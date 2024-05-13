Pas 4

Topește untul. Porționează aluatul în 30-35 de bucățele mici. Aplatizează bucățile de aluat sau întinde aluatul la o grosime de 7 - 8 mm pe o suprafață de lucru tapetată cu făină și decupează cercuri de 4 cm Ø. Umple cu umplutura dorită (aprox. ½ linguriță fiecare) (de preferință folosind o pungă de patiserie). Trage marginile aluatului peste umplutură și sigilează bine cu degetele. Înmoaie scurt buctele în untul topit și pune-le într-o formă cu marginea prinsă în jos. Repetă procedeul pentru fiecare buctă și pune-le buctele una lângă cealaltă, însă nu chiar lipite. Acoperă buctele cu un prosop de bucătărie și lasă-le să crească din nou la temperatura camerei timp de aproximativ 10 minute.