Pas 4

Formează buleții și prăjește-i. Pentru aceasta, încălzește într-o tigaie puțin unt clarificat. Folosind o lingură, modelează amestecul în formă de buleți mici și turtește-i în tigaie, lăsând puțin spațiu între ei. Prăjește-i pe fiecare parte aproximativ 2-3 minute până când devin maro auriu. Lasă-i să se scurgă de ulei pe șervete de bucătărie și pune-i pe farfurie alături de salată de varză chinezească cu smântână.