Pară coaptă cu umplutură de marțipan cu merișoare

  • Sweet
  • Vegetarian
  • Dessert

Un desert ideal pentru zilele mai reci, rapid și simplu de făcut.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 30 min
  • 4 Porții
Pas 1

Pentru sosul de caramel

Topește zahărul încet și caramelizează-l până când capătă o culoare maro auriu spre cupru. Nu amesteca în timpul procesului de caramelizare.

Pas 2

Adaugă untul și frișca lichidă și amestecă până când obții un sos omogen. Adaugă sare și lasă la fiert la foc mic timp de câteva minute.

Pas 3

Pentru perele coapte

Taie treimea superioară a 4 pere și scoate miezul folosind o lingură.

Pas 4

Toacă marțipanul, merișoarele și migdalele și amestecă-le cu 2 linguri din pulpa de pară. Umple perele cu amestecul astfel obținut.

Pas 5

Pune o bucată de unt pe pară și coace-le la 180 °C căldură superioară/inferioară.

Ingrediente
Pentru perele coapte
Pentru sosul de caramel

