Petrece-ți vacanța de iarnă într-una dintre cele mai mari, mai moderne și mai tari regiuni de sporturi pentru familii. Garanția zăpezii din decembrie până în martie.

Mare, mai mare, cel mai SkiWelt! Cele opt sate — Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll și Westerndorf — formează una dintre cele mai mari și mai moderne regiuni de schi din Austria: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental se mândrește cu 275 km de pârtii amenajate, 20 de coborâri în vale și cea mai mare stațiune de schi nocturn din Austria, fiind astfel potrivită atât pentru schiorii sportivi, cât și pentru cei care practică carvingul, dar și pentru familii și începătorii pe pârtii. În plus, aici te afli între peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri! Aici, visurile tale de iarnă vor deveni realitate, toate într-un singur loc!

Pârtii albastre pentru începători, pârtii negre pentru cei curajoși, fun park-uri (și vrăjitoare!) pentru copii și piste de săniuș pentru toată lumea – SkiWelt le are pe toate. De asemenea, aici ai numeroase variante pentru o pauză de relaxare: la fiecare 3,5 km de pârtii vei găsi o cabană sau un han de munte, unde te vei putea răsfăța cu delicatese tiroleze în timp ce te relaxezi la soare pe un șezlong.

SkiWelt este cunoscut și pentru garanția zăpezii. Începând cu acest sezon, aceasta oferă chiar și așa-numita „Garanție de schi SkiWelt” de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii martie.