Morcovi înăbușiți cu spumă de alune de pădure
- Vegetarian
- starter
Morcovii colorați, înăbușiți în cuptor până când devin moi și fragezi, nu au nevoie de nimic mai mult ca actori secundari decât această sofisticată spumă de alune.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 4 Porții
Spală și curăță morcovii de coajă, taie-i în jumătăți sau sferturi pe lungime, în funcție de mărime/ grosime. Așază-i pe o foaie de hârtie de copt. Curăță coaja de lămâie cu un decojitor și stoarce sucul. Condimentează morcovii cu sare, suc de lămâie, coajă de lămâie, bucățele de unt și crenguțe de cimbru, înfășoară totul în hârtie de copt și sigilează capetele cu un capsator.
Variantă: Folosește scorțoneră în loc de morcovi. Pune în apă rece rădăcinile de scorțoneră decojite împreună cu sucul de la o lămâie. De îndată ce ai decojit toate rădăcinile de scorțoneră, scoate-le din apă, lasă-le la scurs și îndeplinește pașii descriși mai sus pentru morcovi. Timpul de coacere în cazul lor este de 25-30 de minute.
Morcovii se coc în cuptorul preîncălzit la 150 °C la opțiunea de convecție timp de aproximativ 40 de minute. Morcovii trebuie să fie moi (verifică cu vârful unui cuțit).
Pentru spuma de alune se topește untul într-o cratiță mică. Bate supa cu gălbenușurile într-o cratiță, la aburi, până devin o masă cremoasă și spumoasă. Adaugă treptat uleiul de alune și untul. Amestecă pasta/mousse-ul de alune. Adaugă oțetul, sarea și condimentează după gust.
Pune spuma de alune într-o sticlă Isi (Gourmet Whip), înșurubează capul de etanșare cu inelul de etanșare, apasă 2 capsule pentru un volum al sticlei de 0,5 l sau 4 capsule pentru 1 l. Încălzește la bain-marie la 50 °C.
Sfat: Dacă nu ai sticlă Isi, atunci poți servi spuma fierbinte de alune de pădure alături de morcovi, fără a trece prin acel pas. Însă în această situație, sincronizarea este totul: Pregătește spuma cu scurt timp înainte ca morcovii să fie gata.
Taie cu grijă hârtia de copt și servește morcovii în hârtia de copt. Presară cu fulgi de alune. Servește spuma de alune separat, în boluri mici.
Recomandare de băutură: Pinot Blanc