Simte magia iernii în Salzburg, orașul austriac care se mândrește cu unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume!

O plimbare tihnită în Grădinile Mirabell, o cană de vin fiert savurată la Târgul de Crăciun, o cină luată la lumina lumânărilor în cetatea medievială Hohensalzburg, un concert liniștit de Advent care îți inundă întreaga ființă – toate te transpun în atmosfera de iarnă din Salzburg, orașul austriac unde magia sărbătorilor este cât se poate de reală și vie. Trăiește-o din plin iarna asta și dăruiește-ți o vacanță memorabilă.