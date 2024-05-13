Șoseaua alpină Großglockner
Introduction
Cu o lungime de 48 de kilometri, șoseaua alpină Großglockner oferă mult mai mult decât simpla plăcere de a conduce; ea reprezintă „The Greatest Roadtrip” prin Alpii austrieci. Curbă după curbă, această capodoperă a ingineriei rutiere urcă până la2.571 metri altitudine și se integrează aproape perfect în peisajul alpin al Parcului Național Hohe Tauern, cea mai mare zonă protejată din Europa Centrală.
Astfel că ceea ce o scoate în evidență este mai mult decât peisajul alpin deosebit. Șoseaua este o experiență a naturii în sine, reprezentând în același timp și o călătorie în timp, dar și un spațiu al inovației. Aceasta îmbină tehnologia și peisajul într-o simbioză extraordinară și le oferă vizitatorilor nu doar priveliști, ci și perspective reale: asupra naturii, istoriei și viitorului regiunii alpine.
Vârfuri maiestuoase, ghețari, văi verzi și păduri alpine însoțesc fiecare etapă. Totuși, ceea ce face această călătorie cu mașina să fie specială este combinația dintre mișcare și momente de pauză: numeroasele puncte de observație și de informare, precum și 15 expoziții și 12 stații pentru experiențe se află în imediata apropiere a traseului. Restaurantele primitoare și cabanele pitorești te îmbie să faci o pauză în călătorie – și să descoperi Alpii cu toate simțurile.
Un punct de atracție este Edelweiß-Spitze la care se poate ajunge pe o stradă laterală: de aici se deschide o panoramă asupra a peste 30 de vârfuri montane de peste 3.000 de metri, dar și o priveliște asupra versantului nordic al muntelui Großglockner, în măreția celor 3.798 metri altitudine. În tunelul de la Hochtor, șoseaua traversează granița dintre Salzburg și Carintia – un moment simbolic pe acest traseu alpin extraordinar.
De peterasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe ai parte de o priveliște impresionantă a celui mai înalt munte din Austria, Grossglockner, și a Pasterze. Centrul pentru vizitatori oferă o varietate de expoziții, precum „Ghețar.Viață”, „Muntele (substantiv, feminin) - femei în ascensiune”, dar și expoziția de mașini și motociclete, aflată la cea mai mare altitudine din lume. Noile adăugiri sunt expoziția permanentă „Sepp Forcher - Între cuvinte și vârfuri”, precum și „GROSSGLOCKNERKINO”. Aici încep în fiecare zi tururi ghidate gratuite cu rangeri ai parcului național de-a lungul traseului circular panoramic, iar cu puțin noroc, este posibil să te întâlnești marmoteși să vezi ibecși în habitatul lor natural.
Fiind una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Alpi, declarată monument istoric în 2015 și urmând să sărbătorească 90 de ani de istorie în 2025, aceasta rămâne punctul central al traseelor alpine. În 2026, Șoseaua alpină Großglockner îți va aduce noutăți interesante: expoziții, aniversări, evenimente sportive de amploare și oferte pentru familii.
În paralel, apare broșura de inspirație de 24 de pagini intitulată „Cele mai frumoase roadtrip-uri prin Alpii austrieci”, care prezintă Șoseaua alpină Großglockner drept punct central al traseelor alpine.
3 motive
Puncte panoramice de-a lungul șoselei alpine Großglockner
Terasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe: punctul final și cel mai înalt punct al șoselei alpine
Aici te afli deasupra Pasterze, cel mai lung ghețar din Alpii de Est, situat foarte aproape de Großglockner. De asemenea, este punctul de plecare pentru drumeții, cum ar fi către observator. În centrul pentru vizitatori de la terasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe poți să te bucuri de numeroase expoziții legate de natură, munți și ghețari, dispuse pe o suprafață de 1.500 m².
Punctul de observație Edelweiß-Spitze: cel mai înalt vârf accesibil din Austria
Printr-o fundătură asfaltată care se desprinde de drumul principal, ajungi la cel mai înalt punct al șoselei alpine Großglockner în șase curbe strânse: cotul Dunării la Edelweiß-Spitze, situat la 2571 m altitudine!! Fiind astfel cel mai înalt vârf accesibil din Austria! Din punctul panoramic de observație privirea se plimbă alene în zare, bucurându-se de peste 30 de munți cu altitudine de peste 3000 m; de aici se poate vedea chiar și flancul nordic al Großglockner.
Fuscher Törl, un punct de observație impresionant
Situat la o altitudine de 2.428 de metri, oferă o panoramă impresionantă asupra vârfurilor și văilor din jur. Locul istoric marchează o etapă importantă în construcția drumului și comemorează pionierii acestui drum alpin legendar printr-un memorial. Fuscher Törl este locul perfect pentru a lua o scurtă pauză și a te bucura din plin de peisajul montan maiestuos.
Aventuri pentru descoperitorii mai mari sau mai mici!
Dragii copii, sunt atât de multe de explorat în jurul muntelui Glockner!
Drumul alpin Großglockner, cu peisajele sale impresionante și ofertele special concepute pentru familii, face ochii copiilor să sclipească de încântare.
Iar „echipa de șoc”, formată din ibex, vulturul de stâncă, marmota, bondarul de Glockner și fluturele Apollo reprezintă ambasadorii alpini ai Parcului Național Hohe Tauern, cu care micii vizitatori pot face cunoștință.
Terenurile de joacă amenajate cu grijă îmbină mișcarea, natura și cunoașterea – în mijlocul unui peisaj montan impresionant.
Cinematograful Haus Alpine Naturschau cu locul de joacă interactiv „Marmota" vă așteaptă în gașcă: târâți-vă, cățărați-vă, jucați-vă de-a v-ați ascunselea și, în același timp, aflați într-un mod distractiv mai multe despre cel mai îndrăgit locuitor al Alpilor. Lângă casa „Piffkar", locul de joacă „Alpenhummel" te invită să descoperi și să experimentezi – totul în jurul harnicei polenizatoare a lumii florilor de munte. O nouă atracție, „Apollofalter", completează oferta: aici totul se învârte în jurul fluturelui rar din Alpi și a habitatului său fragil.
La Hochtor: vară, soare, lupte cu bulgări de zăpadă...
Sus, la Hochtor (2.504 m) există zăpadă chiar și vara, așa că bulgăreala și o porție de săniuș sunt posibile în iulie și august! Ceva chiar special!
Idei de drumeții de-a lungul șoselei alpine Großglockner
Pentru cunoscători:
Hexenküche & Hexenzahn – o oprire plină de magie
Chiar lângă curba 9 a șoselei alpine Großglockner, un monolit stâncos impunător se înalță spre cer. Atât de strâmb încât ai crede că se va răsturna în orice moment. Însă de mii de ani nu s-a întâmplat așa ceva: acesta este Hexenzahn, sau dintele vrăjitoarei. Pentru că exact asta ne amintește de un dinte strâmb în gura unei vrăjitoare. O oprire în parcarea de mai jos te invită să descoperi dintele vrăjitoarei și celelalte figuri de piatră din jurul său în așa-numita bucătărie a vrăjitoarei (Hexenküche): de la broaște și crocodili la elefanți și țestoase impunătoare. Mulți oaspeți văd, de asemenea, una sau două fețe de vrăjitoare în rocile erodate. Și, din când în când, un chicotit liniștit se aude din crăpături...
Momente active indiferent de vreme: Expoziții & Co.
Expoziția auto aflată la cea mai mare înălțime din lume
Istoria mobilității la 2.369 de metri, de la anii de pionierat ai automobilului Benz Patent-Motorwagen (1886) până la evoluțiile tehnologice actuale. O selecție de vehicule istorice și moderne ilustrează modul în care inovația, prin gândire anticipativă consecventă și măiestria ingineriei, a marcat progresul. În plus, evenimente aniversare precum 140 de ani de la nașterea Mercedes-Benz și 80 de ani de la nașterea Vespa se află în centrul atenției și permit vizitatorilor să experimenteze evoluția designului, a spiritului epocii și a mobilității de-a lungul generațiilor.
Expoziția „Construcția șoselei”
La marginea Fuscher Lacke se află originalul Wegmacherhaus (casa creatorilor de drum) cu expoziția permanentă „Construirea drumului”. Cu imagini în mișcare digitalizate de înaltă rezoluție care nu au mai fost prezentate până acum, instalații interactive interesante și numeroase obiecte originale, expoziția urmărește istoria șoselei și aduce un omagiu oamenilor care au fost responsabili pentru crearea sa. Nu rata: filmul multi-premiat al expoziției „Puterea unei viziuni”.
170 de ani de la vizita împăratului
În 2026, pe terasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, se va deschide o nouă expoziție cu ocazia aniversării „170 de ani de la vizita împăratului Franz Joseph pe Großglockner”. La 7 septembrie 1856, tânărul cuplu imperial ajunge pe Großglockner în cadrul unei călătorii oficiale solicitante. Ilustrații istorice, relatări contemporane și puneri în scenă moderne prezintă vizitatorilor o poveste fără idealizări, oferind o perspectivă asupra contextului, a presiunilor și a laturii umane a puterii și a datoriei.
Gastronomia din regiune
Un peisaj culinar divers te așteaptă de-a lungul șoselei alpine Großglockner, variind de la bucătăria tradițională de casă până la mesele rafinate.
În plus, magazinele Grossglockner de pe traseu oferă o selecție de suveniruri și produse regionale pe care le poți lua cu tine acasă ca amintire a vizitei tale. De la cărți și îmbrăcăminte până la jucării de pluș, aici vei găsi suvenirul potrivit pentru fiecare ocazie.
Sfat: îți recomandăm Gasthaus Schöneck de pe Großglockner; pensiunea se află aproape de șoseaua alpină Großglockner. Cunoscut pentru specialitățile sale regionale, cum ar fi tradiționalele Kasnudeln din Carintia (tăieței/spaetzle cu brânză), restaurantul are o altă specialitate: pâinea de casă, care este preparată după rețete vechi și dă fiecărui fel de mâncare o notă specială. Atmosfera confortabilă și terasa cu vederi uluitoare ale Alpilor fac din Gasthaus Schöneck o experiență de neuitat.
„Sanctuarul Pasului Hochtor: calea prin milenii”
În această expoziție aflăm fapte interesante despre istoria străvechiului drum de trecere. Numeroase săpături au scos la lumină statuete și monede celtice și romane, confirmând existența sanctuarului de la trecătoare. Descoperirile de arme, fibule, unelte ale căutătorilor de aur, țesături medievale și rămășițele unui căutător de aur din secolul al XVIII-lea sunt dovezi ale importanței conexiunii nord-sud ca rută pentru comercianți, căutători de aur și traficanți de persoane care aprovizionau galerele Veneției cu sclavi din nord.
„Muntele (substantiv, feminin) - femei în ascensiune”
Expoziția „Berg, die” din centrul pentru vizitatori de pe terasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe spune povestea drumului lung parcurs de alpiniste până la recunoaștere. Într-un mod amuzant, ea pune în lumină realizările remarcabile ale femeilor în munți, ajunge la povestea primei ascensiuni feminine a Großglockner și dezvăluie mituri în acest proces. În cadrul unui test interactiv, oaspeții își pot testa propriile prejudecăți și pot afla cât de multe știu despre bărbați și femei.
„Ghețar.Viață“ – Viața în gheața eternă
Știai că există viață pe un ghețar? Că puricele de ghețar, cu o dimensiune de doar câțiva milimetri, trăiește acolo? În expoziția „Gletscher.Leben” din centrul pentru vizitatori de pe terasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, poți face micul animal să sară digital peste obstacole uriașe și poți compara interactiv schimbările din stratul de gheață din Pasterze cu clădiri monumentale. Cu ajutorul stațiilor interactive și al videoclipurilor, expoziția face posibilă înțelegerea și experimentarea habitatului ghețarului și a influenței sale asupra naturii și oamenilor.
Viziunea noastră verde: Turul Glockner ePower & Großglockner e-njoyment
Großglockner Hochalpenstraßen AG este lider în extinderea infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice în apropierea celor mai frumoase drumuri panoramice din Austria. De câțiva ani, aceasta promovează e-mobilitatea ca o formă de transport durabilă și orientată spre viitor pe rutele sale de excursie alpină în zone protejate. Mai multe stații de e-încărcare de ultimă generație au fost deja instalate de-a lungul șoselei alpine Großglockner.
Turul Großglockner e-pleasure prin Parcul Național Hohe Tauern
Großglockner e-njoyment este prima excursie rutieră din Austria pentru mașini electrice. Circuitul de 230 de kilometri trece prin cele mai frumoase peisaje din Austria în Parcul Național Hohe Tauern din Salzburg, Tirolul de Est și Carintia și de-a lungul celui mai frumos drum panoramic din Alpi, șoseaua alpină Großglockner. O rețea densă de stații de încărcare de-a lungul întregului traseu garantează plăcerea de a conduce „curat” și în siguranță. Însă cel mai bun lucru cu privire la acest traseu: O abundență de puncte de agrement de-a lungul traseului, care au fost special selectate ținând cont de aspectele durabile, ecologice și regionale, te invită să te oprești, să zăbovești și, desigur, să savurezi. Traseul Großglockner e-njoyment – bucurie durabilă din toate punctele de vedere!
Rainerstraße 2
5021 Salzburg
Telefon: +43 662 873673-0