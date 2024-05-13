Kunsthistorisches Museum
Capodopere ale lumii, reunite sub un singur acoperiș
Există un motiv întemeiat pentru care Kunsthistorisches Museum Wien/KHM (Muzeul de Istorie a Artei din Viena) este considerat unul dintre cele mai importante muzee din lume: impunătorul său palat adăpostește capodopere ale lui Bruegel, Vermeer, Rubens și Rembrandt, impresionând prin arhitectura sa somptuoasă, care se înscrie în tradiția imperială a Habsburgilor.
La doar câțiva pași distanță, vei descoperi comori din antichitate: mumii egiptene, sculpturi grecești și artefacte romane care te vor transporta cu mii de ani înapoi în timp. Colecțiile vaste fac din fiecare vizită o adevărată călătorie prin istorie și cultură.
Bonus: muzeul prezintă periodic expoziții temporare spectaculoase – în 2026, printre acestea se numără colecțiile dedicate Michaelinei Wautier sau fascinanta expoziție „Cleopatra & Roma”. Nu rata ocazia de a descoperi mereu lucruri noi la KHM!
Vizitează Kunsthistorisches Museum:
Marți, miercuri, vineri, sâmbătă & duminică: 10:00 – 18:00
Joi: 10:00 – 21:00
Luni: închis
30 septembrie 2025-22 februarie 2026
Michaelina Wautier
Michaelina Wautier, una dintre cele mai fascinante personalități ale barocului flamand, beneficiază de o mare retrospectivă Kunsthistorisches Museum Wien. Artista a depășit limitele epocii sale, dedicându-se cu curaj picturii istorice – un gen rezervat în acea vreme bărbaților.
Expoziția evidențiază originalitatea, umorul și îndrăzneala artistică a acesteia și prezintă pentru prima dată în Europa celebra serie „Cele cinci simțuri” în întregime. O ocazie unică de a descoperi opera unei femei care își revendică locul alături de Rubens și Van Dyck.
KHM găzduiește cea mai mare colecție din lume de tablouri ale lui Pieter Bruegel cel Bătrân. Capodopere precum „Turnul Babel” sau seria „Anotimpurile” fascinează prin bogăția detaliilor și profunzimea simbolică – o fereastră unică către Renașterea flamandă.
În 2026, KHM îi dedică lui Gustav Klimto mare expoziție: „Adevărul gol-goluț” pune în centrul atenției opera cheie „Nuda Veritas” și permite redescoperirea revoluției artistice a lui Klimt. Împreună cu Bruegel, el face parte dintre marile nume care fac din KHM o destinație obligatorie pentru iubitorii de artă.
Când? 24 martie - 6 septembrie 2026
Canaletto & Bellotto
Canaletto și Bellotto, doi maeștri ai picturii vedute, sunt prezentați pentru prima dată împreună la Viena. Unchiul și nepotul au surprins în picturi detaliate orașe precum Veneția, Londra și Viena.
Expoziția reunește aproximativ 60 de lucrări din colecții internaționale și permite compararea directă a stilurilor celor doi artiști – atât a similitudinilor, cât și a diferențelor dintre ei. În centrul atenției se află celebra „perspectivă Canaletto” asupra Vienei, care este considerată și astăzi un peisaj urban iconic.
Pont: urcă pe terasa muzeului – acolo vei putea admira „priveliștea Canaletto” cu ochii tăi!
House of Habsburg - un tur ghidat al noului Hofburg
Turul Casei de Habsburg te poartă într-o călătorie prin 650 de ani de istorie imperială. De la splendoarea curții medievale până la soarta tragică a împărătesei Sisi, turul audio ghidat în 10 limbi povestește despre putere, glorie și decădere.
Printre punctele de atracție se numără sala de vânătoare și camera armelor, precum și colecția de instrumente muzicale vechi, unde se poate admira fortepiano-ul lui Mozart sau un bust al lui Haydn.
Bine de știut: turul este disponibil în fiecare zi, cu excepția zilei de luni.
De la mic-dejun până la cină
Cafenea & restaurant KHM
În sala cu cupolă a muzeului, cultura cafenelelor vieneze se îmbină cu eleganța imperială. Ambianța impresionantă, luminată de cupola monumentală, transformă fiecare masă într-o experiență culinară de neuitat.
De la un mic dejun festiv până la o cină rafinată joi seara, cafeneaua-restaurant KHM completează într-un mod aparte vizita la muzeu. În 2026, traseul tematic „A Bite of Art” te invită să redescoperi operele de artă ale muzeului dintr-o perspectivă inspirată de gastronomie.
Alte repere ale Kunsthistorisches Museum
Galeria de tablouri
Peste 770 de tablouri din perioada renascentistă și barocă – capodopere ale lui Bruegel, Rubens, Vermeer și Tițian într-o colecție unică.
Expoziția egipteană
18.500 de obiecte povestesc 5.000 de ani de istorie egipteană: mumii, sarcofage și comori ale Vechiului Nil.
Kunstkammer Wien
Bijuterii, obiecte din fildeș și rarități artistice fac din Kunstkammer Wien un adevărat highlight. De neratat: celebra solniță „Saliera” de Benvenuto Cellini.
Kunsthistorisches Museum
Piața Maria Tereza
1010 Viena