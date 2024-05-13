Gulaș Fiaker
- Classics
- Meat
- Main Course
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun gulaș Fiaker, ca la el acasă, la Viena. Secretul: se garnisește cu cârnați, ou prăjit și castraveți murați.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 300 min
- 4 Porții
Curăță carnea de vită, adică îndepărtează tendoanele, dar nu și incluziunile gelatinoase (acestea sunt tipice pentru gulaș și dau gustul supei). Taie carnea în cubulețe și taie grosier ceapa.
Încălzește grăsimea într-o tigaie mare și sotează ceapa foarte încet, la foc destul de mic, amestecând constant - cu cât mai mult timp, cu atât mai bun va fi lichidul.
Presară boiaua de ardei, stinge rapid cu un strop de oțet și adaugă piureul de roșii. Adaugă carnea, amestecă puțin și condimentează cu usturoi, chimen, sare, piper și un vârf de cuțit de măghiran. Adaugă puțină apă - carnea trebuie să fie doar acoperită - și fierbe la foc mic timp de 2-3 ore până se înmoaie, în funcție de calitate. Amestecă din când în când și completează în continuare cu un pic de apă. Zeama trebuie să ajungă la fierbere de fiecare dată.
După ce carnea este moale, mai adaugă puțină apă și lasă zeama să scadă pentru ultimele 10-15 minute. La final mai condimentează după gust.
Pentru garnitură, în ultimele 10-15 minute de fierbere a cărnii înmoaie și cârnații în apă fierbinte și prăjește ouăle în unt pentru a obține ouă prăjite moi și cremoase. Pune castraveții pe un tocător și taie-i în formă de evantai.
Pune gulașul pe farfurii mari, pune câte un cârnat fierbinte și un ou prăjit. Ornează cu câte un castravecior tăiat. Poți decora cu fâșii de ardei.
Servește cu batoane crocante sărate sau chifle, dar și cu cartofi fierți.
Ingrediente
Știai că...
Acest gulaș își datorează numele vizitiilor din Viena, mereu înfometați și dornici de o masă sățioasă. Ragoutul de carne de vită este acoperit cu o garnitură delicioasă formată din cârnați și ou prăjit - iar sosul dens conține multă boia de ardei dulce. Acesta din urmă provine din Ungaria, țara vecină a Austriei. Chiar și legendarul bucătar Auguste Escoffier și-a importat boia din Szeged în Franța, în secolul al XIX-lea.