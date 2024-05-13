Cornete cu căpșuni și cremă cu violete

  • Sweet
  • Vegetarian
  • Dessert
Rețetă de: Richard Rauch și Katharina Seiser

Odată cu această rețetă vine toată bucuria primăverii. Cornetele proaspăt coapte, crocante, cu căpșuni proaspete și cu aroma in confundabilă de frișcă cu violete.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 30 min
  • 16 Cornete 
Pas 1

Pentru cornet bate ouăle, zahărul și zahărul vanilat cu un tel până devin spumoase. Cerne cu grijă făina și încorporeaz-o în amestec. Pune o foaie de copt pe o tavă. Pune amestecul într-o pungă de patiserie. Șprițează cercuri de 6 cm.

Pas 2

Lasă o mică distanță până la următorul cerc, deoarece compoziția crește și cercurile se pot lipi.

Pas 3

Coace cercurile în cuptorul preîncălzit la 200°C la opțiunea de convecție timp de aproximativ 10 de minute. Cât sunt încă fierbinți, înfășoară cerculețele în jurul formelor pentru cornet și lasă-le să se răcească pe formă cu marginile suprapuse în jos.

Pas 4

Spală căpșunile, lasă-le să se scurgă de apă și taie-le în bucăți.

Pas 5

Pentru crema cu violete, macină într-un mojar violetele confiate. Pune gelatina în apă rece. Bate frișca, încălzește 1 lingură din frișcă și dizolvă gelatina în acea frișcă și încorporează în restul de frișcă alături de zahărul de violete. Pune amestecul într-o pungă de patiserie și umple cornetele răcite complet.

Variantă: În loc de violete, decojește și toacă mărunt 80 g de căpșuni și încorporează-le în amestec. Pe timpul verii poți prepara această rețetă folosind fragi.

Pas 6

Ornează cornetele cu căpșune. Dacă vrei, poți orna cornetele și cu violete proaspete. Servește imediat.

Recomandare de băutură: ciocolată caldă albă cu vanilie

Sfat: Cornetele merg foarte bine umplute și cu spumă de ciocolată, cremă de brânză sau cremă de cafea. 

Ingrediente
Pentru cornete
Pentru crema cu violete

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale