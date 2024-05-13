Friptură Esterhazy
- Meat
- Classics
- Main Course
Dinastiei magnaților îi datorăm friptură de vită Esterházy, un fel de mâncare din carne de vită înăbușită. Mai jos o rețetă simplă pentru pasionații de gastronomie.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 70 min
- 4 Porții
Fă câteva tăieturi în jurul marginilor fripturii și bate bucățile de carne până se înmoaie. Condimentează cu sare și piper pe ambele părți și trece o parte prin făină. Taie șalota în fâșii subțiri. Încălzește puțină grăsime într-o tigaie, pune carnea în tigaie cu partea tapetată cu făină în jos și prăjește-o scurt, dar la foc mare. Întoarce bucata de carne, scoate-o din nou după 2 minute și pune-o într-o tigaie cu capac care a fost unsă cu grăsime (sau într-o tavă pentru cuptor).
Prăjește șalotele în reziduul de prăjit până se rumenesc ușor și eventual încălzește unt proaspăt până face spumă. Toarnă niște bulion de vită sau apă, adu-l la fierbere o dată și pune-l peste feliile de friptură. Toarnă mai mult lichid dacă este necesar. Acoperă și pune la fiert la foc mic pe plită sau în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 60-90 de minute, până se înmoaie. Între timp, întoarce din când în când carnea și completează cu supă, dacă este necesar.
Între timp, taie legumele rădăcinoase curățate în fâșii foarte fine și prăjește-le împreună cu baconul în puțină grăsime fierbinte. Toarnă doar puțin bulion de vită și fierbe la foc mic legumele până când sunt al dente.
Scoate carnea din formă. Amestecă făina cu smântâna până la omogenizare, amestecă cu zeama și condimentează cu capere și coajă de lămâie. Lasă-le să fiarbă. Mai adaugă carnea pentru scurt timp. Servește și ornează cu legume rădăcinoase. Presară pătrunjel.
Ingrediente
Știai că...
Granițele culinare au fost depășite în monarhia austriacă cu mult înaintea UE și a Europei unite: în acest caz, datorăm friptura de vită delicioasă și fragedă faimoasei dinastii Esterházy, care au fost nu numai generoși patroni ai artelor și politicieni de succes, ci și gurmanzi talentați. Prăjiturile, feliile și șnițelele Esterházy sunt încă o amintire a dinastiei din Ungaria și din Burgenland-ul de astăzi.