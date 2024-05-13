SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Distracție de iarnă pentru toate vârstele
Introduction
Mare, mai mare, cel mai SkiWelt! Cele opt sate — Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll și Westerndorf — formează una dintre cele mai mari și mai moderne regiuni de schi din Austria: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental se mândrește cu 275 km de pârtii amenajate, 20 de coborâri în vale și cea mai mare stațiune de schi nocturn din Austria, fiind astfel potrivită atât pentru schiorii sportivi, cât și pentru cei care practică carvingul, dar și pentru familii și începătorii pe pârtii. În plus, aici te afli între peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri! Aici, visurile tale de iarnă vor deveni realitate, toate într-un singur loc!
Pârtii albastre pentru începători, pârtii negre pentru cei curajoși, fun park-uri (și vrăjitoare!) pentru copii și piste de săniuș pentru toată lumea – SkiWelt le are pe toate. De asemenea, aici ai numeroase variante pentru o pauză de relaxare: la fiecare 3,5 km de pârtii vei găsi o cabană sau un han de munte, unde te vei putea răsfăța cu delicatese tiroleze în timp ce te relaxezi la soare pe un șezlong.
SkiWelt este cunoscut și pentru garanția zăpezii. Începând cu acest sezon, aceasta oferă chiar și așa-numita „Garanție de schi SkiWelt” de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii martie.
Sezon de schi:
5 decembrie 2026 - 29 martie 2027 (4 aprilie 2027 la SkiWelt Ellmau)
De ce să vii în SkiWelt
Este una dintre cele mai mari și mai moderne regiuni de schi din lume
Ai garanția zăpezii din decembrie până la finalul lunii martie
Te bucuri de mixul perfect dintre peisaje superbe, tradiții tipice regiunii și schiat la cote înalte
8 sate de ski-in ski-out
22 de școli de schi & cursuri speciale pentru copii
Cea mai mare regiune de schi nocturnă din Austria – 10 km de pârtii iluminate
Peste 80 de cabane confortabile, administrate de familii, restaurante montane și baruri de après-ski
Program de îngrijire de zi pentru copiii mai mari de 5 luni
Pârtii de săniuș pe timp de zi și de noapte
Fă o excursie de o zi la Kufstein, un oraș vechi superb, cu o fortăreață impresionantă
Ești la doar o oră de München, Innsbruck și Salzburg
FAQs
Highlight-uri din SkiWelt de care nu vei uita
Traseul SkiWalt
Încearcă cel mai lung traseu de schi din lume! Schiază 88 km fără să parcurgi niciodată aceeași pârtie de două ori. Pornește și încheie oriunde din/în SkiWelt.
Cea mai mare regiune de schi cu nocturnă din Austria
SkiWelt dispune de 10 km de pârtii iluminate. De asemenea, după apusul soarelui, puteți merge la săniuș și la patinaj.
Gustă aromele Tirolului
Fă o pauză la una dintre cele 80 de cabane montane administrate de familii și răsfață-te specialitățile tiroleze, precum șnițelul și Kaiserschmarrn.
Experiențe pe pârtii
Pentru fiecare stare & nivel
Coboară lin pe pârtiile largi și deschise sau urmează traseele mai dificile prin pădure. Având 275 km de parcurs, aici găsești câte ceva pentru orice nivel.
Perfecte pentru familii
Pârtiile cu pantă ușoară și zonele special amenajate pentru copii fac ca schiatul să fie o distracție pentru toată lumea. Teaser: skipass-uri gratuite pentru copii.
Fun park-uri
Vrei să îți duci aptitudinile de freestyling la alt nivel? Profită la maximum de cele 3 fun park-uri și de pârtiile de schi din inima regiunii SkiWelt.
Experiențe în afara pârtiei
Drumeții de iarnă
Fă drumeții printre cele peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri. Un singur skipass îți oferă acces la 13 instalații de transport care te vor duce rapid oriunde.
Seară de prosecco în telegondolă
Rezervă o telegondolă privată împreună cu prietenii sau familia și petreceți două ore în aer, savurând un pahar de prosecco deasupra acoperișurilor din Söll.
Experiențe cu familia în SkiWeltSkiWelt se numără printre cele mai potrivite regiuni de schi pentru familii din Alpi. Urmăriți-vă micuții cum învață să facă primele viraje, duceți-i într-o aventură cu sania sau faceți cunoștință cu celebrele vrăjitoare din SkiWelt.
Evenimente în SkiWelt iarna
Târgul de Crăciun al lui Ellmi
Bucură-te de magia acestui târg de Crăciun situat la 1.555 m altitudine. Cumpără obiecte de artizanat și încearcă specialități festive. Doar vinerea și sâmbăta!
Revelion
Sărbătorește Anul Nou la SkiWelt și admiră spectaculosul foc de artificii! Instalațiile de transport funcționează cu program prelungit, iar cabanele te așteaptă cu meniuri speciale.
Early Morning Skiing
Setează-ți alarma și fă-ți turele înaintea tuturor celorlalți! Vino pe pârtii începând cu ora 7:30 în fiecare vineri și sâmbătă, de la jumătatea lunii februarie.
Festivalul de muzică de alămuri Woodstock
3 zile, 4 scene și peste 40 de formații. Bucură-te de un weekend plin de ritmuri antrenante și muzică de dans relaxantă în toată regiunea.
Retro Week
Scoate-ți costumul de schi colorat și ochelarii de schi în stil retro și bucură-te de schi așa cum se practica odinioară. Evenimentul principal este cursa „Retro Ski Day”, care va avea loc pe 6 martie.
Rock am Berg
Muzică live, priveliști montane care îți taie respirația și confortabilul han montan „Alte Mittel” garantează o petrecere de neuitat în inima Alpilor.
St. Patrick's Day
Sărbătorește Ziua Sfântului Patrick la legendara paradă de la Gründlalm. Te așteaptă muzică live, dans și gondole care strălucesc în verde.
KitzSkiWelt Tour
Încearcă cel mai lung traseu de schi din lume! Legând SkiWelt de KitzSki, acest traseu de 88 km, care pornește din Tirol și ajunge în SalzburgerLand, poate fi parcurs într-o singură zi sau împărțit în etape pe parcursul mai multor zile. Pentru turul complet vei merge de la Going la Hollersbach și înapoi.
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH
Dorf 84,
6303 Söll
Telefon: +43 5333 400