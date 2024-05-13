Gălușcuțe cu gulie și leurdă
- Vegetarian
- starter
Așa se prezintă bucătăria austriacă primăvara: tradițională în formă și răcoroasă, ușoară și aromată în gust.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 4 Porții
Pentru aluatul de găluște cu quark se taie în cubulețe pâinea toast.
Amestecă gălbenușurile cu untul până formează o masă spumoasă. Adaugă quark-ul, coaja de la jumătate de lămâie și cubulețele de pâine toast, condimentează cu sare și nucșoară și lasă amestecul deoparte timp de 30 minute.
Între timp, curăță gulia de coajă și taie-o în felii subțiri de 2-3 mm lățime. Curăță șalotele și taie-le în cubulețe mici.
Trage scurt șalotele în unt încins în tigaie. Adaugă făina și amestecă în continuare. Stinge cu zer și lasă la fiert 1-2 minute.
Adaugă gulia și coaja și sucul de la lămâie și completează cu smântână. Condimentează cu sare și pudră de chili și lasă gulia să se pătrundă 2-3 minute.
Formează găluște din amestecul preparat anterior folosind 2 linguri umede și fierbe-le ușor în apă cu sare timp de aprox. 10 minute. Scoate găluștile din apă și lasă-le la scurs.
Toacă ierburile mărunt. Taie leurda în fâșii de 3-4 cm lățime. Amestecă ierburile și leurda cu iaurtul în amestecul cu gulie.
Pune mâncarea în farfurie, se pun găluști peste și decorează cu coaja de lămâie rămasă.
Recomandare de băutură: Lapsang Souchong (ceai afumat)
Sfat: merge bine cu unt cu bucățele de pesmet și arahide - prăjește 3 linguri de pesmet grunjos în 4 linguri de unt încins până când pesmetul se face auriu. Toacă 2 linguri de arahide coapte și sărate și adaugă-le în tigaie. Condimentează cu sare.