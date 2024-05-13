Felii prăjite de mere cu frișcă și merișoare
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Feliile de mere sunt o delicatesă pe care pur și simplu nu trebuie să o ratezi.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 40 min
- 4 Porții
Pentru aluat
Separă ouăle. Topește untul. Batele albușurile până devin cremă. Amestecă făina, gălbenușurile de ou și berea cu un tel pentru a forma un aluat omogen. Adaugă sarea, zahărul pudră și untul topit. Încorporează albușurile în amestecul de bere cu ajutorul unei spatule de silicon. Lasă amestecul deoparte timp de 10 minute.
Curăță merele de coajă și îndepărtează miezul cu un scobitor. Taie-le în felii groase de 1 centimetru. Amestecă scorțișoara cu zahărul tos într-un bol puțin adânc (pentru pasul ulterior).
Variantă: În loc de mere, coace prune cu semințe de mac sau felii de pere.
Pentru frișca cu merișoare
Sfat: Taie în bucăți păstaia de vanilie răzuită și pune-o într-un borcan cu zahăr pudră. Agită din când în când, completează cu o nouă păstaie, de îndată ce ți-a mai rămas o teacă. Astfel îți poți face zahărul vanilat acasă. Înainte de folosi zahărul, rece printr-o sită.
Înmoaie 1 foaie de gelatină în apă rece, dizolvă în 1 lingură de frișcă lichidă încălzită și amestecă cu merișoarele; așa eviți ca frișca să se topească.
Încălzește uleiul vegetal într-o cratiță. Se trag feliile de măr prin aluat folosind scobitori sau furculițe. Prăjește în ulei timp de aproximativ 4-5 minute, până feliile devin aurii. Scoate, scurge puțin, tăvălește cât sunt fierbinți prin zahăr cu scorțișoară, presară cu zahăr pudră și servește imediat cu cremă de afine.
Recomandare de băutură: Servește alături de un pahar de vin Gewürztraminer „Beerenauslese”!