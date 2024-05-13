Șoseaua alpină Großglockner se numără printre cele mai frumoase drumuri panoramice din lume – și este „the greatest roadtrip” prin Alpi.

Cu o lungime de 48 de kilometri, șoseaua alpină Großglockner oferă mult mai mult decât simpla plăcere de a conduce; ea reprezintă „The Greatest Roadtrip” prin Alpii austrieci. Curbă după curbă, această capodoperă a ingineriei rutiere urcă până la2.571 metri altitudine și se integrează aproape perfect în peisajul alpin al Parcului Național Hohe Tauern, cea mai mare zonă protejată din Europa Centrală.

Astfel că ceea ce o scoate în evidență este mai mult decât peisajul alpin deosebit. Șoseaua este o experiență a naturii în sine, reprezentând în același timp și o călătorie în timp, dar și un spațiu al inovației. Aceasta îmbină tehnologia și peisajul într-o simbioză extraordinară și le oferă vizitatorilor nu doar priveliști, ci și perspective reale: asupra naturii, istoriei și viitorului regiunii alpine.

Vârfuri maiestuoase, ghețari, văi verzi și păduri alpine însoțesc fiecare etapă. Totuși, ceea ce face această călătorie cu mașina să fie specială este combinația dintre mișcare și momente de pauză: numeroasele puncte de observație și de informare, precum și 15 expoziții și 12 stații pentru experiențe se află în imediata apropiere a traseului. Restaurantele primitoare și cabanele pitorești te îmbie să faci o pauză în călătorie – și să descoperi Alpii cu toate simțurile.

Un punct de atracție este Edelweiß-Spitze la care se poate ajunge pe o stradă laterală: de aici se deschide o panoramă asupra a peste 30 de vârfuri montane de peste 3.000 de metri, dar și o priveliște asupra versantului nordic al muntelui Großglockner, în măreția celor 3.798 metri altitudine. În tunelul de la Hochtor, șoseaua traversează granița dintre Salzburg și Carintia – un moment simbolic pe acest traseu alpin extraordinar.

De peterasa panoramică Kaiser-Franz-Josefs-Höhe ai parte de o priveliște impresionantă a celui mai înalt munte din Austria, Grossglockner, și a Pasterze. Centrul pentru vizitatori oferă o varietate de expoziții, precum „Ghețar.Viață”, „Muntele (substantiv, feminin) - femei în ascensiune”, dar și expoziția de mașini și motociclete, aflată la cea mai mare altitudine din lume. Noile adăugiri sunt expoziția permanentă „Sepp Forcher - Între cuvinte și vârfuri”, precum și „GROSSGLOCKNERKINO”. Aici încep în fiecare zi tururi ghidate gratuite cu rangeri ai parcului național de-a lungul traseului circular panoramic, iar cu puțin noroc, este posibil să te întâlnești marmoteși să vezi ibecși în habitatul lor natural.

Fiind una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Alpi, declarată monument istoric în 2015 și urmând să sărbătorească 90 de ani de istorie în 2025, aceasta rămâne punctul central al traseelor alpine. În 2026, Șoseaua alpină Großglockner îți va aduce noutăți interesante: expoziții, aniversări, evenimente sportive de amploare și oferte pentru familii.

În paralel, apare broșura de inspirație de 24 de pagini intitulată „Cele mai frumoase roadtrip-uri prin Alpii austrieci”, care prezintă Șoseaua alpină Großglockner drept punct central al traseelor alpine.