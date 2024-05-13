Origine și curiozități legat de gogoașa de carnaval

Un desert, multe nume

În țările din spațiul germanofon, gogoșile poartă diferite denumiri, exact cum în România, în funcție de locul în care te afli, aluatul de gogoși prinde alte forme și alte nume: minciunele, uscățele. Ești în Austria în perioada carnavalului din februarie (numit și Fasching)? Atunci ține minte: Dacă vrei să mănânci un desert tipic, comandă mereu gogoașa care poartă numele de „Krapfen”. Apropo: Avem vești bune pentru tine: gogoșile Krapfen nu se găsesc numai în perioada carnavalului.

De ce în perioada de carnaval?

Cultural vorbind, gogoșile sunt un fel de mâncare din aluat, prăjite în ulei. Iar în Austria acestea se prăjesc în grăsime. Iar grăsimea și ouăle erau alimentele care nu trebuiau consumate în timpul perioadei de post care urma perioadei de carnaval. De aceea, ingredientele au fost folosite pentru a prăji gogoși delicioase înainte de Miercurea Cenușii, începutul oficial al Postului Mare, spre deliciul tuturor celor cu poftă de dulce.

Un afrodisiac?

Se spune că strămoșii gogoșii de carnaval au fost romanii. Se pare că desertul, care se numea atunci „globuli”, era acoperit cu miere și semințe de mac și că era deja una dintre cele mai delicioase și populare specialități în timpul bacanalei de primăvară din jurul anului 150 î.Hr. datorită caracterului său afrodiziac.