Totul despre telecomunicații în vacanță

Datorită regulamentului UE privind serviciile de roamin, poți utiliza volumul de date, mesajele text și minutele în Austria ca de obicei, fără a plăti taxe suplimentare. Dacă nu ai un abonament de telefonie mobilă, vei fi taxat la același preț ca acasă.

În cazuri excepționale, operatorii de telefonie mobilă pot percepe taxe suplimentare; contractul trebuie să ofere informații în acest sens.

De asemenea, în multe locuri din Austria sunt disponibile hotspoturi WLAN gratuite.

Pentru întrebări cu privire la telefonia fixă, cablu telefonic, etc. te rugăm să contactezi Telekom Austria.