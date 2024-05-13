Kaiserschmarren
Această rețetă îți arată cum poți face Kaiserschmarren rapid și ușor. Secretul: presară zahăr tos peste Kaiserschmarren și lasă-l să se caramelizeze în cuptor.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 45 min
- 4 Porții
Adaugă stafidele într-un bol, amestecă-le cu rom și lasă amestecul deoparte timp de aprox. 15 minute. Separă ouăle și pune gălbenușurile într-un bol pentru amestecat. Toarnă laptele, adaugă puțină coajă rasă de lămâie și zahăr vanilat și adaugă și făina. Amestecă până obții un aluat omogen.
Bate albușurile cu zahărul granulat și un praf de sare până se întăresc și încorporează în amestec. Preîncălzește cuptorul la 180°C.
Topește untul într-o cratiță mare sau două cratițe mici (neaderente) termorezistente. Toarnă amestecul și presară stafidele scurse deasupra după 1 - 2 minute. Coace până se rumenesc ușor pe partea inferioară, întoarce-le cu o spatulă și coace în cuptorul preîncălzit timp de 6 - 8 minute până devin aurii pe ambele părți.
Folosește două furculițe pentru a rupe Kaiserschmarren-ul în bucăți. Presară pe deasupra fulgi de unt, și zahăr tos și caramelizează în cuptor la foc mare. Scoate-l din cuptor (atenție, marginile oalei sau tigăii sunt fierbinți!) și pune bucățelele pe farfuriile preîncălzite. Presară cu zahăr pudră și scorțișoară.
Sfat: Se poate servi cu magiun de prune, dulceață de fructe de pădure sau compot. Kaiserschmarren poate fi, de asemenea, copt pe plita aragazului și caramelizat la sfârșit cu capacul pus.
Ingrediente
Știai că...
Este adevărat că monarhia austro-ungară a reușit să unească mai multe popoare sub dubla sa oblăduire; însă, în ceea ce privește selecția felurilor de mâncare, Împăratul Franz Joseph s-a dovedit a avea tendințe locale și regionale. Lângă, sau mai bine zis, după carnea fiartă de vită, acesta prefera deserturi simple din ouă, făină, lapte și un pic de zahăr, ca de exemplu pufosul Kaiserschmarren. Nu va fi niciodată clar dacă acest desert s-a născut dintr-o biată omletă greșit pregătită sau datorită unui oier. Dar nici nu trebuie să fie clar. Important este că rețeta a ajuns la noi.