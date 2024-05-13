Two skiers on snowy slope, powder snow, snow-covered mountain ridge and coniferous forests in background
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SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Distracție de iarnă pentru toate vârstele

Petrece-ți vacanța de iarnă într-una dintre cele mai mari, mai moderne și mai tari regiuni de sporturi pentru familii. Garanția zăpezii din decembrie până în martie.

Mare, mai mare, cel mai SkiWelt! Cele opt sate — Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll și Westerndorf — formează una dintre cele mai mari și mai moderne regiuni de schi din Austria: SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental se mândrește cu 275 km de pârtii amenajate, 20 de coborâri în vale și cea mai mare stațiune de schi nocturn din Austria, fiind astfel potrivită atât pentru schiorii sportivi, cât și pentru cei care practică carvingul, dar și pentru familii și începătorii pe pârtii. În plus, aici te afli între peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri! Aici, visurile tale de iarnă vor deveni realitate, toate într-un singur loc!

Pârtii albastre pentru începători, pârtii negre pentru cei curajoși, fun park-uri (și vrăjitoare!) pentru copii și piste de săniuș pentru toată lumea – SkiWelt le are pe toate. De asemenea, aici ai numeroase variante pentru o pauză de relaxare: la fiecare 3,5 km de pârtii vei găsi o cabană sau un han de munte, unde te vei putea răsfăța cu delicatese tiroleze în timp ce te relaxezi la soare pe un șezlong.

SkiWelt este cunoscut și pentru garanția zăpezii. Începând cu acest sezon, aceasta oferă chiar și așa-numita „Garanție de schi SkiWelt” de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii martie.

Date și cifre
Pârtii275 km
Instalații de transport pe cablu81
Trasee de schi fond124 km
Școli de schi22
Altitudine620 până la 1,869 m
Cel mai înalt punct:Fleiding 1,869 m

Sezon de schi:
5 decembrie 2026 - 29 martie 2027 (4 aprilie 2027 la SkiWelt Ellmau)

Skipass-uri
Vreme
Prognoză de zăpadă
Tur panoramic 360°
Hoteluri

De ce să vii în SkiWelt

  • Este una dintre cele mai mari și mai moderne regiuni de schi din lume

  • Ai garanția zăpezii din decembrie până la finalul lunii martie

  • Te bucuri de mixul perfect dintre peisaje superbe, tradiții tipice regiunii și schiat la cote înalte

  • 8 sate de ski-in ski-out

  • 22 de școli de schi & cursuri speciale pentru copii

  • Cea mai mare regiune de schi nocturnă din Austria – 10 km de pârtii iluminate

  • Peste 80 de cabane confortabile, administrate de familii, restaurante montane și baruri de après-ski

  • Program de îngrijire de zi pentru copiii mai mari de 5 luni

  • Pârtii de săniuș pe timp de zi și de noapte

  • Fă o excursie de o zi la Kufstein, un oraș vechi superb, cu o fortăreață impresionantă

  • Ești la doar o oră de München, Innsbruck și Salzburg

Află mai multe despre regiune

FAQs

Cu avionul:

Cele mai apropiate aeroporturi sunt Innsbruck (80 km), Salzburg (80 km) și München, Germania (120 km).

Cu trenul/autobuzul:

Ia un tren de noapte direct de la Londra la Wörgl sau Kufstein, apoi continuă călătoriaspre Hopfgarten, Westendorf și Brixen im Thale cu trenul local.La Ellmau, Going, Scheffau și Söll se poate ajunge cu ușurință cu autobuzul din Wörgl, Kufstein sau St. Johann.

Cu mașina:

  • Din Germania:120 km de la München (ieșire Kufstein-Süd).

  • De la Innsbruck: 80 km (ieșire Wörgl-Ost).

Cum ajungi la SkiWelt

SkiWelt este regiunea de schi ideală pentru familii, oferind numeroase pârtii largi și cu pantă ușoară, zone special amenajate pentru începători(unele dintre ele cu acces gratuit), 80 de cabane montane pentru pauze și 22 de școli de schi cu cursuri dedicate copiilor. Söll dispune de un traseu special pentru copii, numit „Hans im Glück”, de un„Raven Rally”(o vânătoare de comori urmată de o recompensă la „Raven’s Nest”) și de vrăjitoare prietenoase care bântuie pârtiile.

SkiWelt dispune, de asemenea, de 3 fun park-uri, 3 piste de săniuș acoperite de zăpadă și iluminate artificial în Going și Söll, ideale pentru familii. La stațiile din vale sau de pe munte se oferă servicii de îngrijire a copiilor începând de la vârsta de 5 luni.

Programul „FamilySkiWeeks”(skipass-uri gratuite pentru copii și adolescenți cu vârsta de până la 15 ani) și „Young Family Card”(1 skipass pentru 2 adulți) sunt oferte excelente care te ajută să economisești.

Vacanța ta de iarnă în SkiWelt

SkiWelt oferă condiții de schi garantate în fiecare zi, de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii martie, într-una dintre cele mai mari și mai moderne stațiuni de schi de 5 stele din lume.

În spatele acestor condiții perfecte se află peste 500 de profesioniști ai SkiWelt care, zi de zi, își pun în slujba acestei misiuni experiența, pasiunea și atenția deosebită, pentru a se asigura că fiecare zi petrecută pe pârtii este una plăcută.

În SkiWelt se află peste 80 de cabane montane (una la fiecare 3,5 km de pârtii), de la cabane de familie și confortabile până la cele elegante și moderne. Iată aici o listă cu acele cabane pe care trebuie să le vizitezi:

  • Gipfelalm (Hohe Salve)

    Restaurant administrat de o familie, situat la 1.829 m altitudine într-un fost grajd, înconjurat de peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri. Bucătărie regională și de sezon.

  • Aualm (SkiWelt Scheffau)

    Chiar lângă pârtie și cu terasă. Specialități regionale și de sezon. Dacă decizi să stai mai mult, aici se dau spre închiriere apartamente de vacanță.

  • Rübezahl Alm (SkiWelt Ellmau)

    Cabană rustică cu o terasă mare, însorită, și un șemineu deschis, primitor, foarte apreciată de vedete.

  • Stöcklalm (SkiWelt Söll)

    Cabana și ferma administrate de o familie, situate în apropierea stațiunii Hexenwasser. Majoritatea produselor folosite provin din propria fermă. Încearcă neapărat pastele lor făcute în casă!

  • Filzalm (Brixen im Thale)

    Cea mai veche cabană din regiune găzduiește oaspeți de peste 400 de ani. Mică și autentică (doar 8 mese).

  • Kraftalm (SkiWelt Itter)

    O cabană de vânătoare transformată în hotel alpin, care a fost extinsă ulterior în 2020. În prezent, afacerea este condusă de a cincea generație a familiei.

  • Sonnalm (SkiWelt Westendorf)

    O cabană tradițională, în stil rustic, situată chiar la stația intermediară a instalației de transport Alpenrosenbahn. Familia proprietarilor este formată din muzicieni și atrage în mod regulat alți muzicieni la cabana lor.

Cabane montane în SkiWelt

  • Hohe Salve(1,829 m)

    O priveliște panoramică de 360° asupra a peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri, precum și asupra lanțurilor muntoase Wilder Kaiser și Alpii Kitzbühel, care se întind până la Großglockner, cel mai înalt munte din Austria. Aici se află și cea mai înaltă biserică de pelerinaj din Austria, „Salvenkirchlein”, dar și terasa panoramică rotativă de la restaurantul de pe vârful Hohe Salve.

  • Brandstadl(1,650 m)

    Priveliște asupra Wilder Kaiser & Hohe Tauern. Crucea de pe vârf este accesibilă și iarna, pe un traseu de drumeție de iarnă amenajat, care se întinde de-a lungul pârtiei de schi.

  • Astberg(1,175 m)

    Priveliște asupra Wilder Kaiser & Kitzbüheler Horn. Pistă de săniuș spre Going sau Ellmau, drumeție de iarnă până în valea Going sau Ellmau.

  • Hartkaiser(1,153 m)

    Priveliști asupra Wilder Kaiser, Loferer Steinberge și Alpii de la Kitzbühel, inclusiv vârful Kitzbüheler Horn. Drumeție de iarnă de la cabană la cabană sau prin pădurea fermecată din „Lumea magică a lui Ellmi”

  • Kleine Salve(1,565 m)

    Panoramă de 360° asupra Brixental, Wilder Kaiser și a unui lac.

  • Choralpe(1,818 m)

    Priveliște asupra întregii regiuni SkiWelt.

SkiWelt este regiunea ideașă pentru (re)începători. Învață cum să urci pe deal folosind numeroasele instalații de transport pe cablu pentru începători, apoi alege una dintre numeroasele pârtii ușoare (albastre) din rețeaua extinsă. Există, de asemenea, 22 de școli de schi destinate atât copiilor, cât și adulților.

Cele mai bune pârtii de începători
Paradis de iarnăschi, joacă, relaxare

Highlight-uri din SkiWelt de care nu vei uita

Traseul SkiWalt

Încearcă cel mai lung traseu de schi din lume! Schiază 88 km fără să parcurgi niciodată aceeași pârtie de două ori. Pornește și încheie oriunde din/în SkiWelt.

Cea mai mare regiune de schi cu nocturnă din Austria

SkiWelt dispune de 10 km de pârtii iluminate. De asemenea, după apusul soarelui, puteți merge la săniuș și la patinaj.

Gustă aromele Tirolului

Fă o pauză la una dintre cele 80 de cabane montane administrate de familii și răsfață-te specialitățile tiroleze, precum șnițelul și Kaiserschmarrn.

Cei mici sunt bine îngrijiți

SkiWelt oferă servicii de îngrijire a copiilor începând de la vârsta de 5 luni, în apropierea pârtiilor, oferind părinților liniște sufletească și timp pentru schiat.

Experiențe pe pârtii

Pentru fiecare stare & nivel

Coboară lin pe pârtiile largi și deschise sau urmează traseele mai dificile prin pădure. Având 275 km de parcurs, aici găsești câte ceva pentru orice nivel.

Perfecte pentru familii

Pârtiile cu pantă ușoară și zonele special amenajate pentru copii fac ca schiatul să fie o distracție pentru toată lumea. Teaser: skipass-uri gratuite pentru copii.

Fun park-uri

Vrei să îți duci aptitudinile de freestyling la alt nivel? Profită la maximum de cele 3 fun park-uri și de pârtiile de schi din inima regiunii SkiWelt.

O aventură magică de iarnă

Fă cunoștință cu vrăjitoarele din Söll și descoperă un tărâm magic de iarnă, cu patinaj pe gheață, loc de joacă de iarnă, primele viraje pe schiuri & vânătoare de comori.

Experiențe în afara pârtiei

Drumeții de iarnă

Fă drumeții printre cele peste 70 de vârfuri de peste 3.000 de metri. Un singur skipass îți oferă acces la 13 instalații de transport care te vor duce rapid oriunde.

Seară de prosecco în telegondolă

Rezervă o telegondolă privată împreună cu prietenii sau familia și petreceți două ore în aer, savurând un pahar de prosecco deasupra acoperișurilor din Söll.

Săniuș la nocturnă

Söll își deschide pista de săniuș iluminată artificial, zilnic între 18:30 și 22:30, iar Going/Astberg este deschis de miercuri până sâmbătă (între 19:30 și 21:30).

Experiențe cu familia în SkiWelt

SkiWelt se numără printre cele mai potrivite regiuni de schi pentru familii din Alpi. Urmăriți-vă micuții cum învață să facă primele viraje, duceți-i într-o aventură cu sania sau faceți cunoștință cu celebrele vrăjitoare din SkiWelt.

Evenimente în SkiWelt iarna

Târgul de Crăciun al lui Ellmi

04.12.2026 – 19.12.2026
Ellmau Going

Bucură-te de magia acestui târg de Crăciun situat la 1.555 m altitudine. Cumpără obiecte de artizanat și încearcă specialități festive. Doar vinerea și sâmbăta!

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Revelion

31.12.2026
Söll, Ellmau, Hopfgarten

Sărbătorește Anul Nou la SkiWelt și admiră spectaculosul foc de artificii! Instalațiile de transport funcționează cu program prelungit, iar cabanele te așteaptă cu meniuri speciale.

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Early Morning Skiing

13.02.2026 – 06.04.2026
Skiwelt

Setează-ți alarma și fă-ți turele înaintea tuturor celorlalți! Vino pe pârtii începând cu ora 7:30 în fiecare vineri și sâmbătă, de la jumătatea lunii februarie.

Festivalul de muzică de alămuri Woodstock

19.03.2027 – 21.03.2027
Brixen, Westendorf, Kirchberg

3 zile, 4 scene și peste 40 de formații. Bucură-te de un weekend plin de ritmuri antrenante și muzică de dans relaxantă în toată regiunea.

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Retro Week

01.03.2027 – 06.03.2027
Hopfgarten & Itter

Scoate-ți costumul de schi colorat și ochelarii de schi în stil retro și bucură-te de schi așa cum se practica odinioară. Evenimentul principal este cursa „Retro Ski Day”, care va avea loc pe 6 martie.

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Rock am Berg

13.03.2027
Westendorf

Muzică live, priveliști montane care îți taie respirația și confortabilul han montan „Alte Mittel” garantează o petrecere de neuitat în inima Alpilor.

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St. Patrick's Day

17.03.2027
Söll

Sărbătorește Ziua Sfântului Patrick la legendara paradă de la Gründlalm. Te așteaptă muzică live, dans și gondole care strălucesc în verde.

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Paștele în SkiWelt

27.03.2027 – 28.03.2027
SkiWelt

La Hartkaiser, focurile de tabără primitoare creează o seară magică. A doua zi, la Ellmi’s Zauberwelt va avea loc o vânătoare de ouă de Paște plină de emoții.

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Insider Tip

KitzSkiWelt Tour

Încearcă cel mai lung traseu de schi din lume! Legând SkiWelt de KitzSki, acest traseu de 88 km, care pornește din Tirol și ajunge în SalzburgerLand, poate fi parcurs într-o singură zi sau împărțit în etape pe parcursul mai multor zile. Pentru turul complet vei merge de la Going la Hollersbach și înapoi.

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Ia legătura cu noi

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH

Dorf 84,

6303 Söll

Telefon: +43 5333 400

office@skiwelt.at
https://www.skiwelt.tirol/en/
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