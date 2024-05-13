Guguluf în stil vechi vienez cu stafide

Guguluf clasic vienez cu drojdie

Rețetă de: Renate Wagner

Guguluful este un desert clasic din bucătăria austriacă. Această rețetă îți arată cum poți face un guguluf clasic vienez rapid și ușor.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 45 min
  • 10 Porții
Pas 1

Încălzește ușor jumătate din cantitatea de lapte. Sfărâmă drojdia și amestec-o cu puțin zahăr. Presară cu făină și las-o să stea într-un loc cald până când volumul ei a crescut considerabil.

Pas 2

Bate untul până se face spumă. Adaugă gălbenușurile de ou, jumătate din zahăr și zahărul vanilat și bate-le până se fac spumă. Amestecă făina, laptele călduț rămas, amestecul de drojdie și coaja rasă de lămâie și frământă până devin un aluat neted.

Pas 3

Bate albușurile cu un praf de sare și restul de zahăr până se întăresc. Încorporează în aluat împreună cu stafidele scurse.

Pas 4

Unge forma de guguluf cu unt topit și tapetează cu fulgi de migdale. Toarnă aluatul în formă, acoperă și lasă-l să se odihnească într-un loc călduros timp de 30-45 minute.

Pas 5

Preîncălzește cuptorul la aprox. 180 °C și coace guguluful timp de 35-40 minute. Răstoarnă guguluful din formă cât încă este fierbinte și, după ce s-a răcit, presară zahăr pudră.

Ingrediente
Pentru guguluful clasic cu drojdie

Știai că... ?

Este adevărat că bucătăria austriacă este renumită pentru guguluf, însă acest desert este cunoscut încă de pe vremea romanilor. Aceștia făceau tot un fel de guguluf cu drojdie, a cărui formă rotundă reprezenta simbolul pentru soare. Încă de pe atunci, această variantă a rămas una dintre clasicele în materie de gugulufuri.

Descoperă ce este mai bun în Austria

