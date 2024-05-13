Pas 2

Taie dovleacul în două și îndepărtează miezul cu sâmburi folosind o lingură. Taie din nou jumătățile de dovleac în două. Așază sferturile de dovleac, cu pielea în sus, pe o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt. Coace pulpa de dovleac timp de aproximativ 30 - 40 de minute, până se înmoaie. Curăță dovleacul de coajă și toacă mărunt pulpa. Menține cuptorul cald.