Măsuri de siguranță pe drumurile din Austria

Purtarea centurilor de siguranță este obligatorie în Austria. Copiii cu vârsta sub 14 ani care au o înălțime mai mică de 135 cm pot fi transportați numai în scaune pentru copii corespunzătoare. În autoturisme și autoturisme break (de asemenea, în așa-numitele „microbuze”) poate fi transportat doar un copil per scaun, iar copilul trebuie să fie asigurat corespunzător în funcție de vârstă și mărime.

Vorbitul la telefon în timpul condusului este permis numai prin intermediul unui sistem de top hands-free conectat la telefon, care trebuie să poată fi manevrat cu o singură mână și să nu afecteze în niciun fel condusul.

Motocicliștii au obligativitatea de a purta căști de protecție pe tot teritoriul austriac. Acestea necesită, de asemenea, o vinietă, iar farurile de fază scurtă trebuie să fie aprinse în timpul zilei în timpul conducerii.

Fiecare conducător auto trebuie să aibă în permanență asupra sa o trusă de prim ajutor, un triunghi de avertizare și o vestă reflectorizantă și să fie în măsură să le prezinte în cazul unui control în trafic.

În Austria există obligativitatea purtării vestei reflectorizante; excepție de la regulă fac spațiile închise. Asta înseamnă că șoferii sunt obligați să poarte vesta reflectorizantă atunci când se află pe șosea, în cazul în care mașina a făcut pană sau în cazul unui accident. Se recomandă ca pentru fiecare pasager să existe o vestă reflectorizantă în mașină.

Consumul de alcool și urcatul la volan

În Austria, legea permite o limită maximă de maximum 0,5 grame la mie alcool în sânge; în cazul posesorilor unui permis de conducere de probă, respectiv în cazul șoferilor de camion și de autobuz, această limită este de max. 0,1 grame la mie. Persoanele care conduc un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice riscă amenzi ridicate, precum și pierderea permisului de conducere.