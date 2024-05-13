Gălușcuțe turtite cu brânză

  • Classics
  • Vegetarian
  • Starter

Dacă vrei să te răsfeți cu un deliciu culinar, atunci îți recomandăm să încerci găluștile turtite cu brânză, o specialitate din localitatea Kössen.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 25 min
  • 4 Porții
Pas 1

Toarnă laptele cald peste crutoane, adaugă sare și lasă crutoanele să absoarbă lichidul.

Pas 2

Amestecă cu cartofii rași, brânza feliată, ouăle și pătrunjelul.

Pas 3

Prăjește ceapa în unt și toarnă peste amestec. Adaugă făina și amestecă.

Pas 4

Formează găluște, turtește-le și prăjește-le în unt.

Pas 5

Servește, de exemplu, în supă sau ciorbă cu carne.

Ingrediente
Pentru găluște

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale