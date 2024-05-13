Pas 3

Presară boiaua de ardei, stinge rapid cu un strop de oțet și adaugă piureul de roșii. Adaugă carnea, amestecă puțin și condimentează cu usturoi, chimen, sare, piper și un vârf de cuțit de măghiran. Adaugă puțină apă - carnea trebuie să fie doar acoperită - și fierbe la foc mic timp de 2-3 ore până se înmoaie, în funcție de calitate. Amestecă din când în când și completează în continuare cu un pic de apă. Zeama trebuie să ajungă la fierbere de fiecare dată.