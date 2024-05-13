Taxe rutiere, viniete și GO-Box-uri

Pe autostrăzile și drumurile expres din Austria se aplică taxe rutiere! Aici vei găsi toate informațiile utile de care ai nevoie în acest sens.

Vinieta de lipit

Există 3 tipuri de viniete adezive: vinietă anuală, pe 2 luni și pe 10 zile.

La autoturisme vinieta se lipește în interior, pe partea din stânga jos a parbrizului sau în spatele oglinzii retrovizoare. Vinieta nu are voie să fie acoperită de eventualele tonuri fumurii ale geamului.

Bei În cazul motocicletelor, vinieta trebuie lipită într-un loc vizibil, de unde nu pot fi dezlipită cu ușurință. 

Controlul vinietei este efectuat de către poliție, vameși și de către angajații de la Serviciul de Control și Monitorizare, dar și în mod automat, prin intermediul camerelor.

Aporpo: Cetățenii austrieci care suferă de deficiențe motorii pot solicita Ministerului Afacerilor Sociale/Sozialministerium o vinietă anuală gratuită.

Vinieta digitală

Dacă vrei să îți cumperi liniștit vinieta de acasă, înainte de a pleca în concediu, poți achiziționa o vinietă digitală accesând magazinul online al ASFINAG sau prin intermediul aplicației gratuite a ASFINAG.

Există 4 tipuri de vinietă digitală: vinietă anuală, pe 2 luni și pe 10 zile.

Atenție însă: Vinieta digitală anuală și cea pe două luni sunt valabile abia după 18 zile de la achiziționare (după achiziționarea online a vinietei digitale, cumpărătorii au la dispoziție 14 zile pentru a anula achiziția). Vinieta digitală este valabilă imediat atunci când este achiziționată de la punctele de vânzare și de la distribuitoarele automate.

De asemenea, acest termen nu se aplică la achiziționarea unei viniete de o zi sau de 10 zile; vinieta este în acest caz valabilă imediat.

Magazinul online al ASFINAG

tronsoane fără vinietă

Excepții de la cerința privind vinieta

  • tronsonul cu taxă al autostrăzii A 1 Westautobahn între granița de stat de la Walserberg și nodul Salzburg Nord

  • tronsonul cu taxă al autostrăzii A 12 Inntal între granița de stat de la Kufstein și intersecția Kufstein-Süd

  • tronsonul cu taxă al autostrăzii A 14 Rheintal/Walgau între granița de stat de la Hörbranz și nodul Hohenems

  • drumul cu taxă A 26 Autostrada Linz (momentan încă în construcție)

Informații suplimentare privind scutirile temporare pot fi găsite pe site-ul web al autorității responsabile, ASFINAG.

Tronson cu taxă/drumuri cu taxă

Indiferent de vinieta achiziționată, există anumite drumuri care trec prin tuneluri sau prin Alpi care impun taxe mai ridicate. Pentru aceste tronsoane cu tarif special,, de exemplu pentru trecătoarea Arlberg sau tunelul Karawanken, poți plăti taxa direct la punctul respectiv de încasare taxe sau online.

Cele mai importante răspunsuri despre viniete & Co.

Vinieta este disponibilă la numeroase puncte de vânzare, de exemplu la cluburile de automobiliști ÖAMTC și ARBÖ, precum și la benzinării și tutungerii, iar în străinătate la cluburile de automobiliști și benzinăriile relevante din apropierea frontierei. Vinieta digitală se poate achiziționa din magazinul online al ASFINAG din orice punct din Spațiul Economic European (SEE) și Elveția sau de la punctele ASFINAG, fără numerar, folosind un card de credit sau de debit.

Toate autostrăzile și autostrăzile din Austria impun obligativitatea achiziționării unei viniete, dar nu și drumurile provinciale și federale.

Există patru tipuri diferite de viniete, cu o perioadă de valabilitate diferită: (Vinietă autocolant de 1 zi, 10 zile, 2 luni sau 1 an - în funcție de tipul vinietei sau vinietă digitală).

Pe următoarele tronsoane de drum (indiferent de obligativitatea unei viniete sau nu) trebuie plătită o taxă specială: Autostrada A 9 Pyhrn, Autostrada A 10 Tauern, Autostrada A 11 Karawanken, Autostrada A 13 Brenner și drumul expres S 16 Arlberg.

GO-Box - pentru camioane, autobuze și rulote grele

Toate autovehiculele cu o masă tehnic admisă de peste 3,5 tone trebuie să fie echipate cu un dispozitiv, așa-numitul GO-Box. Aparatul înregistrează prin intermediul unui semnal cu microunde toate punctele de trecere printr-un punct de taxă rutieră. Clasa de emisii EURO, numărul de kilometri parcurși, precum și numărul de osii alautomobilului influențează taxele aplicate, care se pot stabili exclusiv prin intermediul GO-Box-ului. GO-Box-ul este disponibil la numeroase puncte de vânzare. axele de drum se pot plăti înainte sau după încheierea călătoriei; în plus, costurile se pot regla prin intermediul paginii GO Direkt.

Sfat: Obligativitatea autocolantului pentru mediu

În Austria ești obligat să achiți taxa de mediu numai pentru camioanele din clasa N1, N2 sau N3, în cazul în care acestea trebuie să circule într-una din cele 6 zone unde este valabilă taxa de mediu, precum și pentru automobilele care din punct de vedere fiscal sunt încadrate în clasa N1.

Autocolant pentru mediu

Toate celelalte informații sunt disponibile în secțiunea ASFINAG dedicată vinietei

Secțiunea dedicată vinietei
Cele mai important numere de urgență

Numărul european de urgență: 112 

Numere de urgență în Austria: 

  • Pompieri: 122 

  • Poliție: 133 

  • Salvare: 144 

Servicii de apel de urgență în caz de pană în Austria: 

  • ÖAMTC: 120 

  • ARBÖ: 123 

Salvamont: 140 

Alte numere de urgență

