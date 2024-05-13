Știai că...

Exemplul Kasnudel (colțunași cu brânză) arată cât de fluide sunt granițele dintre Austria de astăzi și vecinii săi din sud atunci când vine vorba de plăcerea de a mânca. În special în Carintia de Sud, Kasnudel este adesea stropit cu „Sasaka” topită în loc de unt topit. Cuvântul provine din limba slovenă și nu înseamnă altceva decât slănină tocată. Acest preparat minunat picant joacă, de asemenea, un rol important în bucătăria stiriană - ceea ce înseamnă că scena culinară plină de culoare din fostele ținuturi ale Monarhiei Dunării este încă foarte vie și astăzi.