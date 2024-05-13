Vin fiert și punci pentru sezonul rece
- Drink
Vinul fiert și punciul sunt două dintre cele mai apreciate băuturi din Austria în timpul sezonului rece. Aroma de vin fiert te duce imediat cu gândul la Crăciun.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 8 Porții
Încălzește vinul roșu cu apa și zahărul.
Adaugă cuișoarele, tijele de scorțișoară și portocalele.
Lasă toate ingredientele la foc mic pentru aproximativ 15-20 de minute. Atenție: Vinul fiert nu trebuie să fiarbă. Mai condimentează și adaugă zahăr după gust.
Scoate cuișoarele și bețele de scorțișoară și toarnă vinul fierbinte în căni.
Sfat: vinul fiert poate fi garnisit cu o felie de portocală și are un gust mai bun când este servit fierbinte.