Salzburg
Iarna din povești chiar există
O plimbare tihnită în Grădinile Mirabell, o cană de vin fiert savurată la Târgul de Crăciun, o cină luată la lumina lumânărilor în cetatea medievială Hohensalzburg, un concert liniștit de Advent care îți inundă întreaga ființă – toate te transpun în atmosfera de iarnă din Salzburg, orașul austriac unde magia sărbătorilor este cât se poate de reală și vie. Trăiește-o din plin iarna asta și dăruiește-ți o vacanță memorabilă.
Târgul de Crăciun din Salzburg, cu o tradiție uimitoare de peste 500 de ani și o istorie de 45 de ani, este unul dintre cele mai vechi din lume.
95% din produsele cu care îți delectezi privirea la Târgul de Crăciun provin din Salzburg? Asta înseamnă să iei cu tine acasă un suvenir autentic!
În Salzburg există un întreg muzeu dedicat Crăciunului.
Ce nu trebuie să ratezi în Salzburg
Paradele Krampus
La finalul lui noiembrie și începutul lui decembrie, localnicii își pun măștile și se strâng în parade. Potrivit tradiției, ritualul are rolul de a alunga spiritele rele.
Colinde de Advent și Crăciun
Altfel simți magia iernii când te bucuri de un colind care îți mângâie sufletul. Fun fact: „Silent Night” a luat naștere în Salzburg!
Bucate delicioase și shopping pe alese
Restaurant tradițional sau o cafenea mega-cosy? Alege ce-ți place și continuă-ți plimbarea cu o sesiune de shopping: te așteaptă 800+ magazine!
Bucură-te de un city break pe cinste!
Salzburg Card îți aduce oferte speciale!
Alege oferta convenabilă pentru tine:
Pachet Salzburg Card 3 nopți, cu cardul de 72 de ore, de la doar 205€
sau
Pachet Salzburg Card 2 nopți, într-un hotel la alegere, cu cardul de 48 de ore, de la 135€
Unde schiezi aproape de Salzburg?
Din Salzburg ajungi foarte ușor în Snow Space Flachau și în zona de schi Gastein, cu mijloacele de transport în comun. E atât de simplu să combini activitățile relaxante din oraș cu distracția maximă de pe pârtieee!
Evenimente la ceas aniversar
100 de ani de Casa Naturii
La ceas aniversar, Casa Naturii își așteaptă vizitatorii cu o grădină zoologică de reptile modernizată.
10 ani de Duomo
„Culorile din La Serenissima” reunește opere care oglindesc arta și atmosfera venețiană. Poți vedea expoziția până pe 6 februarie 2025.
20 de ani ai Muzeului de Artă Modernă din Mönchsberg
Aniversarea a două decenii este marcată de expozițiile „Spațiul din capul nostru” și „Jocul liber al forțelor”, pe care le poți admira până pe 2 februarie 2025.
Verifică programul evenimentelor de Advent și Crăciun
Concerte
Colinde de Advent
Unde? Teatrul Festivalului „Credință, speranță, iubire!"
Când? 29 noiembrie-15 decembrie 2024
Original Salzburg Advent® („Spiritul Adventului„)
Unde? St. Andrä
Când? 30 noiembrie-15 decembrie 2024
Adventul păstorilor din Salzburg „Visul Mariei”
Când? 6-15 decembrie 2024
Serenadele de Advent de la Salzburg „Always a little more light”
Când? 11 noiembrie-22 decembrie 2024
Concerte în Castelul Salzburg
Când? 23 noiembrie-25 decembrie 2024.
Concertele de suflat din Salzburg
Când? 21 noiembrie-19 decembrie 2024.
Târguri
Târgul de Crăciun din Piața Dóm și Residenzplatz
Când? 21 noiembrie 2024-1 ianuarie 2025
Magia Adventului în Hellbrunn
Când? 21 noiembrie - 24 decembrie 2024
Târgul de Crăciun din Piața Mirabell
Când? 21 noiembrie-24 decembrie 2024
Advent în stele
Când? 21 noiembrie 2024-6 ianuarie 2025
Advent la Castelul Hohensalzburg
Când? 29 noiembrie-22 decembrie 2024
Festivalul de iarnă 2024/2025
Când? 27 noiembrie 2024-6 ianuarie 2025
Revelion în orașul vechi, Târgul de Advent
Când? 31 decembrie 2024-1 ianuarie 2025.
Magia iernii din Salzburg e atât de aproape!
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-88987-0