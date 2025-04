Ski amadé #PeBune

5 regiuni de schi. 760 de kilometri de pârtii. Activități fun pentru cei mici și cei mari. Cursuri pentru începători și avansați. Fii gata să explorezi Ski amadé!

Mulți ar spune că în Ski amadé trăiești cea mai mare plăcere a schiului din Austria, fie că ești newbie sau schior experimentat, „cu acte în regulă” și cu poftă de libertate. Noi îți dăm și un teaser pentru viitoarea ta experiență memorabilă din Ski amadé: 5 regiuni perfecte pentru schi și alte sporturi de iarnă, precum snowboardul, 25 de stațiuni impresionante, peste 350 de pârtii perfect îngrijite și cu zăpadă garantată în peisajul magic al Alpilor. BONUS: cu aplicația Ski amadé, îți poți planifica rapid și fără bătăi de cap, din confortul propriei case, ziua TA perfectă de schi. Ai acces la hărți 3D care imită perfect realitatea și îți oferă o perspectivă de ansamblu asupra întregii regiuni! How cool is that? Și când te gândești că ăsta a fost doar teaserul…