Ischgl
Trăiește-ți vacanța de iarnă în stil Lebensgefühl!
Și distracție pe pârtie, și relaxare pentru trup și suflet? Da, vă rog!
Imaginează-ți asta: savurezi din plin momentele pe pârtie și priveliștile la mare înălțime, care te lasă fără răsuflare și te însoțesc la tot pasul.
La finalul zilei, după o sesiune adevărată de schi, îți dăruiești câteva momente zen la SPA și o masă autentic-alpină, într-un restaurant premiat.
Călătorești cu copiii? Cum ar fi dacă ați schia împreună, cât e ziua de lungă, într-o stațiune alpină unde cei mici se joacă și distrează în deplină siguranță, iar tu ai confortul că i-ai lăsat pe pârtii bune?
Bun venit în Ischgl, locul din Austria care transformă în realitate vacanța în stil Lebensgefühl la care visezi.
Sezonul de schi:
28 noiembrie - 4 mai
De ce să alegi Ischgl
Una dintre cele mai mari zone de schi transfrontaliere legate între ele din Alpi (conectată cu Samnaun, Elveția).
Zăpadă garantată din noiembrie până în mai.
46 de teleschiuri de ultimă generație (telecabine și telescaune).
Lux și relaxare: Ischgl are cele mai multe hoteluri de 4 stele și 5 stele dintre toate zonele de schi din Austria.
Un punct de atracție gastronomică: 9 restaurante premiate cu toque.
Începând din iarnă și până în luna mai, în Ischgl au loc mai multe concerte uber-cool, în aer liber. Să asculți artiști internaționali de top, chiar în inima Alpilor - asta da experiență muzicală la înălțime!
Stațiunile de schi pentru familii Galtür, Kappl și See sunt chiar după colț.
Sporturi de iarnă à la Austria
Unde schiezi împreună cu copiii
Galtür
Galtür este la înălțime și la propriu, și la figurat! Cea mai înaltă stațiune de schi din Paznaun îi așteaptă și anul acesta pe fanii schiului, snowboardingului și freeridingului cu piste perfect îngrijite, priveliști wow și coborâri provocatoare pentru experimentați sau mai accesibile pentru începători, de la caz la caz.
Kappl
Cu ce să începem: cu zilele însorite, cu distracția de pe pârtie, cu experiențele cu vibe autentic alpin sau cu numeroasele atracții pentru familii? Toate transformă Kappl într-o stațiune adorată de cei mari și mici deopotrivă.
See
Orășelul din Valea Paznaun, înconjurat de munți fermecători, vă așteaptă pe tine și ai tăi cu 42,5 kilometri de piste largi, perfecte pentru explorări și distracție. Bonus: micii schiori au ocazia să-și exerseze primele mișcări pe pârtie, în deplină siguranță, în zona de antrenament ce le este dedicată.
#Winterlove în afara pârtiilor
Fie că abia aștepți să revii pe pârtie, să te bucuri de câteva zile binemeritate de relaxare sau să îmbini zenul și distracția, fii convins(ă) că în Ischgl vei găsi hotelul potrivit pentru genul tău de vacanță. Explorează, cu doar câteva click-uri, opțiunile disponibile și rezervă camera la care visezi.
Evenimente de top pentru distracție la înălțime
Spring Blanc
Când? 6 aprilie – 4 mai 2025
Unde? Silvretta Arena Ischgl/Samnaun
Ce este albă, scăldată în lumina soarelui și cu megadistracție pe pârtiile de schi și snowboard? Ai ghicit: Spring Blanc, cunoscută și ca „primăvara albă”. Unii ar zice că e „aprilie și atât”. Pentru alții însă, Spring Blanc este MOMENTUL PERFECT pentru sporturile lor preferate pe pârtiile aflate la peste 2000 de metri altitudine.
Spring Blanc din Silvretta Arena e celebră atât printre iubitorii de sesiuni de schi sub lumina blândă a soarelui de primăvară, cât și printre gurmanzi și pasionații de muzică. Aici se desfășoară mai multe evenimente uber-cool.
Dolce far niente în stil tirolez: relaxează-te la Silvretta
Un mic răsfăț pentru trup e binevenit oricând. Deși, fie vorba între noi, la Silvretta SPA din Paznaun, ai ocazia să-ți dăruiești o experiență completă: pentru trup, suflet și minte deopotrivă. Nu ne crede pe cuvânt și rezervă-ți o sesiune de masaj sau câteva momente la saună. Bine de știut: aici, zona de saună se întinde pe nu mai puțin de 1500 de metri pătrați!
Recomandări de restaurante și viewpoints de TOP
Cabane și restaurante
Schwarze Wand
Înfruptă-te cu o porție de găluște gigantice sau cu„clasicele italiene”: minestrone sau pizza!
Alpenhaus
Oferă-ți un moment de lux à la Alpenhaus: savurează un pahar de vin în lounge-ul VIP și răsfață-te cu delicatese fine dining.
Pardorama
Testează restaurantul cu autoservire sau bucură-te de o experiență culinară à la carte, după bunul plac.
Experimentează bucătăria autentic-tiroleză și împărtășește povești de pe pârtie cu alți fani adevărați ai schiului.
View-uri de savurat cu privirea
Pardatschgrat
Ia telecabina A2 și pregătește-ți smartphone-ul pentru un selfie cu logo-ul XXL Ischgl!
Piz Val Gronda
Savurează panorama cu privirea, apoi schiază până la Heidelbergerhütte, unde te așteaptă o cină binemeritată după o sesiune adevărată de schi. Bine de știut: ajungi aici cu telecabina E5.
Greitspitz
View-urile instagramabile sunt garantate când ajungi la 2.872 metri altitudine! Bine de știut: ajungi cu telescaunul C5.
A zis cineva „priveliște asupra Austriei și Elveției în același timp”? Hello, Filmjoch! Bine de știut: ajungi aici cu telescaunul B2.
Cum ajungi în Ischgl
Cu avionul:
Cele mai apropiate aeroporturi sunt Innsbruck (100 km), München, Germania (229 km) și Zürich-Kloten, Elveția (234 km).
Cu trenul/autobuzul:
Ia un tren până la gara Landeck-Zams (tren direct din Innsbruck: 45 min). Apoi ia autobuzul 260 până la Paznaun (aproximativ 1 h).
Cu mașina:
Pentru a evita aglomerația, verifică înainte starea traficului de la punctele de frontieră și vizitează pagina dedicată informațiilor despre vinietele pentru Austria.
Tourismusverband Paznaun-Ischgl
Dorfstrasse 43
6561 Ischgl
Telefon: +4350990-100