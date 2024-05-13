Călătorii verzi cu trenul și autobuzul.

Urcă, pornește în călătorie, lasă cotidianul în urmă: Atât de confortabilă poate fi o călătorie cu trenul. Pe de altă parte, cine nu cunoaște oboseala după o lungă călătorie cu mașina? Acesta este un lucru care devine extrem de obositor pentru din ce în ce mai mulți oameni. Studiile arată că turiștii sunt din ce în ce mai entuziasmați de transportul public ca mijloc de transport și optează pentru călătorii durabile cu trenul și autobuzul. Un lucru minunat pentru mediu! La urma urmei, călătoria cu trenul nu este doar convenabilă pentru oameni, ci și durabilă pentru mediu. Dacă nu îți folosești mașina în vacanță, produci mai puține emisii de CO₂ și economisești energie.

Grija de a nu fi suficient de flexibil la destinație este de fapt nefondată. Multe dintre regiunile de vacanță din Austria susțin „mobilitatea la fața locului”. Legăturile de autobuz bine programate, serviciile de car-sharing, biletele la preț redus pentru transportul public, bicicletele de închiriat și transferurile de la hotel înseamnă că oaspeții sunt mereu mobili. De la „ultima milă” până la transportul către destinațiile de excursie.