Vinieta de lipit

Există 3 tipuri de viniete adezive: vinietă anuală, pe 2 luni și pe 10 zile.

La autoturisme vinieta se lipește în interior, pe partea din stânga jos a parbrizului sau în spatele oglinzii retrovizoare. Vinieta nu are voie să fie acoperită de eventualele tonuri fumurii ale geamului.

Bei În cazul motocicletelor, vinieta trebuie lipită într-un loc vizibil, de unde nu pot fi dezlipită cu ușurință.

Controlul vinietei este efectuat de către poliție, vameși și de către angajații de la Serviciul de Control și Monitorizare, dar și în mod automat, prin intermediul camerelor.

Aporpo: Cetățenii austrieci care suferă de deficiențe motorii pot solicita Ministerului Afacerilor Sociale/Sozialministerium o vinietă anuală gratuită.