Pas 2

Prăjește șalotele în reziduul de prăjit până se rumenesc ușor și eventual încălzește unt proaspăt până face spumă. Toarnă niște bulion de vită sau apă, adu-l la fierbere o dată și pune-l peste feliile de friptură. Toarnă mai mult lichid dacă este necesar. Acoperă și pune la fiert la foc mic pe plită sau în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 60-90 de minute, până se înmoaie. Între timp, întoarce din când în când carnea și completează cu supă, dacă este necesar.