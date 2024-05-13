În Austria cu mașina și motocicleta
Viteze maxime admise
În condiții optime de trafic și dacă nu se indică altfel prin semnele de circulație, în Austria se aplică următoarele limite de viteză:
Pentru autoturisme, motociclete și rulote de până la 3,5 tone
în localitate: 50 km/h
pe drumuri naționale: 100km/h
pe drumuri expres: 100 km/h resp. 130 km/h – Te rugăm să respecți limita de viteză respectivă.
pe autostrăzi: 130 km/h
Alte limite de viteză, de exemplu pentru vehicule de peste 3,5 tone, mașini cu remorcă sau vehicule ușoare, pot fi găsite în tabelul de viteze al ÖAMTC (Clubul austriac de automobile, motociclete și touring).
Cele mai importante semne de circulație
Regulile de circulație și semnele de circulație din Austria corespund în general celor din alte țări europene.
Atenție: În Austria, taxele de drum sunt obligatorii pe toate autostrăzile și drumurile expres!
Permisele de conducere din toate țările din Spațiul Economic European și din statele membre ale UE sunt recunoscute în Austria pentru o perioadă nelimitată de timp și, prin urmare, nu trebuie să fie rescrise. Permisele de conducere eliberate în afara Spațiului Economic European sunt valabile timp de 12 luni de la data sosirii în Austria, cu condiția ca titularul să fi împlinit vârsta de 18 ani.
Atenție: Dacă permisul de conducere nu este în limba germană, acesta este valabil numai în combinație cu un permis de conducere internațional sau cu o traducere.
Purtarea centurilor de siguranță este obligatorie în Austria. Copiii cu vârsta sub 14 ani care au o înălțime mai mică de 135 cm pot fi transportați numai în scaune pentru copii corespunzătoare. În autoturisme și autoturisme break (de asemenea, în așa-numitele „microbuze”) poate fi transportat doar un copil per scaun, iar copilul trebuie să fie asigurat corespunzător în funcție de vârstă și mărime.
Vorbitul la telefon în timpul condusului este permis numai prin intermediul unui sistem de top hands-free conectat la telefon, care trebuie să poată fi manevrat cu o singură mână și să nu afecteze în niciun fel condusul.
Motocicliștii au obligativitatea de a purta căști de protecție pe tot teritoriul austriac. Acestea necesită, de asemenea, o vinietă, iar farurile de fază scurtă trebuie să fie aprinse în timpul zilei în timpul conducerii.
Fiecare conducător auto trebuie să aibă în permanență asupra sa o trusă de prim ajutor, un triunghi de avertizare și o vestă reflectorizantă și să fie în măsură să le prezinte în cazul unui control în trafic.
În Austria există obligativitatea purtării vestei reflectorizante; excepție de la regulă fac spațiile închise. Asta înseamnă că șoferii sunt obligați să poarte vesta reflectorizantă atunci când se află pe șosea, în cazul în care mașina a făcut pană sau în cazul unui accident. Se recomandă ca pentru fiecare pasager să existe o vestă reflectorizantă în mașină.
Consumul de alcool și urcatul la volan
În Austria, legea permite o limită maximă de maximum 0,5 grame la mie alcool în sânge; în cazul posesorilor unui permis de conducere de probă, respectiv în cazul șoferilor de camion și de autobuz, această limită este de max. 0,1 grame la mie. Persoanele care conduc un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice riscă amenzi ridicate, precum și pierderea permisului de conducere.
Echipamente de iarnă pentru autoturisme
În perioada 01 noiembrie - 15 aprilie, în Austria se impune obligativitatea dotării mașinii cu echipament de iarnă. Toate cele patru roți ale autovehiculului trebuie să fie dotate cu anvelope de iarnă sau cel puțin două dintre roțile motoare trebuie să fie echipate cu lanțuri de iarnă.
Anvelopele de iarnă sunt considerate în Austria parte a echipamentului de iarnă, numai dacă acestea sunt gravate cu simbolul „M+S” și dacă prezintă o adâncime de profil al benzii de rulare mai mare de 4 mm. Aceste reglementări sunt valabile și pentru anvelopele de tip all season și pentru cele cu nituri.
Lanțurile de iarnă sunt permise numai atunci când șoseaua este acoperită în totalitate sau aproape în totalitate cu zăpadă sau gheață. Nu este obligatorie echiparea mașinii cu lanțuri de iarnă în cazul în care vei merge în regiunile alpine superioare, însă este recomandată. În cazul în care semnul rutier „Lanțuri de zăpadă obligatorii” impune utilizarea acestora, acestea trebuie montate pe roțile motoare ale tuturor vehiculelor. Înainte de începerea călătoriei, te rugăm să verifici starea vremii și notificările publicate pe aktuellen pagina cu informațiile despre trafic.
Benzinării în Austria
La benzinării poți găsi benzină normală, fără plumb, cu cifră octanică 91, benzină euro super (benzină fără plumb cu cifră octanică 95), dar și benzină super plus (benzină fără plumb cu cifră octanică 98), precum și motorină. În Austria se interzice comercializarea de benzină cu plumb; cu toate acestea, pentru autovehiculele fără catalizator poți găsi la benzinării un aditiv adecvat. În plus, poți avea în mașină și o canistră de rezervă cu 10 litri de benzină, pentru care nu se percep taxe. Informații cu privire la prețurile actuale ale carburanților, punctele de încărcare pentru mașinile electrice, dar și alte sfaturi pot fi găsite pe pagina ÖAMTC.
Mereu informat
Informații actuale despre trafic
Informațiile de trafic din toată Austria, precum și de pe cele mai importante șosele din statele învecinate sunt prezentate pe postul de radio Ö3 la fiecare jumătate de oră. În cazul unor situații de pericol iminent - de exemplu în cazul unor șoferi care conduc pe sensul opus - programul de radio este întrerupt imediat de știrea de ultimă oră, care este transmisă de toate posturile de radio din rețeaua ORF. La numărul de telefon 0800 600 601 sau *300 poți trimite informații despre trafic În orice oră din zi și din noapte (gratis pe întregul teritoriu al Austriei).
Harta frecvențelor pentru postul de radio Hitradio Ö3.
De asemenea, poți găsi toate informațiile online, pe pagina serviciului Ö3 pentru trafic sau pe pagina ASFINAG . Clubul de automobilism ÖAMTC oferă în plus prognoze de trafic, un calendar al ambuteiajelor, precum și alte informații utile.
Conduită în caz de ambuteiaj
Odată ce se formează un ambuteiaj, trebuie să se poată crea un culoar de urgență, pentru ca autospecialele să poate trece în cazul unui accident. Indiferent de numărul de benzi, culoarul de urgență se formează între banda aflată în extrema stângă și banda din dreapta acesteia. În cazul în care nu respecți aceste reglementări privind formarea unei benzi de urgență sau în cazul în care obstrucționezi formarea ei, riști să primești amenzi mari.
Cele mai important numere de urgență
Numărul european de urgență: 112
Numerele de urgență în Austria:
Pompieri: 122
Poliție: 133
Salvare: 144
Servicii de apel de urgență în caz de pană în Austria:
ÖAMTC: 120
ARBÖ ( Asociația austriacă a automobilelor, motocicletelor și cicliștilor): 123
Salvamont: 140
E-Mobilitate în Austria
Pe motocicletă prin Austria
MoHo
În hotelurile austriece pentru motocicliști, camerele confortabile, precum și panoramele montane plimbare te așteaptă după plimbări pe șosetele pline de serpentine.
Durata parcării în zonele de parcare pe termen scurt variază și este indicată la începutul zonei. Semnele de circulație nu trebuie să se repete la fiecare intersecție.
Reglementări vamale și de intrare aplicabile în Austria
Pentru ca nimic să nu stea în calea unei călătorii relaxate, vei găsi aici informații importante privind reglementările vamale, formalitățile de frontieră și călătoria în Austria cu animale de companie.
