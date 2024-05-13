Lacul Attersee din Salzkammergut
Munte, lac și cultură

În regiunea Attersee-Attergau din Salzkammergut, muntele, lacul și cultura sunt cele trei elemente de bază care se îmbină cât se poate de armonios.

Regiunea parcului natural Attersee-Attergau

Pomi fructiferi înfloriți primăvara, pajiști cu flori vara și păduri în culorile toamnei – regiunea Attersee-Attergau s-a transformat într-un peisaj cultural care a fost modelat de oameni timp de secole. Utilizarea cu grijă a spațiilor, precum și conștientizarea acțiunilor noastre asupra mediului au transformat regiunea Salzkammergut într-un paradis natural. Cufundarea propriu-zisă în Lacul Attersee și în regiunea naturală satisface o dorință foarte specială: Oamenii sunt atrași în acest loc de amestecul de stil de viață alpin și de dragostea pentru muzică și artă. Lacul Attersee reprezintă comuniunea dintre Relaxare și inspirație.

Navigat pe Lacul Attersee - marea libertate

Aici suflă „Rosenwind sau vântul trandafirului”, care este deosebit de popular în comunitatea navigatorilor datorită regularității sale. Este minunat să simți cum barca pare brusc să alunece fără greutate pe lac, să simți sunetul valurilor, vântul și căldura soarelui. Griul de zi cu zi face loc unui albastru turcoaz proaspăt pe cel mai mare lac epicontinental din Austria.
Navigat pe Attersee

Informații despre lacul Attersee
Altitudine:469 m deasupra nivelului mării
Adâncime:169 m
Suprafață:46,2 km²
Distanță:19,7 km
Lățime:3,4 km
Lungime mal:53 km
Temperatură:până la 25° C
Sfaturi pentru scăldat pe malul lacului Attersee

Ștrandul Seewalchen

Puncte centrale: Platformă de scufundări de 10 metri, zonă pentru copii și închiriere de bărci în apropiere.

Ștrandul Seewalchen

Ștrandul Schörflinger Seebad Schönauer

Pe cele două spații verzi te așteaptă un munte de liniște și relaxare.

Schörflinger Seebad Schönauer

Ștrandul Sprinzensteinpark Freibadeplatz

Parcul Sprinzenstein are o peluză mare pentru plajă, pontoane din lemn și o mulțime de copaci.

Sprinzensteinpark Freibadeplatz

Ștrandul Solar Strandbad Steinbach

Distracție în piscina cu tobogan, pe SUP de la magazinul de închirieri sau în Beach Boys Lounge.

Ștrandul Solar Strandbad Steinbach

Atracțiile din regiunea Attersee-Attergau

Toate lucrurile distractive pentru copii

Experiențe alături de animale

Alpaca, cai, pești, albine sau chiar urși, tigri și girafe: o porție de drăgălit, hrănirea animăluțelor, echitație sau doar admirat – totul este posibil.

Experiențe alături de animale

Experiențe pe vreme ploioasă

Vremea proastă nu vine aici la pachet cu o stare mohorâtă. Pentru că în ajutor ne sar spațiile de wellness, muzeele, peșterile și spațiile pentru sport!

Experiențe pe vreme ploioasă

Lederhosen și dirndl

Portul popular în Salzkammergut

 Dirndl-uri simple de zi, porturi populare festive și dirndl-uri de nuntă, lederhosen cu broderii și șosete tricotate manual, pălării tradiționale păr natural de capră: Portul popular joacă un rol esențial în Austria – în special în Salzkammergut. Exact ca în limba română, cuvântul „Tracht”, adică „port” desemna în trecut hainele pe care oamenii le purtau zi de zi. Cu toate acestea, semnificația portului popular nu a fost întotdeauna atât de simplă. În istoria costumului tradițional sunt împletite multe evoluții istorice, sociale și politice. Diferențele regionale s-au stabilit doar în timp.

În Austria, lederhosen și dirndl-urile sunt mult mai mult decât un clișeu alpin. Dragostea împletită în jurul portului popular este adevărată. Costumul tradițional este purtat cu multe ocazii în Austria și face parte din viața de zi cu zi. Atunci ca și acum, costumul tradițional este folosit ca îmbrăcăminte de lucru de zi cu zi, de exemplu în agricultură, restaurante sau hoteluri.

Cele mai frumoase 7 locuri de pe malul lacului Attersee

Unterach: Șarm la malul sudic

Un amestec de vile magnifice de la începutul secolului și atmosferă idilică.

Unterach

Attersee: Albine, cale ferată cu ecartament îngust, romani

Un melange între bâzâit de albine, zgomot de căruțe și case istorice, construite pe piloni.

Attersee

Weyregg: Ideal pentru persoanele active

Paragliding, navigat, surfing, scufundări. Și după briza de pe malul lacului urmează o porție de cultură.

Weyregg

Steinbach: Parc natural și cultură

Cabana compozitorului Gustav Mahler poate fi văzută și astăzi.

Steinbach

Nußdorf: Un loc cu multă istorie

Case construite pe piloni din neolitic și vile istorice - monumente protejate pe fundalul lacului.

Nußdorf am Attersee

Schörfling: Stare de vară plină de artă

Gustav Klimt a fost oaspete aici timp de mai mulți ani și a folosit peisajul pe post de sursă de inspirație.

Schörfling

Seewalchen: Moștenirea culturală de pe malul lacului

Acolo unde se îmbină trei elemente importante - sportul, portul popular și Klimt: Seewalchen oferă, de asemenea, multe experiențe și departe de apă.

Seewalchen

Regiunea de vacanță Attersee-Attergau

Unde se mănâncă și se bea bine pe malul lacului Attersee

Păstrăvul de lac și lipanul se simt bine numai în apă curată. Nu este de mirare că aceste specii de pește prosperă aici și sunt servite ca o specialitate. Oamenii din Salzkammergut au privit întotdeauna dincolo de propria lor curte atunci când a venit vorba de caracterul regional . Acesta este motivul pentru care fermele care produc lactate, pâine proaspătă și legume sunt foarte populare ca furnizori pentru restaurante și hanuri.

Restaurante de top

5 lucruri pe care trebuie să le experimentezi

Parcul natural Attersee-Traunsee: Aria protejată se împletește cu relaxarea

Parcul natural Attersee-Traunsee

Artă, cultură și evenimente în regiunea Attersee-Attergau

Evenimente în apropiere de lacul Attersee

În calendarul de evenimente din regiunea Attersee-Attergau ai parte de cele mai bune activități din Salzkammergut.

Evenimente

Festivalul Gustav Mahler

Ziua de naștere a compozitorului, pe 7 iulie, este o ocazie anuală pentru muzică și cultură la Lacul Attersee.

Festivalul Gustav Mahler

Vara culturală în Attergau

Attergau prezintă cea mai înaltă calitate artistică, pe fundalul unui peisaj idilic.

Vara culturală în Attergau

Săptămânile filarmonice din Steinbach

Programul de muzică clasică este prezentat în fiecare an în biserica Steinbach.

Săptămânile filarmonice

Căsuța unde a compus Gustav Mahler

Pentru a putea compune în liniște, Gustav Mahler lucra într-un pavilion de muzică.

Căsuță de compozitor

Capitala culturii Bad Ischl Salzkammergut 2024, având motto-ul „Cultura este noua sare-n bucate”

Capitala culturii 2024

Gustav Klimt și lacul Attersee

Personalități renumite din regiune

Cel mai cunoscut pictor austriac, Gustav Klimt iubea pur și simplu lacul Attersee, petrecându-și multe veri în acest loc special. Aici a fost creată o mare parte din cele 50 de picturi reprezentând peisaje. Astăzi încă mai călcăm pe urmele lui Gustav Klimt pe Lacul Attersee în două moduri diferite:

Gustav Klimt Themenweg: Stațiile de-a lungul promenadei oferă informații despre viața și opera lui Klimt. Acestea sunt punctul de plecare pentru o plimbare pe urmele artistului în jurul lacului Attersee.

Grădina Gustav Klimt: Iazul cu nuferi și grădina de trandafiri pictate de Klimt au fost reconstruite și refăcute. Grădinile fac parte din traseul tematic Gustav Klimt din jurul lacului Attersee și sunt situate în imediata vecinătate a Palatului Kammer.

Traseul tematic Gustav KlimtGrădina Gustav Klimt

FAQ

Lacul Attersee este situat în partea superioară a Austriei, în Salzkammergut. Lacul se întinde între orașele Schörfling și Unterach am Attersee și este situat convenabil direct pe autostrada A1 între Linz și Salzburg.

Activități precum sporturi nautice, înot, drumeții și cultură pot fi experimentate într-un peisaj cultural pitoresc pe lacul turcoaz. Ideal pentru navigat, scufundări, înot, stand-up paddling și caiac. Plimbările cu vaporul te poartă de-a lungul lacului Attersee și se opresc în stații precum traseul tematic Gustav Klimt sau festivaluri culturale.

Altitudine: 469 metri deasupra nivelului mării

Adâncime: 169 metri

Suprafață: 46,2 kilometri pătrați

Lungime: 18,7 kilometri

Lățime: 3,4 kilometri

Lungime mal: 53 kilometri

Există multe trasee de drumeții în regiunea Attersee-Attergau. Aici îți oferim câteva variante:

  • Traseul tematic Ransonnet

  • Traseul Wildholzweg

  • Traseul Buchbergrunde am Atterssee

  • Traseul tematic de drumeție„Das gläserne Tal/Malul de sticlă"

  • Traseul Pilgerstrecke Josefweg

  • Traseul panoramic Attersee

  • Drumeție către moara Reiserbauern

În jurul lacului Attersee există șapte localități pur și simplu magice:

Attersee, Nußdorf, Unterach, Steinbach, Weyregg, Schörfling, Seewalchen

6 informații bine de știut despre lacul Attersee

1. Cum s-a format lacul Attersee

Bazinul lacului a fost excavat de ghețarul Traun în timpul ultimei ere glaciare. După ce s-a topit, a rămas apa.

2. Unde nu costă să faci o baie în lac

Aceste zone publice de scăldat de pe Lacul Attersee oferă o porție gratuită de răcorire în apa rece.

Locuri publice de scăldat

3. Care sunt peștii care se simt bine în lacul Attersee

26 de specii diferite de pești, inclusiv știucă, păstrăv, păstrăv de lac, lipan, anghilă, crap, biban și albitură. 

4. Care sunt munții care înconjoară lacul Attersee

Munții Schafberg în sud-vest și Höllengebirge în sud-est încadrează Attersee.

Drumeții pe Schafberg
Drumeții în munții cu peșteri

5. De unde bate vântul

Vântul de vest este cunoscut și chiar temut printre marinari din cauza rafalelor sale puternice. 

6. Cum o sirenă a dat lacului strălucirea sa

Conform legendei, sirena lacului Attersee a adus aur, a dispărut și a lăsat lacul strălucitor.

4 hoteluri direct pe malul lacului

Seehotel Stadler

În natura înfloritoare, cu o vedere neobstrucționată spre munții Höllengebirge de pe malul opus.

Seehotel Stadler

Boutiquehotel Aichinger

În peste 200 de ani, hanul a fost transformat într-un hotel rafinat.

Boutiquehotel Aichinger

Locuințele de vacanță Hanslmann

Peisaj, apă, pajiște, zonă de scăldat, munți, aer bun și unsprezece apartamente noi de vacanță.

Locuințele de vacanță Hanslmann

Villa Weiss

În trecut, nobilimea se bucura de această stare de vară de la malul lacului, iar astăzi apartamentele confortabile te invită să îți iei o vacanță de la tot.

Villa Weiss

Sfaturi privind protecția mediului

Cum avem grijă de lacurile de scăldat?

  • Lacurile de scăldat sunt habitate importante pentru animale și plante. Respectăm zonele de protecție.

  • Folosim pentru înot doar zonele de mal autorizate.

  • Nu lăsăm gunoi după noi.

  • Nu folosim lacul pe post de toaletă.  

  • Nu hrănim peștii și păsările acvatice. Rămășițele alimentare provoacă un exces de nutrienți.

  • Lăsăm crema de soare să acționeze bine înainte de a înota. În caz contrar, pelicula protectivă a cremei va contamina suprafața apei. 

