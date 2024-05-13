Spaetzle cu brânză din Kleinwalsertal
- Vegetarian
- Classics
- main-course
Fiecare vale din Vorarlberg are propria variantă de spaetzle (gălușcuțe) cu brânză de munte. În Kleinwalsertal, se prepară varianta cu multă brânză de munte aromată.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 4 Porții
Bate făina, ouăle, nucșoara și un praf de sare până obții un aluat ferm. Aluatul trebuie să fie vâscos și să facă bule. Lasă-l să se odihnească un pic.
Curăță ceapa de coajă, tai-o în inele și trece-o prin făină. Încinge untul clarificat într-o tigaie, prăjește rondelele de ceapă până devin translucide, adaugă o linguriță de zahăr și prăjește încet până devin aurii.
Pune apă cu sare într-o oală mare și fierbe-o. Între timp, dă pe răzătoare brânza de munte. Cu ajutorul unui tăietor pentru spaetzle, adaugă aluatul în apa clocotită, în loturi. Când spaetzle se ridică la suprafața apei, scoate-le din apă cu o paletă și pune-le în apă rece. Păstrează o parte din apa în care au fiert spaetzle.
Adaugă spaetzle într-o tigaie fierbinte. Adaugă brânza dată pe răzătoare și un pic din apa de la spaetzle. Amestecă totul bine. La final, condimentează cu sare și piper măcinat grosier. Servește spaetzle pe farfurii încălzite și decorează cu ceapă prăjită și puțin arpagic.