: Advent în nori, pe platforma panoramică Pyramidenkogel
22.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Velden: Adevtn în Velden
22.11. - 23.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică, precum și pe data de 23.12.

1/3

Austria Inferioară

Aggsbach: Piață de artă și artizanat la ruinele castelului Aggstein
01.11. - 17.11.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Baden bei Wien: Advent în parc - Baden cu mult F(l)AIR
20.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică
Dürnstein: Advent în Wachau, la Castelul Dürnstein
07.12. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică
Eggenburg: Magia Adventului în Eggenburg
22. 11. - 24.11.2024
Ebreichsdorf: Magia Adventului în Parcul Castelului Ebreichsdorf
30.11. - 15.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică
Grafenegg: Advent la Castelul Grafenegg
05.12. – 08.12.2024
Großweikersdorf: Târgul de Crăciun Großweikersdorf
30.11. - 01.12.2024
Krems: Magia de Advent în Krems
21.11. - 23.12.2024

2/3

Austria Inferioară

Litschau: Advent în Litschau „Din casă în casă”“
30.11.2024

Mostviertel: Advent pe traseul cidrului și al fierului
30.11. - 15.12.2024, Crăciun cu foc
23.11. - 15.12.2024, Crăciunul sclipitor

Perchtoldsdorf: Târgul de Crăciun din piața Kirchenbergl
22.11. - 15.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

Retz: Advent „pe peste tot” în Retz
nu se știu încă datele exacte

Rosenburg: Piața de Crăciun din Waldviertel la Castelul Rosenburg
23.11. - 08.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Castelul Schallaburg: Târgul de Crăciun de la Castelul Schallaburg
13.12. - 15.12.2024

Schiltern: Advent magic în grădină
02.11. - 23.12.2024

3/3

Austria Inferioară

Castelul Hof: Târgul de Crăciun din Castelul Hof
16.11. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă, duminică și zi de sărbătoare

Seebenstein: Traseul de Advent în parcul Seebenstein
30.11. – 01.12.2024

Tulln an der Donau:
Piața magică de iarnă din Mănăstirea Minoriten
nu se știu încă datele exacte
Satul de Advent din Tulln
nu se știu încă datele exacte

Castelul Weitra: Zilele de Advent de la Castelul Weitra
nu se știu încă datele exacte

Wiener Neustadt: "Noul Advent"
06. - 08.12.2024, Advent pe Aleea Beethoven
13. - 15.12.2024, Advent la dom
20. - 22.12.2024, Advent în grădina primăriei

1/3

Austria Superioară

Bad Ischl: Târgul de Crăciun al artizanilor din Bad Ischl
22.11. - 22.12.2024
Garsten: Advent în Garsten
30.11. - 08.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică
Kirchdorf am Inn: Târgul de Crăciun de la Castelul Katzenberg
12.12. – 15.12.2024
Kirchdorf an der Krems: Magia Adventului în Kirchdorf
06.12.2024 

Linz: Advent în orașul Linz
Târgul de Crăciun din Piața Centrală din Linz
23.11. – 24.12.2024
Târgul de Crăciun din Volksgarten, Linz
23.11. – 23.12.2024
Advent la Dom
23.11 – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de marți până duminică

2/3

Austria Superioară

Mondsee: Târgul de Advent din Mondsee
22.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

Pettenbach im Almtal: Târgul de Crăciun din Pettenbach
08.12.2024

Raab: Kellergröppen Advent

22.11. – 30.11.2025, în fiecare sâmbătă și duminică

Steinbach an der Steyr: Târgul de Advent din Steinbach
01.12. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Steyr:

Advent în regiunea Steyr
Târgul de Crăciun din centrul vechi al orașului Steyr“
22.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică
Promenada de Crăciun
22.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

3/3

Austria Superioară

Lacul Traunsee: Advent pe malul lacului Traunsee
Advent în Gmunden
29.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Târgul de Crăciun din Traunkirchen
07. - 08.12.2024

Wels: Lumea de Crăciun din Wels
15.11. 2024, data de început a târgului

Lacul Wolfgangsee: Advent pe malul lacului Wolfgangssee
St. Wolfgang
22.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică

1/4

SalzburgerLand

Altenmarkt-Zauchensee: Târgul de Crăciun din Altenmarkt
23.11. – 21.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică și pe data de 28.11.

Gasteinertal: Târguri de Crăciun din Valea Gastein
Dorfgastein: Târgul de Advent Dorfgastein
14.12.2024
Bad Gastein: Târgul de ARTvent din Bad Gastein
14.12.-21.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Fuschl am See: Adventul satelor din Fuschlseeregion
24.11. - 22.12.2024

Goldegg: Adventul în Goldegg
14.12. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Großarl: Advent pe munte, în Großarltal
22.11. – 22.12.2024

2/4

SalzburgerLand

Grödig-St. Leonhard: Târgul de Advent din St. Leonhard
30.11. - 24.12.2024

Hallein: Târgul de Crăciun din Hallein
15.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică.

Mauterndorf: Târgul de Advent în cetatea Mauterndorf
07.12. – 15.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Obertauern: Tauernadvent
29.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

Radstadt: Târgul de Advent din piața centrală din Radstadt
30.11. – 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică, precum și pe 26. – 27.12.

3/4

SalzburgerLand

Orașul Salzburg:

Advent în orașul Salzburg

Târg istoric de Crăciun în piața Domului din Salzburg
21.11.2024 – 01.01.2025
Târgul de Advent din curtea Castelului Hohensalzburg
22.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Târgul de Advent Hellbrunner Adventzauber de la Castelul Hellbrunn
21.11. – 24.12.2024, în fiecare săptămână, de marți până duminică, și pe data de 23.12.
Târgul de Crăciun din Piața Mirabell
21.11. - 24.12.2024
Târgul Sternadvent din Piața Crăciunului
21.11.2024 - 06.01.2025

Salzburger Saalachtal: Crăciunul la munte în Maria Kirchental bei Lofer
07.12. - 15.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

4/4

SalzburgerLand

Salzburger Seenland:
Henndorf am Wallersee: Târgul de Crăciun de la sanctuarul Gut Aiderbichl
15.11.2024 – 06.01.2025
Mattsee: Târg de Advent pe malul lacului
07.12. - 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Werfen: Târgul de Advent de la Castelul Hohenwerfen
30.11. - 01.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

Lacul Wolfgangsee: Târgul de Advent de pe malul Lacului Wolfgangsee
St. Gilgen și Strobl
22.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de joi până duminică

Zell am See:
Târgul de Advent din Zell am See
20.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică
Târgul de Advent de pe malul lacului Zeller
21.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de joi până sâmbătă, dar și zilnic în perioada 23. - 31.12.
Târgul de Advent de la Castelul Kaprun
07.12. - 08.12.2024

1/2

Stiria

Mănăstirea Admont: Târgul de Advent de la Mănăstirea Admont
13.12. - 15.12.2024
Bad Gleichenberg: Târgul de Advent
01.12. - 22.12.2024, în fiecare duminică
Bruck an der Mur: Târgul de Crăciun de la Castelul Bruck
22.11. - 24.11.2024
Fürstenfeld: Târgul de Crăciun din Fürstenfeld
22.11. - 22.12.2024

Graz:

Advent în orașul Graz
Târgul de Crăciun „Aufsteiern ” din parcul Schlossberg
22.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Târgul de Crăciun din Piața Centrală
22.11. – 24.12.2024
Târgul de Advent din Joanneumsviertel cu obiecte de artizanat
22.11. – 23.12.2024
Târgul de Crăciun din districtul Franziskanerviertel
22.11. – 24.12.2024

2/2

Stiria

Leoben: Târgul de Crăciun din Leoben
22.11. - 23.12.2024

Mariazell: Târgul de Advent din Mariazell
21.11. - 22.12.2024, în fiecare săptămână, de joi până duminică

Pöllau: Târgul de advent de la castel

13.11. – 21.12.2025, în fiecare săptămână, de joi până duminică, precum și pe data de 08.12.

Schladming:
Târgul de Advent din Talbach
22.11. - 15.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Magia de Advent din defileul Talbachklamm
30.11.2024 și 14.12.2024

Vorau: Târgul de Crăciun Joglland Advent g’spian din muzeul în aer liber Vorau
14.12. - 15.12.2024

Zeltweg: Târgul de Advent de la Castelul Farrach
05.12. - 08.12.2024

1/3

Tirol

Lacul Achensee: Crăciunul la AchenSee
29.11.2024 - 06.01.2025
Târgul Tirolez de Crăciun din Muzeul Sixenhof
28.11. - 29.12.2024

Hall in Tirol: Târgul de Advent din Hall in Tirol
22.11. - 24.12.2024

﻿Innsbruck:
Târgul de Crăciun din Centrul Vechi – târgul tradițional
15.11. - 23.12.2024
Târgul de Crăciun din Hungerburg – târgul panoramic
22.11.2024 - 06.01.2025
Târgul de Crăciun de pe strada Maria-Theresien – târgul modern
25.11.2024 - 06.01.2025
Târgul de Crăciun din Piața Centrală – târgul pentru familii
15.11. - 23.12.2024
Târgul de Crăciun St. Nikolaus – târgul simțurilor
22.11. - 23.12.2024
Târgul de Crăciun Wilten – târgul artistic
22.11. - 23.12.2024

2/3

Tirol

Kufstein:
Magia Crăciunului din cetate
24.11. – 22.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică
Târgul de Crăciun din parcul central
24.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică

Lienz: Advent în orașul Lienz
22.11. – 24.12.2024

Regiunea Seefeld:
Seefeld: Târgl Romantic de Crăciun din Seefeld
29.11.2024 - 06.01.2025
Leutasch: Advent în capelele din Leutasch
29.11. - 21.12.2024, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică

PillerseeTal: Satul Magic de Crăciun de pe malul lacului
30.11. – 08.12.2024, în fiecare sâmbătă și duminică

3/3

Tirol

Rattenberg: Advent în orașul Rattenberg
22.11. – 22.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

Schwaz: Advent în Schwaz
22.11. - 23.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică, precum și pe data de 04.12.

St. Johann in Tirol: Târgul de Crăciun din St. Johann in Tirol
29.11. – 24.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică

Zillertal:
Mayrhofen: Advent în Mayrhofen, în piața Waldfestplatz
30.11. - 21.12.2024, în fiecare săptămână, de vineri până duminică
Tux-Finkenberg: Adventul în Tux pentru familii
01.12.2024
Zell-Gerlos: Târgul de Crăciun din Zell am Ziller
14. - 15.12.2024

Vorarlberg

Bludenz: Târgul de Crăciun din Bludenz
28.11. - 24.12.2024

Bregenz: Crăciunul în orașul Bregenz
15.11. - 23.12.2024

Dornbirn: Târgul de Crăciun din Dornbirn
22.11 - 23.12.2024

Feldkirch: Târgul de Crăciun Feldkirch
29.11. - 24.12.2024

Lech Zürs: Advent la Arlberg

Lech, 12. – 14.12. und 19. – 21.12.2025 Zürs, 13.12.2025 Zug, 06. – 07.12.2025

Schwarzenberg: Târgul de Advent din Schwarzenberg
29.11. - 30.11.2024

1/2

Viena

Piață de Advent și spectacol de Crăciun în grădinile de flori din Hirschstetten
24.11. - 22.12.2024
Satul de Crăciun de la Altes AKH/Campusul Universitar
15.11. – 23.12.2024
A 36-a ediție a Târgului de Crăciun din Piața Freyung
15.11. - 23.12.2024
Târgul de Advent Am Hof
15.11. – 23.12.2024
Târgul de Advent de la Palatul Liechtenstein
15.11. - 23.12.2024
Târgul cultural de Crăciun de la Palatul Schönbrunn
08.11.2024 - 06.01.2025
Grădina de Crăciun din MQ
nu se știu încă datele exacte
Satul de Crăciun de la Palatul Belvedere
15.11. – 31.12.2024
Târgul de Crăciun din Spittelberg
16.11. – 23.12.2024

2/2

Viena

Satul de Crăciun din Piața Maria Tereza
13.11. – 31.12.2024
Târgul de Crăciun din Piața Sf. Ștefan/Stephansplatz
08.11. – 26.12.2024
Art Advent: Artă și Artizanat în Piața Karlsplatz
15.11. - 23.12.2024
Visul Vienez al Crăciunului din Piața Primăriei (Rathausplatz)
16.11. - 26.12.2024
Târgul de Crăciun din Parcul Türkenschanzpark  
15.11. - 23.12.2024
Târgul de Crăciun de la Roata Mare din Prater
16.11.2024 – 06.01.2025
Alm Advent în Messezentrum - Prater
21.11. - 20.12.2024
Magia Crăciunului în Ottakring
nu se știu încă datele exacte

