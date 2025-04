True Colors - Color in Photography from 1849 to 1955

Te-ai întrebat vreodată cum am ajuns de la fotografia alb-negru la cea color? Expoziția urmărește dezvoltarea fotografiei color, de la primele tehnici experimentale din secolul al XIX-lea și până la fotografia color aplicabilă în general. “True Colors” oferă o perspectivă inedită asupra fondurilor bogate ale colecției de fotografie a muzeului ALBERTINA, a cărei parte istorică se bazează pe colecția Höhere Graphische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt (GLV). Expoziția demonstrează marele interes public, dezvoltarea constantă și diversele domenii de aplicare a fotografiei istorice în culoare și explorează, de asemenea, impactul proceselor populare de colorizare asupra culturii vizuale de la începutul secolului al XX-lea.