Variantă: Folosește scorțoneră în loc de morcovi. Pune în apă rece rădăcinile de scorțoneră decojite împreună cu sucul de la o lămâie. De îndată ce ai decojit toate rădăcinile de scorțoneră, scoate-le din apă, lasă-le la scurs și îndeplinește pașii descriși mai sus pentru morcovi. Timpul de coacere în cazul lor este de 25-30 de minute.