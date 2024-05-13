Lacul Attersee din Salzkammergut
Munte, lac și cultură
Regiunea parcului natural Attersee-Attergau
Pomi fructiferi înfloriți primăvara, pajiști cu flori vara și păduri în culorile toamnei – regiunea Attersee-Attergau s-a transformat într-un peisaj cultural care a fost modelat de oameni timp de secole. Utilizarea cu grijă a spațiilor, precum și conștientizarea acțiunilor noastre asupra mediului au transformat regiunea Salzkammergut într-un paradis natural. Cufundarea propriu-zisă în Lacul Attersee și în regiunea naturală satisface o dorință foarte specială: Oamenii sunt atrași în acest loc de amestecul de stil de viață alpin și de dragostea pentru muzică și artă. Lacul Attersee reprezintă comuniunea dintre Relaxare și inspirație.
Navigat pe Lacul Attersee - marea libertate
Aici suflă „Rosenwind sau vântul trandafirului”, care este deosebit de popular în comunitatea navigatorilor datorită regularității sale. Este minunat să simți cum barca pare brusc să alunece fără greutate pe lac, să simți sunetul valurilor, vântul și căldura soarelui. Griul de zi cu zi face loc unui albastru turcoaz proaspăt pe cel mai mare lac epicontinental din Austria.
Navigat pe Attersee
Sfaturi pentru scăldat pe malul lacului Attersee
Ștrandul Seewalchen
Puncte centrale: Platformă de scufundări de 10 metri, zonă pentru copii și închiriere de bărci în apropiere.
Ștrandul Schörflinger Seebad Schönauer
Pe cele două spații verzi te așteaptă un munte de liniște și relaxare.
Ștrandul Sprinzensteinpark Freibadeplatz
Parcul Sprinzenstein are o peluză mare pentru plajă, pontoane din lemn și o mulțime de copaci.
Atracțiile din regiunea Attersee-Attergau
Toate lucrurile distractive pentru copii
Experiențe alături de animale
Alpaca, cai, pești, albine sau chiar urși, tigri și girafe: o porție de drăgălit, hrănirea animăluțelor, echitație sau doar admirat – totul este posibil.
Lederhosen și dirndl
Dirndl-uri simple de zi, porturi populare festive și dirndl-uri de nuntă, lederhosen cu broderii și șosete tricotate manual, pălării tradiționale păr natural de capră: Portul popular joacă un rol esențial în Austria – în special în Salzkammergut. Exact ca în limba română, cuvântul „Tracht”, adică „port” desemna în trecut hainele pe care oamenii le purtau zi de zi. Cu toate acestea, semnificația portului popular nu a fost întotdeauna atât de simplă. În istoria costumului tradițional sunt împletite multe evoluții istorice, sociale și politice. Diferențele regionale s-au stabilit doar în timp.
În Austria, lederhosen și dirndl-urile sunt mult mai mult decât un clișeu alpin. Dragostea împletită în jurul portului popular este adevărată. Costumul tradițional este purtat cu multe ocazii în Austria și face parte din viața de zi cu zi. Atunci ca și acum, costumul tradițional este folosit ca îmbrăcăminte de lucru de zi cu zi, de exemplu în agricultură, restaurante sau hoteluri.
Cele mai frumoase 7 locuri de pe malul lacului Attersee
Unterach: Șarm la malul sudic
Un amestec de vile magnifice de la începutul secolului și atmosferă idilică.
Attersee: Albine, cale ferată cu ecartament îngust, romani
Un melange între bâzâit de albine, zgomot de căruțe și case istorice, construite pe piloni.
Weyregg: Ideal pentru persoanele active
Paragliding, navigat, surfing, scufundări. Și după briza de pe malul lacului urmează o porție de cultură.
Nußdorf: Un loc cu multă istorie
Case construite pe piloni din neolitic și vile istorice - monumente protejate pe fundalul lacului.
Schörfling: Stare de vară plină de artă
Gustav Klimt a fost oaspete aici timp de mai mulți ani și a folosit peisajul pe post de sursă de inspirație.
Regiunea de vacanță Attersee-Attergau
Păstrăvul de lac și lipanul se simt bine numai în apă curată. Nu este de mirare că aceste specii de pește prosperă aici și sunt servite ca o specialitate. Oamenii din Salzkammergut au privit întotdeauna dincolo de propria lor curte atunci când a venit vorba de caracterul regional . Acesta este motivul pentru care fermele care produc lactate, pâine proaspătă și legume sunt foarte populare ca furnizori pentru restaurante și hanuri.
Restaurante de top
5 lucruri pe care trebuie să le experimentezi
Parcul natural Attersee-Traunsee: Aria protejată se împletește cu relaxarea
Artă, cultură și evenimente în regiunea Attersee-Attergau
Evenimente în apropiere de lacul Attersee
În calendarul de evenimente din regiunea Attersee-Attergau ai parte de cele mai bune activități din Salzkammergut.
Festivalul Gustav Mahler
Ziua de naștere a compozitorului, pe 7 iulie, este o ocazie anuală pentru muzică și cultură la Lacul Attersee.
Vara culturală în Attergau
Attergau prezintă cea mai înaltă calitate artistică, pe fundalul unui peisaj idilic.
Săptămânile filarmonice din Steinbach
Programul de muzică clasică este prezentat în fiecare an în biserica Steinbach.
Capitala culturii Bad Ischl Salzkammergut 2024, având motto-ul „Cultura este noua sare-n bucate”
Gustav Klimt și lacul Attersee
Cel mai cunoscut pictor austriac, Gustav Klimt iubea pur și simplu lacul Attersee, petrecându-și multe veri în acest loc special. Aici a fost creată o mare parte din cele 50 de picturi reprezentând peisaje. Astăzi încă mai călcăm pe urmele lui Gustav Klimt pe Lacul Attersee în două moduri diferite:
Gustav Klimt Themenweg: Stațiile de-a lungul promenadei oferă informații despre viața și opera lui Klimt. Acestea sunt punctul de plecare pentru o plimbare pe urmele artistului în jurul lacului Attersee.
Grădina Gustav Klimt: Iazul cu nuferi și grădina de trandafiri pictate de Klimt au fost reconstruite și refăcute. Grădinile fac parte din traseul tematic Gustav Klimt din jurul lacului Attersee și sunt situate în imediata vecinătate a Palatului Kammer.
FAQ
6 informații bine de știut despre lacul Attersee
1. Cum s-a format lacul Attersee
Bazinul lacului a fost excavat de ghețarul Traun în timpul ultimei ere glaciare. După ce s-a topit, a rămas apa.
2. Unde nu costă să faci o baie în lac
Aceste zone publice de scăldat de pe Lacul Attersee oferă o porție gratuită de răcorire în apa rece.
3. Care sunt peștii care se simt bine în lacul Attersee
26 de specii diferite de pești, inclusiv știucă, păstrăv, păstrăv de lac, lipan, anghilă, crap, biban și albitură.
4. Care sunt munții care înconjoară lacul Attersee
Munții Schafberg în sud-vest și Höllengebirge în sud-est încadrează Attersee.
5. De unde bate vântul
Vântul de vest este cunoscut și chiar temut printre marinari din cauza rafalelor sale puternice.
6. Cum o sirenă a dat lacului strălucirea sa
Conform legendei, sirena lacului Attersee a adus aur, a dispărut și a lăsat lacul strălucitor.
4 hoteluri direct pe malul lacului
Seehotel Stadler
În natura înfloritoare, cu o vedere neobstrucționată spre munții Höllengebirge de pe malul opus.
Locuințele de vacanță Hanslmann
Peisaj, apă, pajiște, zonă de scăldat, munți, aer bun și unsprezece apartamente noi de vacanță.
Sfaturi privind protecția mediului
Lacurile de scăldat sunt habitate importante pentru animale și plante. Respectăm zonele de protecție.
Folosim pentru înot doar zonele de mal autorizate.
Nu lăsăm gunoi după noi.
Nu folosim lacul pe post de toaletă.
Nu hrănim peștii și păsările acvatice. Rămășițele alimentare provoacă un exces de nutrienți.
Lăsăm crema de soare să acționeze bine înainte de a înota. În caz contrar, pelicula protectivă a cremei va contamina suprafața apei.