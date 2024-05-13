Guguluf clasic vienez cu drojdie
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Guguluful este un desert clasic din bucătăria austriacă. Această rețetă îți arată cum poți face un guguluf clasic vienez rapid și ușor.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 45 min
- 10 Porții
Încălzește ușor jumătate din cantitatea de lapte. Sfărâmă drojdia și amestec-o cu puțin zahăr. Presară cu făină și las-o să stea într-un loc cald până când volumul ei a crescut considerabil.
Bate untul până se face spumă. Adaugă gălbenușurile de ou, jumătate din zahăr și zahărul vanilat și bate-le până se fac spumă. Amestecă făina, laptele călduț rămas, amestecul de drojdie și coaja rasă de lămâie și frământă până devin un aluat neted.
Bate albușurile cu un praf de sare și restul de zahăr până se întăresc. Încorporează în aluat împreună cu stafidele scurse.
Unge forma de guguluf cu unt topit și tapetează cu fulgi de migdale. Toarnă aluatul în formă, acoperă și lasă-l să se odihnească într-un loc călduros timp de 30-45 minute.
Preîncălzește cuptorul la aprox. 180 °C și coace guguluful timp de 35-40 minute. Răstoarnă guguluful din formă cât încă este fierbinte și, după ce s-a răcit, presară zahăr pudră.
Ingrediente
Știai că... ?
Este adevărat că bucătăria austriacă este renumită pentru guguluf, însă acest desert este cunoscut încă de pe vremea romanilor. Aceștia făceau tot un fel de guguluf cu drojdie, a cărui formă rotundă reprezenta simbolul pentru soare. Încă de pe atunci, această variantă a rămas una dintre clasicele în materie de gugulufuri.