Viena în buget: ce poți face cu 100 euro

Vizitarea obiectivelor turistice din Viena mai ușoară

Vienna City Pass este un card turistic practic care îți oferă acces la cele mai renumite atracții, muzee și obiective turistice din Viena. Există două versiuni: Vienna PASS, care oferă acces all-inclusive la până la 90 de atracții pentru 1 până la 6 zile consecutive, și Vienna FLEXI Pass, care permite o selecție flexibilă de 2-5 atracții în 60 de zile. Cardul mai include și utilizarea autobuzelor HOP ON HOP OFF, care oferă patru rute diferite pentru a explora orașul într-un mod confortabil și ecologic. În plus, există puncte de atracție precum trenul panoramic de la Palatul Schönbrunn, care permite un tur relaxat. Cu Vienna City Pass, vei descoperi Viena în mod individual și fără stres.