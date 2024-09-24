Iarnă în Salzburg

Salzburg
Iarna din povești chiar există

Simte magia iernii în Salzburg, orașul austriac care se mândrește cu unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume!

O plimbare tihnită în Grădinile Mirabell, o cană de vin fiert savurată la Târgul de Crăciun, o cină luată la lumina lumânărilor în cetatea medievială Hohensalzburg, un concert liniștit de Advent care îți inundă întreaga ființă – toate te transpun în atmosfera de iarnă din Salzburg, orașul austriac unde magia sărbătorilor este cât se poate de reală și vie. Trăiește-o din plin iarna asta și dăruiește-ți o vacanță memorabilă.

5 motive să vizitezi Salzburg iarna asta

Fun facts despre Salzburg

  • Târgul de Crăciun din Salzburg, cu o tradiție uimitoare de peste 500 de ani și o istorie de 45 de ani, este unul dintre cele mai vechi din lume.

  • 95% din produsele cu care îți delectezi privirea la Târgul de Crăciun provin din Salzburg? Asta înseamnă să iei cu tine acasă un suvenir autentic!

  • În Salzburg există un întreg muzeu dedicat Crăciunului.

Ce nu trebuie să ratezi în Salzburg

Paradele Krampus

La finalul lui noiembrie și începutul lui decembrie, localnicii își pun măștile și se strâng în parade. Potrivit tradiției, ritualul are rolul de a alunga spiritele rele.

Citește mai mult

Colinde de Advent și Crăciun

Altfel simți magia iernii când te bucuri de un colind care îți mângâie sufletul. Fun fact: „Silent Night” a luat naștere în Salzburg!

Află mai multe

Bucate delicioase și shopping pe alese

Restaurant tradițional sau o cafenea mega-cosy? Alege ce-ți place și continuă-ți plimbarea cu o sesiune de shopping: te așteaptă 800+ magazine!

Află mai multe

Găluște de Salzburg și strudel de mere, făcute de tine!

Suflecă-ți mânecile și fii gata să iei parte la un curs de gătit memorabil, unde ai șansa să prepari două dintre cele mai iubite mâncăruri din Salzburg!

Citește mai mult

Bucură-te de un city break pe cinste!

Salzburg Card îți aduce oferte speciale!

Alege oferta convenabilă pentru tine:

  • Pachet Salzburg Card 3 nopți, cu cardul de 72 de ore, de la doar 205€

    sau

  • Pachet Salzburg Card 2 nopți, într-un hotel la alegere, cu cardul de 48 de ore, de la 135€

Află totul despre Salzburg Card!

Unde schiezi aproape de Salzburg?

Din Salzburg ajungi foarte ușor în Snow Space Flachau și în zona de schi Gastein, cu mijloacele de transport în comun. E atât de simplu să combini activitățile relaxante din oraș cu distracția maximă de pe pârtieee!

Snow Space FlachauRegiunea de schi Gastein
Adventi varázslatÎn orașul lui Mozart

Evenimente la ceas aniversar

100 de ani de Casa Naturii

La ceas aniversar, Casa Naturii își așteaptă vizitatorii cu o grădină zoologică de reptile modernizată.

Citiți mai multe

10 ani de Duomo

„Culorile din La Serenissima” reunește opere care oglindesc arta și atmosfera venețiană. Poți vedea expoziția până pe 6 februarie 2025.

Citește mai mult

20 de ani ai Muzeului de Artă Modernă din Mönchsberg

Aniversarea a două decenii este marcată de expozițiile „Spațiul din capul nostru” și „Jocul liber al forțelor”, pe care le poți admira până pe 2 februarie 2025.

Citește mai mult

Verifică programul evenimentelor de Advent și Crăciun

Concerte

  1. Colinde de Advent

    Unde? Teatrul Festivalului „Credință, speranță, iubire!"

    Când? 29 noiembrie-15 decembrie 2024

  2. Original Salzburg Advent® („Spiritul Adventului„)

    Unde? St. Andrä

    Când? 30 noiembrie-15 decembrie 2024

  3. Adventul păstorilor din Salzburg „Visul Mariei”

    Când? 6-15 decembrie 2024

  4. Serenadele de Advent de la Salzburg „Always a little more light”

    Când? 11 noiembrie-22 decembrie 2024

  5. Concerte în Castelul Salzburg

    Când? 23 noiembrie-25 decembrie 2024.

  6. Concertele de suflat din Salzburg

    Când? 21 noiembrie-19 decembrie 2024.

Târguri

  1. Târgul de Crăciun din Piața Dóm și Residenzplatz

    Când? 21 noiembrie 2024-1 ianuarie 2025

  2. Magia Adventului în Hellbrunn

    Când? 21 noiembrie - 24 decembrie 2024

  3. Târgul de Crăciun din Piața Mirabell

    Când? 21 noiembrie-24 decembrie 2024

  4. Advent în stele

    Când? 21 noiembrie 2024-6 ianuarie 2025

  5. Advent la Castelul Hohensalzburg

    Când? 29 noiembrie-22 decembrie 2024

  6. Festivalul de iarnă 2024/2025

    Când? 27 noiembrie 2024-6 ianuarie 2025

  7. Revelion în orașul vechi, Târgul de Advent

    Când? 31 decembrie 2024-1 ianuarie 2025.

Magia iernii din Salzburg e atât de aproape!

Pătrunde în atmosfera de iarnă!
