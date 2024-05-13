Buhte sau bucte cu sos de vanilie
În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 30 bucăți
Scoate toate ingredientele din frigider cu 1 oră înainte de a pregăti aluatul.
Pentru aluat
Topește untul. Încălzește laptele până devine călduț. Amestecă oul, gălbenușul, sarea, zahărul granulat, coaja de lămâie, drojdia și laptele călduț și amestecă cu untul topit. Frământă împreună cu făina timp de aprox. 5 minute pentru a forma un aluat neted, moale, dar nu lipicios, până când se desprinde de pe margini (de preferință folosind un robot de bucătărie/un cârlig de aluat).
Acoperă cu un prosop de bucătărie și lasă să crească la temperatura camerei timp de 30 de minute până la 1 oră, până când își dublează aproximativ volumul. Lovește aluatul cu pumnul și mai lasă-l să crească 10 minute după aceea.
Topește untul. Porționează aluatul în 30-35 de bucățele mici. Aplatizează bucățile de aluat sau întinde aluatul la o grosime de 7 - 8 mm pe o suprafață de lucru tapetată cu făină și decupează cercuri de 4 cm Ø. Umple cu umplutura dorită (aprox. ½ linguriță fiecare) (de preferință folosind o pungă de patiserie). Trage marginile aluatului peste umplutură și sigilează bine cu degetele. Înmoaie scurt buctele în untul topit și pune-le într-o formă cu marginea prinsă în jos. Repetă procedeul pentru fiecare buctă și pune-le buctele una lângă cealaltă, însă nu chiar lipite. Acoperă buctele cu un prosop de bucătărie și lasă-le să crească din nou la temperatura camerei timp de aproximativ 10 minute.
Sfat: Dacă pregătești buctele pentru copii, omite romul din umplutură și sos.
Coace buctele la 160°C, la opțiunea cu convecție, timp de 30 de minute, până se rumenesc. Lasă-le să se răcească în formă până când devin călduțe, pentru că așa își păstrează și umezeala din textură. Răstoarnă tava, desprinde fiecare buctă, așază buctele sub formă de piramidă și presară-le cu zahăr pudră.
Pentru sosul de vanilie
Masează păstaia de vanilie până se înmoaie, tai-o în două pe lungime și curăț-o de semințe. Adu la fierbere într-o cratiță cu laptele, smântâna, zahărul și păstaia de vanilie. Amestecă gălbenușurile de ou cu un tel până când amestecul începe să se îngroașe. Scoate păstaia de vanilie și adaugă romul în amestec. Sosul de vanilie îl poți servi cald sau rece alături de bucte.
Ingrediente
Buctele mici neumplute se numesc Dukaten Buchteln. În timp ce sosul de vanilie este delicios servit alături de gem de caise sau prune, dar nu este obligatoriu, acesta este obligatoriu pe farfuria (preîncălzită) de Dukaten Buchteln. Se spune că unii oameni pregătesc Dukaten Buchteln doar pentru a putea mânca sos de vanilie de casă cu lingura.