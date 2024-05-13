Taxe rutiere, viniete și GO-Box-uri
Există 3 tipuri de viniete adezive: vinietă anuală, pe 2 luni și pe 10 zile.
La autoturisme vinieta se lipește în interior, pe partea din stânga jos a parbrizului sau în spatele oglinzii retrovizoare. Vinieta nu are voie să fie acoperită de eventualele tonuri fumurii ale geamului.
Bei În cazul motocicletelor, vinieta trebuie lipită într-un loc vizibil, de unde nu pot fi dezlipită cu ușurință.
Controlul vinietei este efectuat de către poliție, vameși și de către angajații de la Serviciul de Control și Monitorizare, dar și în mod automat, prin intermediul camerelor.
Aporpo: Cetățenii austrieci care suferă de deficiențe motorii pot solicita Ministerului Afacerilor Sociale/Sozialministerium o vinietă anuală gratuită.
Dacă vrei să îți cumperi liniștit vinieta de acasă, înainte de a pleca în concediu, poți achiziționa o vinietă digitală accesând magazinul online al ASFINAG sau prin intermediul aplicației gratuite a ASFINAG.
Există 4 tipuri de vinietă digitală: vinietă anuală, pe 2 luni și pe 10 zile.
Atenție însă: Vinieta digitală anuală și cea pe două luni sunt valabile abia după 18 zile de la achiziționare (după achiziționarea online a vinietei digitale, cumpărătorii au la dispoziție 14 zile pentru a anula achiziția). Vinieta digitală este valabilă imediat atunci când este achiziționată de la punctele de vânzare și de la distribuitoarele automate.
De asemenea, acest termen nu se aplică la achiziționarea unei viniete de o zi sau de 10 zile; vinieta este în acest caz valabilă imediat.
tronsoane fără vinietă
tronsonul cu taxă al autostrăzii A 1 Westautobahn între granița de stat de la Walserberg și nodul Salzburg Nord
tronsonul cu taxă al autostrăzii A 12 Inntal între granița de stat de la Kufstein și intersecția Kufstein-Süd
tronsonul cu taxă al autostrăzii A 14 Rheintal/Walgau între granița de stat de la Hörbranz și nodul Hohenems
drumul cu taxă A 26 Autostrada Linz (momentan încă în construcție)
Informații suplimentare privind scutirile temporare pot fi găsite pe site-ul web al autorității responsabile, ASFINAG.
Indiferent de vinieta achiziționată, există anumite drumuri care trec prin tuneluri sau prin Alpi care impun taxe mai ridicate. Pentru aceste tronsoane cu tarif special,, de exemplu pentru trecătoarea Arlberg sau tunelul Karawanken, poți plăti taxa direct la punctul respectiv de încasare taxe sau online.
Cele mai importante răspunsuri despre viniete & Co.
Toate autovehiculele cu o masă tehnic admisă de peste 3,5 tone trebuie să fie echipate cu un dispozitiv, așa-numitul GO-Box. Aparatul înregistrează prin intermediul unui semnal cu microunde toate punctele de trecere printr-un punct de taxă rutieră. Clasa de emisii EURO, numărul de kilometri parcurși, precum și numărul de osii alautomobilului influențează taxele aplicate, care se pot stabili exclusiv prin intermediul GO-Box-ului. GO-Box-ul este disponibil la numeroase puncte de vânzare. axele de drum se pot plăti înainte sau după încheierea călătoriei; în plus, costurile se pot regla prin intermediul paginii GO Direkt.
În Austria ești obligat să achiți taxa de mediu numai pentru camioanele din clasa N1, N2 sau N3, în cazul în care acestea trebuie să circule într-una din cele 6 zone unde este valabilă taxa de mediu, precum și pentru automobilele care din punct de vedere fiscal sunt încadrate în clasa N1.
Toate celelalte informații sunt disponibile în secțiunea ASFINAG dedicată vinietei
Numărul european de urgență: 112
Numere de urgență în Austria:
Pompieri: 122
Poliție: 133
Salvare: 144
Servicii de apel de urgență în caz de pană în Austria:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Salvamont: 140
