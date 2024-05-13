Broșuri pentru călătoria ta în Austria
De asemenea, poți comanda broșuri gratuite pentru vacanța ta în Austria de la birourile locale de turism, din capitalele landurilor sau le poți descărca ca fișiere PDF.
Te rugăm să reții că poți obține broșuri doar direct de la birourile regionale de turism.
Sfaturile noastre te vor ghida prin peisaje pitorești și hoteluri fermecătoare, înconjurate de natură uluitoare, precum și prin bijuterii culturale. Cufundă-te într-o mare de verdeață, bucură-te de gazdele prietenoase și de momente de neuitat. De la drumeții plăcute la comori culturale și adevărate sfaturi din interior – Revista noastră de vară este cheia ta către o vară plină de inspirație și bucuria de a fi. Austria te așteaptă să o descoperi.