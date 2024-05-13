Lacul Attersee din Salzkammergut

În regiunea Attersee-Attergau din Salzkammergut, muntele, lacul și cultura sunt cele trei elemente de bază care se îmbină cât se poate de armonios.

Regiunea parcului natural Attersee-Attergau

Pomi fructiferi înfloriți primăvara, pajiști cu flori vara și păduri în culorile toamnei – regiunea Attersee-Attergau s-a transformat într-un peisaj cultural care a fost modelat de oameni timp de secole. Utilizarea cu grijă a spațiilor, precum și conștientizarea acțiunilor noastre asupra mediului au transformat regiunea Salzkammergut într-un paradis natural. Cufundarea propriu-zisă în Lacul Attersee și în regiunea naturală satisface o dorință foarte specială: Oamenii sunt atrași în acest loc de amestecul de stil de viață alpin și de dragostea pentru muzică și artă. Lacul Attersee reprezintă comuniunea dintre Relaxare și inspirație.

Navigat pe Lacul Attersee - marea libertate

Aici suflă „Rosenwind sau vântul trandafirului”, care este deosebit de popular în comunitatea navigatorilor datorită regularității sale. Este minunat să simți cum barca pare brusc să alunece fără greutate pe lac, să simți sunetul valurilor, vântul și căldura soarelui. Griul de zi cu zi face loc unui albastru turcoaz proaspăt pe cel mai mare lac epicontinental din Austria.

Navigat pe Attersee