Pară coaptă cu umplutură de marțipan cu merișoare
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Un desert ideal pentru zilele mai reci, rapid și simplu de făcut.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 4 Porții
Pentru sosul de caramel
Topește zahărul încet și caramelizează-l până când capătă o culoare maro auriu spre cupru. Nu amesteca în timpul procesului de caramelizare.
Adaugă untul și frișca lichidă și amestecă până când obții un sos omogen. Adaugă sare și lasă la fiert la foc mic timp de câteva minute.
Pentru perele coapte
Taie treimea superioară a 4 pere și scoate miezul folosind o lingură.
Toacă marțipanul, merișoarele și migdalele și amestecă-le cu 2 linguri din pulpa de pară. Umple perele cu amestecul astfel obținut.
Pune o bucată de unt pe pară și coace-le la 180 °C căldură superioară/inferioară.