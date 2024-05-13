Palatul Schönbrunn îmbină splendoarea imperială, grădinile somptuoase și priveliștea încântătoare asupra Vienei, formând o operă de artă totală, plină de istorie.

Începuturile: Un conac de vânătoare dă numele locului

Rădăcinile castelului Schönbrunn se întind până în secolul al XIV-lea, când domeniul era cunoscut încă sub numele de „Katterburg”. Abia în anul 1569 a intrat în istoria casei de Habsburg: Împăratul Maximilian al II-lea a achiziționat terenul împreună cu casa, grajdul și grădina. Conform legendei, succesorul său, împăratul Matthias, a descoperit un izvor în 1612, în timpul unei partide de vânătoare, și a exclamat: „Welch schöner Brunn! / Ce fântână frumoasă!” Așa a luat naștere numele de Schönbrunn. Încă de pe atunci, această zonă servea drept pavilion de vânătoare și refugiu pentru familia Habsburg, înainte de a fi transformată, de-a lungul secolelor, într-o reședință somptuoasă.

Viziuni baroce și strălucire imperială

După distrugerea provocată de asediul turc din 1683, împăratul Leopold I l-a însărcinat pe arhitectul Johann Bernhard Fischer von Erlach cu construirea unei reședințe reprezentative pentru fiul său, Iosif I. Planurile inițiale prevedeau construirea unui al doilea Versailles, însă dificultățile financiare au împiedicat transformarea acestei viziuni în realitate.

Abia sub domnia Mariei Tereza, care a transformat Schönbrunn în reședința sa de vară în 1743, palatul a căpătat strălucirea imperială cunoscută și astăzi. Cu ajutorul arhitectului Nicolaus Pacassi, încăperile au fost amenajate în stil rococo – perfect pentru festivitățile de la curte și afacerile de stat ale epocii.

Splendoarea complexului

Schönbrunn este mai mult decât un palat – este o operă de artă totală: grădinile baroce întinse, cu glorieta, fântâna lui Neptun și ruinele romane, conferă un aspect impunător. Un alt punct de atracție este sera exotică, impresionantă din punct de vedere arhitectural, care adăpostește plante exotice din întreaga lume. Grădina zoologică Schönbrunn, fondată în 1752, este cea mai veche grădină zoologică din lume și îmbină farmecul baroc cu țarcurile moderne pentru animale.

Evenimente istorice la Palatul Schönbrunn

Castelul nu a fost doar reședința familiei Habsburg, ci și scena unor momente istorice importante. Aici a avut loc Congresul de la Viena din 1814/15, iar împăratul Franz Joseph I al Austriei, care a preferat Schönbrunn pe tot parcursul vieții, l-a primit aici pe Napoleon al III-lea. Camerele somptuoase mărturisesc și astăzi despre putere, diplomație și viața de zi cu zi a imperiului.

Schönbrunn în epoca modernă

După căderea monarhiei în 1918, Palatul Schönbrunn a fost deschis publicului și este astăzi unul dintre cele mai importante muzee din Austria. Din 1996, Palatul Schönbrunn poartă titlul de Patrimoniu Cultural Mondial UNESCO și se numără printre cele mai importante ansambluri baroce din Europa.