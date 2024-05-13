Vacanță fără mașină
Călătorește spre Austria cu trenul și bucură-te de mobilitate odată ce ai ajuns

Atunci când te decizi să călătorești cu trenul spre Austria, vei putea să ajungi fără probleme de la gară la hotel, mulțumită rețelei inteligente de transport.

Câștigă o experiență în stil austriac - Oferă-ne feedback-ul tău și poți câștiga premii de vacanță! - Participă aici!

Vacanță fără mașină & mobilitate

Călătorii verzi cu trenul și autobuzul.

Urcă, pornește în călătorie, lasă cotidianul în urmă: Atât de confortabilă poate fi o călătorie cu trenul. Pe de altă parte, cine nu cunoaște oboseala după o lungă călătorie cu mașina? Acesta este un lucru care devine extrem de obositor pentru din ce în ce mai mulți oameni. Studiile arată că turiștii sunt din ce în ce mai entuziasmați de transportul public ca mijloc de transport și optează pentru călătorii durabile cu trenul și autobuzul. Un lucru minunat pentru mediu! La urma urmei, călătoria cu trenul nu este doar convenabilă pentru oameni, ci și durabilă pentru mediu. Dacă nu îți folosești mașina în vacanță, produci mai puține emisii de CO₂ și economisești energie.

Grija de a nu fi suficient de flexibil la destinație este de fapt nefondată. Multe dintre regiunile de vacanță din Austria susțin „mobilitatea la fața locului”. Legăturile de autobuz bine programate, serviciile de car-sharing, biletele la preț redus pentru transportul public, bicicletele de închiriat și transferurile de la hotel înseamnă că oaspeții sunt mereu mobili. De la „ultima milă” până la transportul către destinațiile de excursie.

Informații despre Compania Națională de Căi Ferate Austria

Mersul trenurilor ÖBB

Informații actuale cu privire la traseele ÖBB

Oferte de bilete ÖBB

Călătorii cu ÖBB pentru persoanele cu mobilitate redusă

Oferta ÖBB Plus

Călătoria cu ÖBB: 5 sfaturi pentru confort sporit și durabil

Europa-Austria la viteză mare

Railjet leagă cele mai frumoase orașe din Austria; de asemenea, există și legături direct din Germania sau Elveția.

Conexiuni: Austria și Europa

Trenurile ÖBB-Nightjet de cea mai nouă generație

Pachetele suplimentare și design-ul extrem de modern al trenurilor de noapte ÖBB asigură un confort sporit în timpul călătoriilor.

ÖBB-Nightjet

First Class și Business Class

Vacanță de la bun început cu facilități și confort suplimentare la clasa întâi sau Business.

Clasele cu confort sporit ale ÖBB

Călătorește într-un compartiment privat

Dacă prețuiești intimitatea, pacea și liniștea, rezervă un compartiment privat într-un vagon cu scaune, cușetă sau de dormit.

Rezervă un compartiment privat

Călătorește cu puțin bagaj

... nu este nimic mai simplu decât asta! Pur și simplu rezervă transportul de bagaje ÖBB pentru un început convenabil al vacanței tale.

Servicii de transport bagaje al ÖBB

Cu trenul în Austria, din est în vest

Căile Ferate Vestice (Westbahn)

Căile Ferate Vestice (Westbahn) leagă metropolele culturale Viena, Salzburg și Bregenz din Austria.

Căile Ferate Vestice (Westbahn)

Rețeaua Postbus

Dacă vrei să-ți continui călătoria cu trenul cu autobuzul, vei găsi conexiunea potrivită în rețeaua ÖBB-Postbus bine dezvoltată din Austria.

Rețeaua Postbus

FlixBus

FlixBus este o modalitate bună de a călători prin Europa - și mai presus de toate, este ieftin, confortabil și ecologic.

FlixBus

Informații & sfaturi cu privire la mobilitatea la destinații

Cu o rețea bine dezvoltată de trenuri regionale, servicii de preluare, autobuze pentru drumeții și biciclete de închiriat, vei găsi modalitatea optimă pentru tine, odată ajuns la destinație. Multe carduri pentru oaspeți includ călătorii gratuite cu autobuzele regionale.

Printre regiunile durabile care dispun de un program complex de mobilitate se numără:

Burgenland

Carintia

Austria Inferioară

Austria Superioară

SalzburgerLand

Stiria

Tirol

Vorarlberg

Călătorind spre și de la destinația de vacanță cu ÖBB economisești o mulțime de emisii, stres și bani. De exemplu, folosind cardul de beneficii, cu care poți obține până la 50 % reducere la fiecare bilet standard ÖBB. Cardul de beneficii există sub următoarele forme:

  • Cardul ÖBB Vorteilscard 66/Classic – pentru toată lumea (online)

  • Cardul pentru tineret ÖBB Vorteilscard Jugend – pentru toți tinerii sub 26 de ani 26

  • Cardul pentru familii ÖBB Vorteilscard Family – pentru călătorii cu copiii

  • Cardul pentru seniori ÖBB Vorteilscard Senior:in – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani

Ai în plan o călătorie mai lungă? „Atunci mai dormi un pic până la destinație“ este motto-ul liniei de noapte ÖBB Nightjet. Dacă faci rezervarea din timp, primești reduceri la bilete.

Dacă ai chef de drumeții, atunci profită de serviciile Zuugle: Aici poți căuta 8.755 de excursii montane diferite în regiunea DACH, la care se poate ajunge cu autobuzul și trenul.

Pentru ca nimic să nu stea în calea unei călătorii relaxate, vei găsi aici informații importante privind reglementările vamale, formalitățile de frontieră și călătoria în Austria cu animale de companie.

Reglementări vamale și de intrare

4x mobilitate în stațiunile de vacanță de vară

Călătoria cu trenul: de 3 ori mai durabil în vacanța ta

Snow Space Salzburg

Dacă îți cumperi skipass-uri pentru Snow Space Salzburg, sosirea și plecarea cu un skipass valabil prin intermediul Societății de Transport Salzburg este gratuită.

Sosire gratuită-Snow Space Salzburg

Direct la St. Anton am Arlberg

De la Liga Hanseatică la munte: ICE Ski Express Tirol te duce la stațiunea de schi St. Anton am Arlberg din Hamburg via Hanovra, München și Innsbruck.

St. Anton am Arlberg

Cu trenul de noapte spre ghețarul Stubai

Mergi la culcare, trezește-te, urcă-te pe schiuri: Cu biletul combinat ÖBB Nightjet, poți călători direct la ghețar cu rezervare de loc, transfer și skipass.

Bilet combinat ghețarul Stubai

3x mobilitate în stațiunile de vacanță de iarnă

Mobil într-un mod durabil în Katschberg

Numit Klimaberg pentru un motiv bun: Transportul public este ușor de folosit, autobuzul de schi spre Katschberghöhe este gratuit.

Klimaberg Katschberg

Skiland Vorarlberg

În Vorarlberg există peste 40 de regiuni de schi, iar pentru toate este valabilă următoarea regulă: autobuzele de schi pot fi utilizate gratuit cu un skipass multiday.

Regiuni de schi în Vorarlberg

E-mobil în Zell am See-Kaprun

Pe Schmittenhöhe și Kitzsteinhorn, autobuzele de schi sunt gratuite dacă ai skipass; de asemenea, acestea sunt în curs de conversie la tracțiune electrică.

Zell am See-Kaprun

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale