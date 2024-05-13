Cornete cu căpșuni și cremă cu violete
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Odată cu această rețetă vine toată bucuria primăverii. Cornetele proaspăt coapte, crocante, cu căpșuni proaspete și cu aroma in confundabilă de frișcă cu violete.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 16 Cornete
Pentru cornet bate ouăle, zahărul și zahărul vanilat cu un tel până devin spumoase. Cerne cu grijă făina și încorporeaz-o în amestec. Pune o foaie de copt pe o tavă. Pune amestecul într-o pungă de patiserie. Șprițează cercuri de 6 cm.
Lasă o mică distanță până la următorul cerc, deoarece compoziția crește și cercurile se pot lipi.
Coace cercurile în cuptorul preîncălzit la 200°C la opțiunea de convecție timp de aproximativ 10 de minute. Cât sunt încă fierbinți, înfășoară cerculețele în jurul formelor pentru cornet și lasă-le să se răcească pe formă cu marginile suprapuse în jos.
Spală căpșunile, lasă-le să se scurgă de apă și taie-le în bucăți.
Pentru crema cu violete, macină într-un mojar violetele confiate. Pune gelatina în apă rece. Bate frișca, încălzește 1 lingură din frișcă și dizolvă gelatina în acea frișcă și încorporează în restul de frișcă alături de zahărul de violete. Pune amestecul într-o pungă de patiserie și umple cornetele răcite complet.
Variantă: În loc de violete, decojește și toacă mărunt 80 g de căpșuni și încorporează-le în amestec. Pe timpul verii poți prepara această rețetă folosind fragi.
Ornează cornetele cu căpșune. Dacă vrei, poți orna cornetele și cu violete proaspete. Servește imediat.
Recomandare de băutură: ciocolată caldă albă cu vanilie
Sfat: Cornetele merg foarte bine umplute și cu spumă de ciocolată, cremă de brânză sau cremă de cafea.