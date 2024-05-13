Buleți de cartofi cu varză murată și varză chinezească
- Vegetarian
- main-course
Un fel de mâncare multicultural: Familia Cartof din Lumea Nouă întâlnește Familia Varză din Lumea Veche.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 4 Porții
Pentru buleți curăță cartofii de coajă și dă-i prin răzătoarea mare. Amestecă cu sare și lasă amestecul deoparte timp de 10 minute. Stoarce lichidul în exces.
Curăță ceapa și usturoiul și toacă-le mărunt. Amestecă ceapa, usturoiul și varza murată cu cartofii, nucșoara, chimenul, ouăle și făina pentru a forma un aluat omogen.
Pentru salată taie varza chinezească în jumătate și îndepărtează cotorul. Taie varza chinezească în fâșii de 0,5 cm lățime. Curăță ceapa și taie-o în jumătate, scoate cotorul. Toacă mărunt ceapa și se adaug-o la varza chinezească. Decojește usturoiul, scoate miezul dacă a încolțit și toacă-l mărunt. Amestecă coaja și sucul de lămâie, smântâna, sarea, piperul, semințele de chimen și usturoiul într-o marinadă, toarnă peste salata de varză chinezească și amestecă cu grijă cu 2 linguri sau tacâmuri pentru salată.
Formează buleții și prăjește-i. Pentru aceasta, încălzește într-o tigaie puțin unt clarificat. Folosind o lingură, modelează amestecul în formă de buleți mici și turtește-i în tigaie, lăsând puțin spațiu între ei. Prăjește-i pe fiecare parte aproximativ 2-3 minute până când devin maro auriu. Lasă-i să se scurgă de ulei pe șervete de bucătărie și pune-i pe farfurie alături de salată de varză chinezească cu smântână.
Recomandare de băutură: Malzbier, o băutură dulce pe bază de malț