Gogoși de carnaval
- Classics
- Vegetarian
- Sweet
- Dessert
Umplute cu gem de caise și presărate cu zahăr pudră - gogoșile de carnaval sunt un desert clasic din bucătăria austriacă pentru această perioadă plină de culoare.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 16 bucăți
Pentru aluatul predospit
Amestecă drojdia, laptele și 100 g făină și frământă până obții un aluat moale. Fă o bilă din aluat și înfășoar-o în folie alimentară. Lasă aluatul să se odihnească timp de 1-2 ore la temperatura camerei.
Într-un bol amestecă 3 gălbenușuri de ou, oul întreg, zahărul, romul, o păstaie de vanilie și coaja de lămâie. Adaugă acest amestec și restul de făină la aluatul predospit. Amestecă folosind un cârlig pentru frământat. Adaugă treptat untul și sarea. Frământă în continuare până aluatul devine neted.
Împarte aluatul în porții de câte 50 g fiecare, modelează-l în bile și așază-l pe un tocător presărat cu făină. Acoperă cu o cârpă presărată cu făină și lasă aluatul să crească timp de aproximativ 1-2 ore. Bilele formate ar trebui să își dubleze dimensiunea.
Încinge uleiul într-o tigaie cu margini înalte și prăjește gogoșile timp de trei minute pe fiecare parte, până devin aurii. Lasă gogoșile să se răcească pe un suport de metal, umple-le cu gem de caise și pudrează-le cu zahăr pudră.
Ingrediente
Origine și curiozități legat de gogoașa de carnaval
Un desert, multe nume
În țările din spațiul germanofon, gogoșile poartă diferite denumiri, exact cum în România, în funcție de locul în care te afli, aluatul de gogoși prinde alte forme și alte nume: minciunele, uscățele. Ești în Austria în perioada carnavalului din februarie (numit și Fasching)? Atunci ține minte: Dacă vrei să mănânci un desert tipic, comandă mereu gogoașa care poartă numele de „Krapfen”. Apropo: Avem vești bune pentru tine: gogoșile Krapfen nu se găsesc numai în perioada carnavalului.
De ce în perioada de carnaval?
Cultural vorbind, gogoșile sunt un fel de mâncare din aluat, prăjite în ulei. Iar în Austria acestea se prăjesc în grăsime. Iar grăsimea și ouăle erau alimentele care nu trebuiau consumate în timpul perioadei de post care urma perioadei de carnaval. De aceea, ingredientele au fost folosite pentru a prăji gogoși delicioase înainte de Miercurea Cenușii, începutul oficial al Postului Mare, spre deliciul tuturor celor cu poftă de dulce.
Un afrodisiac?
Se spune că strămoșii gogoșii de carnaval au fost romanii. Se pare că desertul, care se numea atunci „globuli”, era acoperit cu miere și semințe de mac și că era deja una dintre cele mai delicioase și populare specialități în timpul bacanalei de primăvară din jurul anului 150 î.Hr. datorită caracterului său afrodiziac.