  2. Compot cu pere și șofran

  • Vegetarian
  • Desert
Rețetă de: Richard Rauch și Katharina Seiser

Întâlnire elegantă într-un borcan.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 90 min
  • 3 borcane de circa 1 l fiecare
Pas 1

Masează păstăile de vanilie până se înmoaie, taie-le în două și scoate miezul. Pune într-o cratiță 500 ml apă, vinul alb, zahărul tos, sucul de lămâie, șofranul, păstăile de vanilie răzuite, alături de miez și cuișoare. Adu la fierbere și fierbe ușor timp de 5 minute.

Pas 2

Decojește perele, taie-le în două, îndepărtează miezul, după care taie-le în felii groase de 3 cm. Pune feliile de pere în apă rece pentru a preveni oxidarea lor.

Pas 3

Scoate perele din apă și așază-le în straturi în borcane. Distribuie păstaia de vanilie și cuișoarele între borcane și toarnă peste ele zeama fierbinte. Închide borcanele.

Pas 4

Așază-le pe o tavă de copt. Toarnă un deget de apă caldă clocotită în tavă și fierbe compotul la 130°C căldură superioară/inferioară timp de 1 oră. Alternativ, poți fierbe la abur la 95°C timp de 45 de minute. Lasă să se răcească.

Sfat: Se pot păstra cel puțin 6 luni și merg foarte bine cu friptură de vânat sau cu paste cu semințe de mac.

Ingrediente

Pentru compotul cu pere și șofran

