Prăjitură cu dovleac și pere
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Pere și dovleac: acesta este gustul armoniei de toamnă.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 90 min
- 1 Prăjitură
Preîncălzește cuptorul la 180°C căldură superioară/inferioară.
Taie dovleacul în două și îndepărtează miezul cu sâmburi folosind o lingură. Taie din nou jumătățile de dovleac în două. Așază sferturile de dovleac, cu pielea în sus, pe o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt. Coace pulpa de dovleac timp de aproximativ 30 - 40 de minute, până se înmoaie. Curăță dovleacul de coajă și toacă mărunt pulpa. Menține cuptorul cald.
Pentru aluat, bate untul, zahărul din trestie și sarea. Apoi adaugă un ou pe rând. La final, adaugă piureul de dovleac. Apoi adaugă făina, migdalele măcinate, praful de copt și scorțișoara. Dacă aluatul este prea dens, mai adaugă puțin lapte.
Tapetează o formă de prăjituri (cu prindere cu arc) cu hârtie de copt sau unge-o cu grăsime și pudreaz-o după aceea cu făină. Toarnă aluatul în formă.
Așază perele spălate și uscate - perele nu trebuie să fie prea coapte - la intervale egale în tavă și coace la 180°C timp de aproximativ 40 - 45 de minute.