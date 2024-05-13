Vacanță fără mașină
Călătorește spre Austria cu trenul și bucură-te de mobilitate odată ce ai ajuns
Vacanță fără mașină & mobilitate
Călătorii verzi cu trenul și autobuzul.
Urcă, pornește în călătorie, lasă cotidianul în urmă: Atât de confortabilă poate fi o călătorie cu trenul. Pe de altă parte, cine nu cunoaște oboseala după o lungă călătorie cu mașina? Acesta este un lucru care devine extrem de obositor pentru din ce în ce mai mulți oameni. Studiile arată că turiștii sunt din ce în ce mai entuziasmați de transportul public ca mijloc de transport și optează pentru călătorii durabile cu trenul și autobuzul. Un lucru minunat pentru mediu! La urma urmei, călătoria cu trenul nu este doar convenabilă pentru oameni, ci și durabilă pentru mediu. Dacă nu îți folosești mașina în vacanță, produci mai puține emisii de CO₂ și economisești energie.
Grija de a nu fi suficient de flexibil la destinație este de fapt nefondată. Multe dintre regiunile de vacanță din Austria susțin „mobilitatea la fața locului”. Legăturile de autobuz bine programate, serviciile de car-sharing, biletele la preț redus pentru transportul public, bicicletele de închiriat și transferurile de la hotel înseamnă că oaspeții sunt mereu mobili. De la „ultima milă” până la transportul către destinațiile de excursie.
Informații despre Compania Națională de Căi Ferate Austria
Călătoria cu ÖBB: 5 sfaturi pentru confort sporit și durabil
Europa-Austria la viteză mare
Railjet leagă cele mai frumoase orașe din Austria; de asemenea, există și legături direct din Germania sau Elveția.
Trenurile ÖBB-Nightjet de cea mai nouă generație
Pachetele suplimentare și design-ul extrem de modern al trenurilor de noapte ÖBB asigură un confort sporit în timpul călătoriilor.
First Class și Business Class
Vacanță de la bun început cu facilități și confort suplimentare la clasa întâi sau Business.
Călătorește într-un compartiment privat
Dacă prețuiești intimitatea, pacea și liniștea, rezervă un compartiment privat într-un vagon cu scaune, cușetă sau de dormit.
Cu trenul în Austria, din est în vest
Căile Ferate Vestice (Westbahn)
Căile Ferate Vestice (Westbahn) leagă metropolele culturale Viena, Salzburg și Bregenz din Austria.
Rețeaua Postbus
Dacă vrei să-ți continui călătoria cu trenul cu autobuzul, vei găsi conexiunea potrivită în rețeaua ÖBB-Postbus bine dezvoltată din Austria.
Informații & sfaturi cu privire la mobilitatea la destinații
4x mobilitate în stațiunile de vacanță de vară
Călătoria cu trenul: de 3 ori mai durabil în vacanța ta
Snow Space Salzburg
Dacă îți cumperi skipass-uri pentru Snow Space Salzburg, sosirea și plecarea cu un skipass valabil prin intermediul Societății de Transport Salzburg este gratuită.
Direct la St. Anton am Arlberg
De la Liga Hanseatică la munte: ICE Ski Express Tirol te duce la stațiunea de schi St. Anton am Arlberg din Hamburg via Hanovra, München și Innsbruck.
3x mobilitate în stațiunile de vacanță de iarnă
Mobil într-un mod durabil în Katschberg
Numit Klimaberg pentru un motiv bun: Transportul public este ușor de folosit, autobuzul de schi spre Katschberghöhe este gratuit.
Skiland Vorarlberg
În Vorarlberg există peste 40 de regiuni de schi, iar pentru toate este valabilă următoarea regulă: autobuzele de schi pot fi utilizate gratuit cu un skipass multiday.