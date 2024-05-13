Sfat: Taie în bucăți păstaia de vanilie răzuită și pune-o într-un borcan cu zahăr pudră. Agită din când în când, completează cu o nouă păstaie, de îndată ce ți-a mai rămas o teacă. Astfel îți poți face zahărul vanilat acasă. Înainte de folosi zahărul, rece printr-o sită.

Înmoaie 1 foaie de gelatină în apă rece, dizolvă în 1 lingură de frișcă lichidă încălzită și amestecă cu merișoarele; așa eviți ca frișca să se topească.