În Schladming-Dachstein te bucuri de o iarnă de neuitat. Munți, pășuni acoperite de zăpadă și una dintre cele mai mari regiuni de schi din Austria.

Iarna în Schladming-Dachstein din cea mai frumoasă perspectivă a sa. Între masivul Dachstein, munții Schladminger Tauern și impunătorul Grimming te așteaptă o regiune plină de diversitate. Nouă munți de schi, 222 km de pârtii și renumita regiune cu cei 4 munți interconectați fac parte din Ski amadé – cel mai mare paradis de schi al Austriei, cu un total de 760 km de pârtii. În Ramsau am Dachstein, pasionații de schi fond găsesc unul dintre cele mai renumite centre de schi fond din Europa, cu până la 430 km de trasee. Deasupra tuturor se înalță ghețarul Dachstein, la 2.700 de metri – fiind în același timp un punct de belvedere, un cadru perfect pentru fotografii și o lume a aventurilor.

Indiferent dacă vii să schiezi, să te distrezi, să petreci sau să te relaxezi: aici tu impui ritmul. De la schi nocturn, săniuș și fatbiking până la cabane montane primitoare și surprize culinare de cea mai înaltă calitate – totul se află la îndemână. Schladming-Dachstein te invită să fii activ, să te bucuri și să trăiești experiența la maximum — chiar și iarna.