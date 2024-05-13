Three skiers wearing helmets and ski goggles on a slope with snow-capped Alps in the background.
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Schladming-Dachstein
O iarnă pe care cu siguranță nu o vei uita

În Schladming-Dachstein te bucuri de o iarnă de neuitat. Munți, pășuni acoperite de zăpadă și una dintre cele mai mari regiuni de schi din Austria.

Iarna în Schladming-Dachstein din cea mai frumoasă perspectivă a sa. Între masivul Dachstein, munții Schladminger Tauern și impunătorul Grimming te așteaptă o regiune plină de diversitate. Nouă munți de schi, 222 km de pârtii și renumita regiune cu cei 4 munți interconectați fac parte din Ski amadé – cel mai mare paradis de schi al Austriei, cu un total de 760 km de pârtii. În Ramsau am Dachstein, pasionații de schi fond găsesc unul dintre cele mai renumite centre de schi fond din Europa, cu până la 430 km de trasee. Deasupra tuturor se înalță ghețarul Dachstein, la 2.700 de metri – fiind în același timp un punct de belvedere, un cadru perfect pentru fotografii și o lume a aventurilor.

Indiferent dacă vii să schiezi, să te distrezi, să petreci sau să te relaxezi: aici tu impui ritmul. De la schi nocturn, săniuș și fatbiking până la cabane montane primitoare și surprize culinare de cea mai înaltă calitate – totul se află la îndemână. Schladming-Dachstein te invită să fii activ, să te bucuri și să trăiești experiența la maximum — chiar și iarna.

Date & cifre
Regiuni de schi:9
Km de pârtie:222 km (760 km în Ski amadé)
Instalați de transport pe cablu:99
Școli de schi & schi fond:20
Km de trasee de schi fond:până la 430 km (265 km clasic, 165 km skating)
Trasee de iarnă & pe rachete de zăpadă:300 km
Cabane de schi:peste 90 în total
Cea mai lungă pârtie de săniuș:Hochwurzen, 7 km
Cel mai înalt munte din regiune:Dachstein (2995 m)
Sosire
Cazări
Evenimente
Instalații de transport pe cablu
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Răsfăț de iarnă în Schladming-Dachstein

Patru munți. O experiență unică.

Răsfăț de iarnă în Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein este parte a Ski amadé, cea mai mare regiune de schi din Austria, cu un total de 760 km de pârtii de schi. Inima regiunii este reprezentată de cei 4 munți interconectați — Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, și Reiteralm — cu un total de 123 km de pârtii continue.

Fiecare munte are propriul său specific: Planai este cunoscut pentru pârtiile de Cupă Mondială și cursa nocturnă (Nightrace), Hochwurzen pentru schi și săniuș nocturn, Hauser Kaibling pentru pârtiile largi de carving și Reiteralm pentru coborâri tehnice solicitante.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de acces gratuit pe toate pârtiile celor patru munți interconectați, dar și pe Rittisberg, Galsterberg, Fageralm și telecabina de pe ghețarul Dachstein.

Schladming-Dachstein – iarna perfectă, cu toate ingredientele.

Cei 4 munțiExperiențe de iarnă

Repere de iarnă în Schladming-Dachstein

Dachstein: aventură la 2.700 de metri

Podul suspendat, scara către neant, palatul de gheață & scara către cer; la acestea se adaugă traseele de schi fond și cele de drumeții de iarnă pe ghețar.

Mai multe despre Dachstein

Schi & săniuș nocturn: aventura începe după apus

Schi nocturn & săniuș nocturn pe Hochwurzen și Galsterberg, precum și traseu de schi fond cu nocturnă în Ramsau; un adevărat spectacol la lună plină.

La nocturnă

Paradisul familiilor: copiii până la 6 ani pot schia gratuit

Hopsi-Kinderland pe Planai, Wolli’s Kids Park pe Hauser Kaibling, satul galic de schi pe Galsterberg – iar copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de acces gratuit.

Mai multe despre schi & familie

Regiunile de schi din Schladming-Dachstein

Regiunea cu 4 munți interconectați din Schladming

Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm. Cei 4 munți interconectați: 123 km de pârtii, zone pentru copii, superpark & pârtii de top. Nou: două teleschiuri moderne.

Mai multe despre regiune

Ghețarul Dachstein: Experiențe la înălțime – până la 2700 m

Cu telecabina panoramică până la 2.700 m: cu atracții spectaculoase, noul restaurant de pe ghețar, trasee de schi fond și drumeții de iarnă până la cabana Seethalerhütte.

Mai multe despre Dachstein

Galsterberg & Rittisberg: ideal pentru familii

Muntele Rittisberg, cu lumea magică de omăt, muntele Galsterberg, cu satul galic de schi și pârtie de săniuș, precum și Fageralm, cu pârtii de aventură pentru copii.

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Activități de iarnă în afara pârtiei

Schi fond: Ramsau – unul dintre centrele de top din Europa

430 km de trasee de schi fond, dintre care 220 m în Ramsau am Dachstein. Pe ghețar se află cel mai lung traseu de schi fond din lume, la o altitudine de 2700 m.

Mai multe despre schi fond

Fatbiking: pe două roți chiar și iarna

Pentru ce sunt folosite fatbike-urile? Având cauciucuri late și un profil pronunțat, te deplasezi în siguranță prin zonele acoperite de zăpadă.

Mai multe despre fatbiking

Săniuș, plimbări cu sania trasă de cai & drumeții de iarnă

300 km de trasee de drumeții de iarnă și pe rachete de zăpadă, pârtii de săniuș în șapte zone, plimbări romantice cu sania trasă de cai prin Ramsau și yoga pe schiuri.

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Cele mai frumoase puncte de belvedere de iarnă

Ghețarul Dachstein

Podul suspendat, scara către neant & palatul de gheață la 2700 m – pe vreme senină priveliștea se întinde mult dincolo de Alpi.

Dachstein

Inima de pe Reiteralm

Un punct de fotografiere iconic, cu una dintre cele mai frumoase priveliști asupra masivului Dachstein.

Reiteralm

Planai

De pe vârful Planai se poate admira o priveliște panoramică asupra văii Ennstal și a munților Schladminger Tauern.

Planai

Hauser Kaibling

Cel mai înalt punct al zonei de schi cu cei 4 munți interconectați (la 2105 m altitudine), situat în inima munților Schladminger Tauern – cu vedere spre valea Ennstal.

Hauser Kaibling

Rittisberg

O stațiune de schi ideală pentru familii, cu una dintre cele mai frumoase priveliști asupra masivului Dachstein.

Rittisberg

Ai atât de multe de descoperit iarna aceasta!

Start în noul sezon 2026/2027

11.11.2026 – 12.11.2026

Deschiderea sezonului de schi din Schladming va fi sărbătorită cu concerte live susținute de artiști internaționali – chiar în mijlocul stațiunii de schi, înconjurată de munți acoperiți de zăpadă.

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Nightrace: Cupa Mondială de slalom la lumina torțelor

26.01.2027 – 27.01.2027

Legendara cursă nocturnă de pe Planai transformă în fiecare an pârtia de sosire din Schladming într-un adevărat reper – unul dintre cele mai iconice evenimente din Cupa Mondială ale sezonului.

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Târguri de Advent & Crăciun: atmosferă magică

21.11.2026 – 24.12.2026

Adventul la moară, Adventul din Talbach și târgul de Crăciun din Pürgg creează o atmosferă de sărbătoare în regiune – cu vin fiert, obiecte de artizanat și căldura specifică regiunii Stiria.

Crăciunul în Schladming-Dachstein

Planai Classic

14.01.2027 – 16.01.2027

Cel mai popular raliu de sporturi de iarnă din Austria pentru mașini de epocă – 50 de participanți traversează valea Ennstal pe zăpadă și gheață, fără tracțiune integrală sau sisteme electronice de asistență.

Mai multe despre Planai Classic
Suntem aici pentru tine

Stare de toamnă în Schladming-Dachstein

Toamna în munți

În Schladming-Dachstein din Stiria, toamna este anotimpul liniștii, al luminii calde și al răsfățului culinar. Aerul este proaspăt, priveliștile sunt spectaculoase, iar munții te îndeamnă să încetinești ritmul și să te bucuri din plin de natură.

Drumețiile poartă culorile toamnei

În zonele montane de altitudine medie și joasă, poți face drumeții pe poteci ușor de parcurs, prin păduri și de-a lungul râurilor. Traseele panoramice și circuitele de drumeție, cum ar fi cel spre Pleschnitzzinken, oferă priveliști minunate și sunt ideale pentru zilele relaxante de toamnă.

Cardul de toamnă Schladming-Dachstein

Cu cardul de toamnă, inclus în prețul multor unități de cazare, vei putea folosi în mod flexibil instalațiile de transport pe cablu și te vei putea bucura de excursii și atracții – gratuit sau cu reducere. Așa vei descoperi regiunea în propriul tău ritm.

Ciclism toamna

Toamna este perfectă pentru ciclism. Pasionații de MTB & ciclism de agrement se bucură de trasee liniștite, precum circuitul Dachstein, circuitul Sonnseiten și pista de biciclete de-a lungul râului Enns. Traseul singletrail Haus-Aich oferă și în această perioadă a anului o experiență plăcută și sigură pe bicicletă pentru familii și începători.

Toamna în farfurie

Toamna ne aduce preparate delicioase, realizate cu ingrediente regionale și de sezon. În hanuri și restaurante, răsfățul culinar ocupă un loc central. Bucătăria montană by Richard Rauch îmbină tradiția alpină cu creativitatea modernă.

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Suntem aici pentru tine

Primăvara este în aer în Schladming-Dachstein

Încet, încet, spre primăvară

În Schladming-Dachstein din Stiria primăvara dezvăluie partea relaxată a munților. Temperaturile mai blânde și natura care se trezește încet fac din această perioadă momentul ideal pentru a te bucura de activități în aer liber și, în același timp, pentru a te relaxa.

Drumeții & experiențe nautice

În regiunile montane de altitudine joasă și medie, traseele de drumeție te invită la plimbări relaxante de-a lungul pâraielor, prin păduri și peste pajiști înflorite.

Ciclism primăvara

Primăvara este perfectă și pentru plimbări cu bicicleta. Cicliștii de MTB se bucură de trasee precum „Dachsteinrunde” și „Sonnseitenrunde”, în timp ce cicliștii amatori pedalează în tihnă de-a lungul pistei de biciclete de pe malul râului Enns. Pentru familii, traseul singletrack Haus-Aich oferă o experiență plăcută de ciclism, în condiții de siguranță și pe un traseu ușor de parcurs.

Răsfăț culinar

După o zi activă, te așteaptă feluri de mâncare care mai de care mai savuroase. De la hanuri până la restaurante moderne: Indiferent de alegere, produsele locale se află în centrul atenției. Prin intermediul „Bucătăriei montane by Richard Rauch” bucătăria alpină primește o notă creativă, modernă: totul este ușor, de sezon și cu ingrediente curate.

Este timpul pentru o excursie de primăvară

Primăvara în Schladming-Dachstein înseamnă: mai puțină agitație, mai multă natură și mult spațiu pentru mișcare și relaxare. Perioada ideală pentru o vacanță la munte activă sau relaxată.

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De ce să vii vara în Schladming-Dachstein

Drumeții la apă într-un paradis al lacurilor și cascadelor

Te invităm la o drumeție de-a lungul traseului „Wilde Wasser” sau să parcurgi impresionanta drumeție a celor trei lacuri.

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Descoperă mai multe cu Cardul Schladming-Dachstein

Cu Schladming-Dachstein Card beneficiezi de acces gratuit sau la preț redus la peste 100 de atracții.

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Aerul de munte pe Dachstein

Muntele Dachstein este un simbol al regiunii. Telefericul te duce la atracții impresionante, precum „Stairway to Nothingness”, Skywalk și Palatul de gheață.

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Distracție în munți

Schladming-Dachstein oferă o vacanță de vară plină de diversitate. Între pășunile verzi, lacurile de munte și vârfurile impresionante, poți alterna cu ușurință între activități dinamice și momente de relaxare.

Drumeții & experiențe nautice

Hai la drumeții prin văi verzi, trecând pe lângă cascade, pâraie și lacuri de munte, precum defileul Silberkarklamm și Lacul Bodensee din Stiria – locuri perfecte pentru a te răcori în zilele toride.

Mountainbiking

De la trasee panoramice precum circuitul Dachstein până la plimbări relaxante cu bicicleta de-a lungul pistei ciclabile de pe malul râului Enns: Schladming-Dachstein este destinația ideală pentru cicliștii amatori și cei care practică ciclismul de agrement.

Acțiune & aventură pe munte

Trăiește senzații tari pe pista de karting Hochwurzen, pe tiroliana de la Stoderzinken sau în timpul traseelor de via ferrata și al drumețiilor alpine.

Bucurie de vară pentru familii

Hopsiland de pe Planai, Rittisberg cu Flyline și toboganul de vară, precum și Wollis Kids Park asigură distracție fără griji pentru întreaga familie.

Bucură-te de bucătăria alpină

Cabanele și restaurantele servesc specialități regionale. Prin intermediul „Bucătăriei montane by Richard Rauch”, bucătăria alpină primește o notă modernă.

Schladming-Dachstein Card

Dacă ai planificată cel puțin o noapte de cazare într-una din unitățile de cazare participante, beneficiezi de acces gratuit sau la preț redus la instalațiile de transport, excursii și mijloacele de transport în comun.

Descoperă chiar acum

Distracție pură pentru întreaga familie

Singletrail Haus-Aich – distracție pentru întreaga familie

Hopsiland – parcul de aventură la cea mai mare altitudine

Coboară muntele cu GoKart

Mai mult de 30 de trasee de via ferrata pentru orice nivel

Drumeții pe Sattelberg

Fă o baie revigorantă în piscina de pe vârf și bucură-te de priveliște

Mai multe despre înot în munți

Acțiune & Relaxare în Schladming-Dachstein

Indiferent dacă ești în căutarea adrenalinei sau a liniștii – în Schladming-Dachstein le vei găsi pe amândouă. Înfruntă trasee spectaculoase de via ferrata, explorează defileuri impresionante, zboară pe tiroliană sau regăsește-te pe tine însuți practicând yoga în munți.

Trasee de via ferrata pentru toată lumea

Aici există mai mult de 30 de trasee de via ferrata. De la solicitanta Dachstein Super Ferrata până la traseele pentru familii de pe Sattelberg și Stoderzinken.

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Drumeții impresionante prin defileuri

Descoperă puterea apei în timpul drumețiilor prin defileurile Silberkarklamm, Talbachklamm sau Wörschachklamm. Pereți stâncoși abrupți, pâraie cristaline și natură pură.

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Tiroliana de la Stoderzinken

Străbate valea cu viteză de până la 115 km/h pe tiroliana Stoderzinken. Bucură-te de priveliștea uluitoare.

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Drumeție prin canionul Notgasse: natură & istorie

Plimbă-te printr-un impresionant defileu stâncos cu desene pe stânci vechi de secole. Descoperă istoria acestui loc mistic alături de un ghid montan.

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Drumeții superbe în munți

Sus de tot cu instalațiile de transport pe cablu

Cele zece telecabine de vară te duc fără efort către cele mai frumoase vârfuri. Bucură-te de priveliști panoramice și descoperă atracții precum Hopsiland și Dachstein.

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La mare altitudine: Dachstein

Situat la o altitudine de 2.995 m, Dachstein este un paradis pentru iubitorii de munte. Descoperă Skywalk, „Stairway to Nothingness”, scara către cer & palatul de gheață.

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Trasee de drumeții pe mai multe zile & etape

Descoperă etapele traseului circular Dachstein, ale traseului la mare altitudine Schladminger Tauern și ale traseului Dachstein-Sonnenrunde.

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Pleschnitzzinken

Pleschnitzzinken este o destinație ideală pentru drumeții: un traseu ușor și o priveliște largă asupra văii Ennstal – perfect pentru o excursie relaxantă.

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Lacurile Giglach și vârful Kalkspitze

Trecând prin valea Preunegg, ajungi la pitorescul lac Giglach, situat la o altitudine de 2.000m. De aici poți porni spre Steirische Kalkspitze, un superb punct panoramic.

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Prin lacurile Kaltenbach până la Deneck

Lacuri montane liniștite, pajiști alpine și priveliști minunate. O drumeție montană solicitantă pentru iubitorii de natură, departe de agitația orașului.

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Spre vârful Bärfallspitze

Telecabina de vară Hauser Kaibling este punctul de plecare ideal pentru o drumeție spre vârful Bärfallspitze și spre o panoramă impresionantă.

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Pe două roți în munți

Ciclismul în Schladming-Dachstein este variat și potrivit pentru orice nivel. De la parcurile de biciclete de pe Planai și Reiteralm până la plimbări relaxante de-a lungul pistei de pe malul râului Enns.

Ciclism în Schladming-Dachstein

„Gastronomia montană” – delicii culinare&cabane de neratat

De la cabane rustice de munte până la restaurante de lux – aici, masa devine o adevărată experiență. Gustă specialități tradiționale și descoperă creații culinare, cum ar fi cele din cadrul proiectului „Almkulinarik” al lui Richard Rauch.

Află mai multe despre locurile special alese pentru proiectul „Gastronomie montană

O drumeție magică la răsărit

Trezește-te deasupra norilor

Stoderzinken este locul perfect pentru a-ți începe ziua. Pleacă devreme și admiră cum primele raze de soare scufundă munții și valea Ennstal într-o lumină aurie. Indiferent dacă ești singur sau însoțit de un ghid montan, această experiență de neuitat îi va face fericiți pe toți cei care se trezesc devreme.

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Fotospots

Dacă ești în căutarea priveliștii perfecte.

Dachstein

În zilele fără nori, te vei bucura de o priveliște uluitoare asupra munților Hohe Tauern.

Spiegelsee

Reflecții magice în lacul de munte și o priveliște fantastică asupra „Dachsteinului” și a văii Ennstal. Lacul Spiegel face cinste numelui.

Brandriedl toamna

Toamna, Brandriedl se îmbracă în nuanțe de auriu și roșu și oferă o priveliște uluitoare asupra localității Ramsau, a muntelui Dachstein și a Schladminger Tauern.

Stoderkircherl

O zi minunată de vară, cu o drumeție ușoară până la bisericuța Friedenskircherl de pe Stoderzinken, cu o priveliște wow asupra localității Gröbming și a văii Ennstal.

Jungfrauensteig

Bucură-te de o priveliște panoramică asupra localității Ramsau și a impunătorilor munți Schladminger Tauern, unde văile verzi se întâlnesc cu vârfurile stâncoase.

Răsfăț durabil în

Schladming-Dachstein

În Schladming-Dachstein, turismul merge mână în mână cu natura și comunitatea locală. Mai multe mijloace de transport în comun, autobuze electrice și stații de încărcare fac mobilitatea durabilă mai accesibilă. Evenimentele locale și inițiativele ecologice asigură un echilibru armonios între locuitori și vizitatori. Prin ateliere și proiecte inovatoare axate pe prevenirea generării de deșeuri, protecția naturii și produsele regionale, contribuim la construirea unei regiuni durabile – pentru ca atât tu, cât și generațiile viitoare să vă puteți bucura din plin de ea.

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Informații practice

Bine de știut

Cum ajung aici?

Călătorește în mod durabil cu trenul prin München până la Schladming sau vino cu mașina în Ennstal.

Mai multe informații

Unde te poți caza?

Un hotel în Schladming, un apartament de vacanță în Haus im Ennstal sau un chalet în Ramsau am Dachstein – totul este posibil.

Mai multe informații

Instalații de transport iarna

Care sunt teleschiurile și telecabinele care funcționează și care sunt cele aflate în prezent în întreținere? Aici ai o privire de ansamblu!

Mai multe informații

Instalații de transport vara

Pe timpul verii, instalațiile de transport te duc fără probleme din Schladming-Dachstein până la vârfurile panoramice, traseele de drumeție și atracțiile populare. Descoperă întreaga rețea de pârtii cu ajutorul hărții interactive!

Mai multe informații

Ce experiențe sunt pe listă

Vrei să nu ratezi niciun eveniment în timpul vacanței tale? Consultă aici calendarul de evenimente al verii.

Mai multe informații

FAQ

Schladming se află în Stiria, la aproximativ 90 km sud-est de Salzburg. Cu mașina pe autostrada A10 (Tauernautobahn), ieșirea Radstadt sau Eben im Pongau. Se poate ajunge direct la Schladming cu trenul din Salzburg și Graz. Mai multe informații poți găsi pe pagina dedicată.

Sistemul de munți interconectați leagă Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, și Reiteralm, creându-se o regiune de schi cu un total de 123 km de pârtii. Schladming-Dachstein este parte a Ski amadé – cea mai mare regiune de schi din Austria, cu 760 km de pârtie și 270 de instalații de transport pe cablu, dispuse în mai multe regiuni.

În sezonul de iarnă 2026/2027, copiii cu vârsta de până la 6 ani (născuți în 2021 sau mai târziu) beneficiază de acces gratuit pe toate pârtiile celor patru munți interconectați, dar și pe Rittisberg, Galsterberg, Fageralm și telecabina de pe ghețarul Dachstein. Mai multe informații poți găsi pe pagina pentru familii.

Ghețarul Dachstein, situat la o altitudine de 2.700 de metri, oferă trasee de schi fond, drumeții de iarnă către cabana Seethalerhütte, noul restaurant de pe ghețar și atracții precum podul suspendat, „Scara spre abis”, Palatul de gheață și „Scara spre cer”. Când vremea este senină, priveliștea se întinde mult dincolo de granițele Austriei. Mai multe informații poți găsi pe pagina Dachstein.

Da. Pe Hochwurzen se poate practica atât schiul, cât și săniuș nocturn, pe pârtia de săniuș lungă de 7 km. Și Galsterberg dispune de o pistă de săniuș iluminată. În Ramsau am Dachstein există o pârtie de schi fond nocturnă lungă de 2,8 km – la lună plină, iluminatul artificial este oprit pentru a crea o atmosferă deosebit de plăcută. Mai multe informații poți găsi pe pagina „Activități de iarnă”.

Nightrace este o probă anuală de slalom din Cupa Mondială care se desfășoară pe Planai, în Schladming – una dintre cele mai legendare curse din schiul alpin. Panta de sosire se transformă într-o mulțime însuflețită. Mai multe informații poți găsi pe pagina dedicată evenimentului Nightrace.

Regiunea oferă 300 km de trasee pentru drumeții de iarnă și pe rachete de zăpadă, șapte pârtii de săniuș, fatbiking pe zăpadă, plimbări cu sania trasă de cai prin Ramsau, patinaj în Ramsau și Schladming și yoga pe schiuri chiar lângă pârtie. În Ramsau am Dachstein, pasionații de schi fond găsesc unul dintre cele mai renumite centre de schi fond din Europa, cu 430 km de trasee. Mai multe informații poți găsi pe pagina de experiențe de iarnă.

Stiria

„Inima verde” te invită

În vacanță, mulți oameni își doresc mai ales să lase în urmă agitația vieții de zi cu zi. De generații întregi, acest sentiment atrage vizitatori în Stiria. Natura, arta, cultura și gastronomia impresionează și creează o atmosferă relaxantă de vacanță.

Și gazdele locale îi întâmpină pe oaspeți cu brațele deschise. În întreprinderile de familie și în hanurile ospitaliere, căldura umană ocupă un loc central. De la ghețarul Dachstein, trecând prin capitala bogată din punct de vedere cultural, până la podgoriile cu pante line, peisajul variat te invită să trăiești vara în ritmul tău propriu.

Nu-ți rămâne decât să alegi destinația ideală pentru vacanță și să te bucuri din plin de ea. „Inima Verde” îți urează un călduros bun venit.

Mai multe informații
Contact

Biroul de turism

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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