Schladming-Dachstein
O iarnă pe care cu siguranță nu o vei uita
Introduction
Iarna în Schladming-Dachstein din cea mai frumoasă perspectivă a sa. Între masivul Dachstein, munții Schladminger Tauern și impunătorul Grimming te așteaptă o regiune plină de diversitate. Nouă munți de schi, 222 km de pârtii și renumita regiune cu cei 4 munți interconectați fac parte din Ski amadé – cel mai mare paradis de schi al Austriei, cu un total de 760 km de pârtii. În Ramsau am Dachstein, pasionații de schi fond găsesc unul dintre cele mai renumite centre de schi fond din Europa, cu până la 430 km de trasee. Deasupra tuturor se înalță ghețarul Dachstein, la 2.700 de metri – fiind în același timp un punct de belvedere, un cadru perfect pentru fotografii și o lume a aventurilor.
Indiferent dacă vii să schiezi, să te distrezi, să petreci sau să te relaxezi: aici tu impui ritmul. De la schi nocturn, săniuș și fatbiking până la cabane montane primitoare și surprize culinare de cea mai înaltă calitate – totul se află la îndemână. Schladming-Dachstein te invită să fii activ, să te bucuri și să trăiești experiența la maximum — chiar și iarna.
Răsfăț de iarnă în Schladming-Dachstein
Răsfăț de iarnă în Schladming-Dachstein
Schladming-Dachstein este parte a Ski amadé, cea mai mare regiune de schi din Austria, cu un total de 760 km de pârtii de schi. Inima regiunii este reprezentată de cei 4 munți interconectați — Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, și Reiteralm — cu un total de 123 km de pârtii continue.
Fiecare munte are propriul său specific: Planai este cunoscut pentru pârtiile de Cupă Mondială și cursa nocturnă (Nightrace), Hochwurzen pentru schi și săniuș nocturn, Hauser Kaibling pentru pârtiile largi de carving și Reiteralm pentru coborâri tehnice solicitante.
Copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de acces gratuit pe toate pârtiile celor patru munți interconectați, dar și pe Rittisberg, Galsterberg, Fageralm și telecabina de pe ghețarul Dachstein.
Schladming-Dachstein – iarna perfectă, cu toate ingredientele.
Repere de iarnă în Schladming-Dachstein
Dachstein: aventură la 2.700 de metri
Podul suspendat, scara către neant, palatul de gheață & scara către cer; la acestea se adaugă traseele de schi fond și cele de drumeții de iarnă pe ghețar.
Schi & săniuș nocturn: aventura începe după apus
Schi nocturn & săniuș nocturn pe Hochwurzen și Galsterberg, precum și traseu de schi fond cu nocturnă în Ramsau; un adevărat spectacol la lună plină.
Regiunile de schi din Schladming-Dachstein
Regiunea cu 4 munți interconectați din Schladming
Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm. Cei 4 munți interconectați: 123 km de pârtii, zone pentru copii, superpark & pârtii de top. Nou: două teleschiuri moderne.
Ghețarul Dachstein: Experiențe la înălțime – până la 2700 m
Cu telecabina panoramică până la 2.700 m: cu atracții spectaculoase, noul restaurant de pe ghețar, trasee de schi fond și drumeții de iarnă până la cabana Seethalerhütte.
Activități de iarnă în afara pârtiei
Schi fond: Ramsau – unul dintre centrele de top din Europa
430 km de trasee de schi fond, dintre care 220 m în Ramsau am Dachstein. Pe ghețar se află cel mai lung traseu de schi fond din lume, la o altitudine de 2700 m.
Fatbiking: pe două roți chiar și iarna
Pentru ce sunt folosite fatbike-urile? Având cauciucuri late și un profil pronunțat, te deplasezi în siguranță prin zonele acoperite de zăpadă.
Cele mai frumoase puncte de belvedere de iarnă
Ghețarul Dachstein
Podul suspendat, scara către neant & palatul de gheață la 2700 m – pe vreme senină priveliștea se întinde mult dincolo de Alpi.
Inima de pe Reiteralm
Un punct de fotografiere iconic, cu una dintre cele mai frumoase priveliști asupra masivului Dachstein.
Planai
De pe vârful Planai se poate admira o priveliște panoramică asupra văii Ennstal și a munților Schladminger Tauern.
Hauser Kaibling
Cel mai înalt punct al zonei de schi cu cei 4 munți interconectați (la 2105 m altitudine), situat în inima munților Schladminger Tauern – cu vedere spre valea Ennstal.
Ai atât de multe de descoperit iarna aceasta!
Start în noul sezon 2026/2027
Deschiderea sezonului de schi din Schladming va fi sărbătorită cu concerte live susținute de artiști internaționali – chiar în mijlocul stațiunii de schi, înconjurată de munți acoperiți de zăpadă.
Nightrace: Cupa Mondială de slalom la lumina torțelor
Legendara cursă nocturnă de pe Planai transformă în fiecare an pârtia de sosire din Schladming într-un adevărat reper – unul dintre cele mai iconice evenimente din Cupa Mondială ale sezonului.
Târguri de Advent & Crăciun: atmosferă magică
Adventul la moară, Adventul din Talbach și târgul de Crăciun din Pürgg creează o atmosferă de sărbătoare în regiune – cu vin fiert, obiecte de artizanat și căldura specifică regiunii Stiria.
Stare de toamnă în Schladming-Dachstein
Toamna în munți
În Schladming-Dachstein din Stiria, toamna este anotimpul liniștii, al luminii calde și al răsfățului culinar. Aerul este proaspăt, priveliștile sunt spectaculoase, iar munții te îndeamnă să încetinești ritmul și să te bucuri din plin de natură.
Drumețiile poartă culorile toamnei
În zonele montane de altitudine medie și joasă, poți face drumeții pe poteci ușor de parcurs, prin păduri și de-a lungul râurilor. Traseele panoramice și circuitele de drumeție, cum ar fi cel spre Pleschnitzzinken, oferă priveliști minunate și sunt ideale pentru zilele relaxante de toamnă.
Cardul de toamnă Schladming-Dachstein
Cu cardul de toamnă, inclus în prețul multor unități de cazare, vei putea folosi în mod flexibil instalațiile de transport pe cablu și te vei putea bucura de excursii și atracții – gratuit sau cu reducere. Așa vei descoperi regiunea în propriul tău ritm.
Ciclism toamna
Toamna este perfectă pentru ciclism. Pasionații de MTB & ciclism de agrement se bucură de trasee liniștite, precum circuitul Dachstein, circuitul Sonnseiten și pista de biciclete de-a lungul râului Enns. Traseul singletrail Haus-Aich oferă și în această perioadă a anului o experiență plăcută și sigură pe bicicletă pentru familii și începători.
Toamna în farfurie
Toamna ne aduce preparate delicioase, realizate cu ingrediente regionale și de sezon. În hanuri și restaurante, răsfățul culinar ocupă un loc central. Bucătăria montană by Richard Rauch îmbină tradiția alpină cu creativitatea modernă.
Primăvara este în aer în Schladming-Dachstein
Încet, încet, spre primăvară
În Schladming-Dachstein din Stiria primăvara dezvăluie partea relaxată a munților. Temperaturile mai blânde și natura care se trezește încet fac din această perioadă momentul ideal pentru a te bucura de activități în aer liber și, în același timp, pentru a te relaxa.
Drumeții & experiențe nautice
În regiunile montane de altitudine joasă și medie, traseele de drumeție te invită la plimbări relaxante de-a lungul pâraielor, prin păduri și peste pajiști înflorite.
Ciclism primăvara
Primăvara este perfectă și pentru plimbări cu bicicleta. Cicliștii de MTB se bucură de trasee precum „Dachsteinrunde” și „Sonnseitenrunde”, în timp ce cicliștii amatori pedalează în tihnă de-a lungul pistei de biciclete de pe malul râului Enns. Pentru familii, traseul singletrack Haus-Aich oferă o experiență plăcută de ciclism, în condiții de siguranță și pe un traseu ușor de parcurs.
Răsfăț culinar
După o zi activă, te așteaptă feluri de mâncare care mai de care mai savuroase. De la hanuri până la restaurante moderne: Indiferent de alegere, produsele locale se află în centrul atenției. Prin intermediul „Bucătăriei montane by Richard Rauch” bucătăria alpină primește o notă creativă, modernă: totul este ușor, de sezon și cu ingrediente curate.
Este timpul pentru o excursie de primăvară
Primăvara în Schladming-Dachstein înseamnă: mai puțină agitație, mai multă natură și mult spațiu pentru mișcare și relaxare. Perioada ideală pentru o vacanță la munte activă sau relaxată.
De ce să vii vara în Schladming-Dachstein
Drumeții la apă într-un paradis al lacurilor și cascadelor
Te invităm la o drumeție de-a lungul traseului „Wilde Wasser” sau să parcurgi impresionanta drumeție a celor trei lacuri.
Descoperă mai multe cu Cardul Schladming-Dachstein
Cu Schladming-Dachstein Card beneficiezi de acces gratuit sau la preț redus la peste 100 de atracții.
Distracție în munți
Schladming-Dachstein oferă o vacanță de vară plină de diversitate. Între pășunile verzi, lacurile de munte și vârfurile impresionante, poți alterna cu ușurință între activități dinamice și momente de relaxare.
Drumeții & experiențe nautice
Hai la drumeții prin văi verzi, trecând pe lângă cascade, pâraie și lacuri de munte, precum defileul Silberkarklamm și Lacul Bodensee din Stiria – locuri perfecte pentru a te răcori în zilele toride.
Mountainbiking
De la trasee panoramice precum circuitul Dachstein până la plimbări relaxante cu bicicleta de-a lungul pistei ciclabile de pe malul râului Enns: Schladming-Dachstein este destinația ideală pentru cicliștii amatori și cei care practică ciclismul de agrement.
Acțiune & aventură pe munte
Trăiește senzații tari pe pista de karting Hochwurzen, pe tiroliana de la Stoderzinken sau în timpul traseelor de via ferrata și al drumețiilor alpine.
Bucurie de vară pentru familii
Hopsiland de pe Planai, Rittisberg cu Flyline și toboganul de vară, precum și Wollis Kids Park asigură distracție fără griji pentru întreaga familie.
Bucură-te de bucătăria alpină
Cabanele și restaurantele servesc specialități regionale. Prin intermediul „Bucătăriei montane by Richard Rauch”, bucătăria alpină primește o notă modernă.
Schladming-Dachstein Card
Dacă ai planificată cel puțin o noapte de cazare într-una din unitățile de cazare participante, beneficiezi de acces gratuit sau la preț redus la instalațiile de transport, excursii și mijloacele de transport în comun.
Distracție pură pentru întreaga familie
Fă o baie revigorantă în piscina de pe vârf și bucură-te de priveliște
Acțiune & Relaxare în Schladming-DachsteinIndiferent dacă ești în căutarea adrenalinei sau a liniștii – în Schladming-Dachstein le vei găsi pe amândouă. Înfruntă trasee spectaculoase de via ferrata, explorează defileuri impresionante, zboară pe tiroliană sau regăsește-te pe tine însuți practicând yoga în munți.
Trasee de via ferrata pentru toată lumea
Aici există mai mult de 30 de trasee de via ferrata. De la solicitanta Dachstein Super Ferrata până la traseele pentru familii de pe Sattelberg și Stoderzinken.
Drumeții impresionante prin defileuri
Descoperă puterea apei în timpul drumețiilor prin defileurile Silberkarklamm, Talbachklamm sau Wörschachklamm. Pereți stâncoși abrupți, pâraie cristaline și natură pură.
Tiroliana de la Stoderzinken
Străbate valea cu viteză de până la 115 km/h pe tiroliana Stoderzinken. Bucură-te de priveliștea uluitoare.
Drumeții superbe în munți
Sus de tot cu instalațiile de transport pe cablu
Cele zece telecabine de vară te duc fără efort către cele mai frumoase vârfuri. Bucură-te de priveliști panoramice și descoperă atracții precum Hopsiland și Dachstein.
La mare altitudine: Dachstein
Situat la o altitudine de 2.995 m, Dachstein este un paradis pentru iubitorii de munte. Descoperă Skywalk, „Stairway to Nothingness”, scara către cer & palatul de gheață.
Trasee de drumeții pe mai multe zile & etape
Descoperă etapele traseului circular Dachstein, ale traseului la mare altitudine Schladminger Tauern și ale traseului Dachstein-Sonnenrunde.
Pleschnitzzinken
Pleschnitzzinken este o destinație ideală pentru drumeții: un traseu ușor și o priveliște largă asupra văii Ennstal – perfect pentru o excursie relaxantă.
Lacurile Giglach și vârful Kalkspitze
Trecând prin valea Preunegg, ajungi la pitorescul lac Giglach, situat la o altitudine de 2.000m. De aici poți porni spre Steirische Kalkspitze, un superb punct panoramic.
Prin lacurile Kaltenbach până la Deneck
Lacuri montane liniștite, pajiști alpine și priveliști minunate. O drumeție montană solicitantă pentru iubitorii de natură, departe de agitația orașului.
Pe două roți în munțiCiclismul în Schladming-Dachstein este variat și potrivit pentru orice nivel. De la parcurile de biciclete de pe Planai și Reiteralm până la plimbări relaxante de-a lungul pistei de pe malul râului Enns.
„Gastronomia montană” – delicii culinare&cabane de neratatDe la cabane rustice de munte până la restaurante de lux – aici, masa devine o adevărată experiență. Gustă specialități tradiționale și descoperă creații culinare, cum ar fi cele din cadrul proiectului „Almkulinarik” al lui Richard Rauch.
Trezește-te deasupra norilor
Stoderzinken este locul perfect pentru a-ți începe ziua. Pleacă devreme și admiră cum primele raze de soare scufundă munții și valea Ennstal într-o lumină aurie. Indiferent dacă ești singur sau însoțit de un ghid montan, această experiență de neuitat îi va face fericiți pe toți cei care se trezesc devreme.
FotospotsDacă ești în căutarea priveliștii perfecte.
Spiegelsee
Reflecții magice în lacul de munte și o priveliște fantastică asupra „Dachsteinului” și a văii Ennstal. Lacul Spiegel face cinste numelui.
Brandriedl toamna
Toamna, Brandriedl se îmbracă în nuanțe de auriu și roșu și oferă o priveliște uluitoare asupra localității Ramsau, a muntelui Dachstein și a Schladminger Tauern.
Stoderkircherl
O zi minunată de vară, cu o drumeție ușoară până la bisericuța Friedenskircherl de pe Stoderzinken, cu o priveliște wow asupra localității Gröbming și a văii Ennstal.
Schladming-Dachstein
În Schladming-Dachstein, turismul merge mână în mână cu natura și comunitatea locală. Mai multe mijloace de transport în comun, autobuze electrice și stații de încărcare fac mobilitatea durabilă mai accesibilă. Evenimentele locale și inițiativele ecologice asigură un echilibru armonios între locuitori și vizitatori. Prin ateliere și proiecte inovatoare axate pe prevenirea generării de deșeuri, protecția naturii și produsele regionale, contribuim la construirea unei regiuni durabile – pentru ca atât tu, cât și generațiile viitoare să vă puteți bucura din plin de ea.
Informații practiceBine de știut
Cum ajung aici?
Călătorește în mod durabil cu trenul prin München până la Schladming sau vino cu mașina în Ennstal.
Unde te poți caza?
Un hotel în Schladming, un apartament de vacanță în Haus im Ennstal sau un chalet în Ramsau am Dachstein – totul este posibil.
Instalații de transport iarna
Care sunt teleschiurile și telecabinele care funcționează și care sunt cele aflate în prezent în întreținere? Aici ai o privire de ansamblu!
Instalații de transport vara
Pe timpul verii, instalațiile de transport te duc fără probleme din Schladming-Dachstein până la vârfurile panoramice, traseele de drumeție și atracțiile populare. Descoperă întreaga rețea de pârtii cu ajutorul hărții interactive!
Ce experiențe sunt pe listă
Vrei să nu ratezi niciun eveniment în timpul vacanței tale? Consultă aici calendarul de evenimente al verii.
Cum ajung aici?
Călătorește în mod durabil cu trenul prin München până la Schladming sau vino cu mașina în Ennstal.
Unde te poți caza?
Un hotel în Schladming, un apartament de vacanță în Haus im Ennstal sau un chalet în Ramsau am Dachstein – totul este posibil.
Instalații de transport iarna
Care sunt teleschiurile și telecabinele care funcționează și care sunt cele aflate în prezent în întreținere? Aici ai o privire de ansamblu!
Instalații de transport vara
Pe timpul verii, instalațiile de transport te duc fără probleme din Schladming-Dachstein până la vârfurile panoramice, traseele de drumeție și atracțiile populare. Descoperă întreaga rețea de pârtii cu ajutorul hărții interactive!
Ce experiențe sunt pe listă
Vrei să nu ratezi niciun eveniment în timpul vacanței tale? Consultă aici calendarul de evenimente al verii.
FAQ
„Inima verde” te invită
În vacanță, mulți oameni își doresc mai ales să lase în urmă agitația vieții de zi cu zi. De generații întregi, acest sentiment atrage vizitatori în Stiria. Natura, arta, cultura și gastronomia impresionează și creează o atmosferă relaxantă de vacanță.
Și gazdele locale îi întâmpină pe oaspeți cu brațele deschise. În întreprinderile de familie și în hanurile ospitaliere, căldura umană ocupă un loc central. De la ghețarul Dachstein, trecând prin capitala bogată din punct de vedere cultural, până la podgoriile cu pante line, peisajul variat te invită să trăiești vara în ritmul tău propriu.
Nu-ți rămâne decât să alegi destinația ideală pentru vacanță și să te bucuri din plin de ea. „Inima Verde” îți urează un călduros bun venit.
Biroul de turism
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23 310