Gălușcuțe cu gulie și leurdă (Carte de bucate Frühling/Primăvară, editura Brandstätter)
  • Vegetarian
  • starter
Rețetă de: Richard Rauch și Katharina Seiser

Așa se prezintă bucătăria austriacă primăvara: tradițională în formă și răcoroasă, ușoară și aromată în gust.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 60 min
  • 4 Porții
Pas 1

Pentru aluatul de găluște cu quark se taie în cubulețe pâinea toast. 

Pas 2

Amestecă gălbenușurile cu untul până formează o masă spumoasă. Adaugă quark-ul, coaja de la jumătate de lămâie și cubulețele de pâine toast, condimentează cu sare și nucșoară și lasă amestecul deoparte timp de 30 minute. 

Pas 3

Între timp, curăță gulia de coajă și taie-o în felii subțiri de 2-3 mm lățime. Curăță șalotele și taie-le în cubulețe mici.

Pas 4

Trage scurt șalotele în unt încins în tigaie. Adaugă făina și amestecă în continuare. Stinge cu zer și lasă la fiert 1-2 minute. 

Pas 5

Adaugă gulia și coaja și sucul de la lămâie și completează cu smântână. Condimentează cu sare și pudră de chili și lasă gulia să se pătrundă 2-3 minute. 

Pas 6

Formează găluște din amestecul preparat anterior folosind 2 linguri umede și fierbe-le ușor în apă cu sare timp de aprox. 10 minute. Scoate găluștile din apă și lasă-le la scurs. 

Pas 7

Toacă ierburile mărunt. Taie leurda în fâșii de 3-4 cm lățime. Amestecă ierburile și leurda cu iaurtul în amestecul cu gulie. 

Pas 8

Pune mâncarea în farfurie, se pun găluști peste și decorează cu coaja de lămâie rămasă. 

Recomandare de băutură: Lapsang Souchong (ceai afumat)

Sfat: merge bine cu unt cu bucățele de pesmet și arahide - prăjește 3 linguri de pesmet grunjos în 4 linguri de unt încins până când pesmetul se face auriu. Toacă 2 linguri de arahide coapte și sărate și adaugă-le în tigaie. Condimentează cu sare. 

Ingrediente

Pentru gălușcuțele cu brânză de vaci
Pentru preparatul cu gulie

Te-ar mai putea interesa și

