Kärntner Kasnudeln (Colțunași umpluți cu brânză)
- Classics
- Vegetarian
- Main Course
Secretul colțunașilor din Carintia constă în umplutură: menta conferă o prospețime unică. Rețeta te ajută să faci cei mai buni colțunași cu brânză, ca la ei acasă.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 80 min
- 4 Porții
În primul rând, pentru aluat, pune făina pe suprafața de lucru, fă o gropiță în mijloc în care spargi oul. Sărează ușor. Adaugă puțin ulei și suficientă apă pentru a obține un aluat neted. Formează o bilă, acoperă cu folie alimentară și lasă-l să se odihnească timp de 30 - 45 de minute.
Între timp, fierbe cartofii până se înmoaie, lasă-i să se răcească puțin și fă-i pastă cu ajutorul unui zdrobitor de cartofi. Sotează ceapa în unt, adaugă ierburile, condimentează cu sare și ia de pe foc. Amestecă toate ingredientele până se obține o umplutură omogenă. Aerează aluatul cu smântână la nevoie.
Întinde aluatul pe o suprafață de lucru tapetată cu făină până atinge grosimea unui cuțit. Folosind un pahar întors sau o formă rotundă pentru prăjituri, taie discuri cu diametrul de aproximativ 10 cm. Formează bile mici din amestecul de umplutură și pune-le pe aluat sau întinde puțină umplutură cu o lingură. Unge marginile cu albuș de ou bătut, pliază și presează bine. Presează între degete pentru a crea „volănașe” pe margine și așază pe o planșetă presărată cu făină.
Pune multă apă într-o cratiță mare, adaugă multă sare și adu la fierbere. Adaugă colțunașii și, în funcție de mărimea acestora, lasă-i să fiarbă la foc mic timp de 10-12 minute. Scoate-i cu grijă și așază-i pe farfurii încălzite. Toarnă deasupra o cantitate generoasă de unt topit până a făcut spumă și unge colțunașii.
Sfat: Servește cu o salată verde răcoritoare.
Ingrediente
Știai că...
Exemplul Kasnudel (colțunași cu brânză) arată cât de fluide sunt granițele dintre Austria de astăzi și vecinii săi din sud atunci când vine vorba de plăcerea de a mânca. În special în Carintia de Sud, Kasnudel este adesea stropit cu „Sasaka” topită în loc de unt topit. Cuvântul provine din limba slovenă și nu înseamnă altceva decât slănină tocată. Acest preparat minunat picant joacă, de asemenea, un rol important în bucătăria stiriană - ceea ce înseamnă că scena culinară plină de culoare din fostele ținuturi ale Monarhiei Dunării este încă foarte vie și astăzi.