Gălușcuțe turtite cu brânză
- Classics
- Vegetarian
- Starter
Dacă vrei să te răsfeți cu un deliciu culinar, atunci îți recomandăm să încerci găluștile turtite cu brânză, o specialitate din localitatea Kössen.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 25 min
- 4 Porții
Pas 1
Toarnă laptele cald peste crutoane, adaugă sare și lasă crutoanele să absoarbă lichidul.
Pas 2
Amestecă cu cartofii rași, brânza feliată, ouăle și pătrunjelul.
Pas 3
Prăjește ceapa în unt și toarnă peste amestec. Adaugă făina și amestecă.
Pas 4
Formează găluște, turtește-le și prăjește-le în unt.
Pas 5
Servește, de exemplu, în supă sau ciorbă cu carne.
Ingrediente
Pentru găluște