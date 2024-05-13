Ghidul tău pentru o vacanță la schi memorabilă în Ischgl este aici.

Și distracție pe pârtie, și relaxare pentru trup și suflet? Da, vă rog!

Imaginează-ți asta: savurezi din plin momentele pe pârtie și priveliștile la mare înălțime, care te lasă fără răsuflare și te însoțesc la tot pasul.

La finalul zilei, după o sesiune adevărată de schi, îți dăruiești câteva momente zen la SPA și o masă autentic-alpină, într-un restaurant premiat.

Călătorești cu copiii? Cum ar fi dacă ați schia împreună, cât e ziua de lungă, într-o stațiune alpină unde cei mici se joacă și distrează în deplină siguranță, iar tu ai confortul că i-ai lăsat pe pârtii bune?

Bun venit în Ischgl, locul din Austria care transformă în realitate vacanța în stil Lebensgefühl la care visezi.