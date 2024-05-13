Poștă și telecomunicații
Poștă
Austria oferă o rețea de aproximativ 400 de sucursale Österreichische Post AG și aproximativ 1300 de parteneri poștali. Poți afla unde se află cea mai apropiată cutie poștală sau cea mai apropiată sucursală și care este programul de funcționare al acesteia utilizând instrumentul de căutare a sucursalelor.
În afara orelor de program, clienții pot folosi serviciul poștal 24 de ore din zona de self-service pentru a trimite și primi corespondență. Tarifele variază în funcție de format și de greutate.
Creează și trimite felicitarea de vacanță personalizată cu aplicația Postcards și o fotografie!
Totul despre telecomunicații în vacanță
Datorită regulamentului UE privind serviciile de roamin, poți utiliza volumul de date, mesajele text și minutele în Austria ca de obicei, fără a plăti taxe suplimentare. Dacă nu ai un abonament de telefonie mobilă, vei fi taxat la același preț ca acasă.
În cazuri excepționale, operatorii de telefonie mobilă pot percepe taxe suplimentare; contractul trebuie să ofere informații în acest sens.
De asemenea, în multe locuri din Austria sunt disponibile hotspoturi WLAN gratuite.
Pentru întrebări cu privire la telefonia fixă, cablu telefonic, etc. te rugăm să contactezi Telekom Austria.