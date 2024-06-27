Compot cu pere și șofran
- Vegetarian
- Desert
Întâlnire elegantă într-un borcan.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 90 min
- 3 borcane de circa 1 l fiecare
Masează păstăile de vanilie până se înmoaie, taie-le în două și scoate miezul. Pune într-o cratiță 500 ml apă, vinul alb, zahărul tos, sucul de lămâie, șofranul, păstăile de vanilie răzuite, alături de miez și cuișoare. Adu la fierbere și fierbe ușor timp de 5 minute.
Decojește perele, taie-le în două, îndepărtează miezul, după care taie-le în felii groase de 3 cm. Pune feliile de pere în apă rece pentru a preveni oxidarea lor.
Scoate perele din apă și așază-le în straturi în borcane. Distribuie păstaia de vanilie și cuișoarele între borcane și toarnă peste ele zeama fierbinte. Închide borcanele.
Așază-le pe o tavă de copt. Toarnă un deget de apă caldă clocotită în tavă și fierbe compotul la 130°C căldură superioară/inferioară timp de 1 oră. Alternativ, poți fierbe la abur la 95°C timp de 45 de minute. Lasă să se răcească.
Sfat: Se pot păstra cel puțin 6 luni și merg foarte bine cu friptură de vânat sau cu paste cu semințe de mac.