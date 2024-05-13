Poștă și telecomunicații

Poți citi aici tot ce trebuie să știi despre oficiile poștale, orele de deschidere, tarife și tot ce ține de telefonie!

Poștă

Austria oferă o rețea de aproximativ 400 de sucursale Österreichische Post AG și aproximativ 1300 de parteneri poștali. Poți afla unde se află cea mai apropiată cutie poștală sau cea mai apropiată sucursală și care este programul de funcționare al acesteia utilizând instrumentul de căutare a sucursalelor.

În afara orelor de program, clienții pot folosi serviciul poștal 24 de ore din zona de self-service pentru a trimite și primi corespondență. Tarifele variază în funcție de format și de greutate.

Österreichische Post AGMinisterul Federal: Trafic poștal

Creează și trimite felicitarea de vacanță personalizată cu aplicația Postcards și o fotografie!

Studioul de vederi

Totul despre telecomunicații în vacanță

Datorită regulamentului UE privind serviciile de roamin, poți utiliza volumul de date, mesajele text și minutele în Austria ca de obicei, fără a plăti taxe suplimentare. Dacă nu ai un abonament de telefonie mobilă, vei fi taxat la același preț ca acasă. 

În cazuri excepționale, operatorii de telefonie mobilă pot percepe taxe suplimentare; contractul trebuie să ofere informații în acest sens.

De asemenea, în multe locuri din Austria sunt disponibile hotspoturi WLAN gratuite.

Pentru întrebări cu privire la telefonia fixă, cablu telefonic, etc. te rugăm să contactezi Telekom Austria.

A1Hotspoturi de Wi-Fi la Viena

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale