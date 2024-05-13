Știai că... ?

Este adevărat că bucătăria austriacă este renumită pentru guguluf, însă acest desert este cunoscut încă de pe vremea romanilor. Aceștia făceau tot un fel de guguluf cu drojdie, a cărui formă rotundă reprezenta simbolul pentru soare. Încă de pe atunci, această variantă a rămas una dintre clasicele în materie de gugulufuri.