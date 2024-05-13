Pășește în inima Vienei și explorează colecția muzeului KHM, unde arta devine o experiență ce unește trecutul cu prezentul într-un mod sublim.

Există un motiv întemeiat pentru care Kunsthistorisches Museum Wien/KHM (Muzeul de Istorie a Artei din Viena) este considerat unul dintre cele mai importante muzee din lume: impunătorul său palat adăpostește capodopere ale lui Bruegel, Vermeer, Rubens și Rembrandt, impresionând prin arhitectura sa somptuoasă, care se înscrie în tradiția imperială a Habsburgilor.

La doar câțiva pași distanță, vei descoperi comori din antichitate: mumii egiptene, sculpturi grecești și artefacte romane care te vor transporta cu mii de ani înapoi în timp. Colecțiile vaste fac din fiecare vizită o adevărată călătorie prin istorie și cultură.

Bonus: muzeul prezintă periodic expoziții temporare spectaculoase – în 2026, printre acestea se numără colecțiile dedicate Michaelinei Wautier sau fascinanta expoziție „Cleopatra & Roma”. Nu rata ocazia de a descoperi mereu lucruri noi la KHM!