Știai că...

Este adevărat că monarhia austro-ungară a reușit să unească mai multe popoare sub dubla sa oblăduire; însă, în ceea ce privește selecția felurilor de mâncare, Împăratul Franz Joseph s-a dovedit a avea tendințe locale și regionale. Lângă, sau mai bine zis, după carnea fiartă de vită, acesta prefera deserturi simple din ouă, făină, lapte și un pic de zahăr, ca de exemplu pufosul Kaiserschmarren. Nu va fi niciodată clar dacă acest desert s-a născut dintr-o biată omletă greșit pregătită sau datorită unui oier. Dar nici nu trebuie să fie clar. Important este că rețeta a ajuns la noi.