Clătite cu plante aromatice, brânză de oaie și păpădie
- Vegetarian
- Main Course
Acesta este gustul primăverii: clătite cu spanac, cu umplutură cu ierburi sălbatice și brânză de oaie afumată.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 45 min
- 4 Porții
Pentru clătitele cu ouă
Bate ouăle și smântâna cu sarea până se omogenizează. Toarnă 1 polonic mic de aluat pentru clătite într-o tigaie antiaderentă (20 cm). Învârte rapid tigaia pentru a întinde aluatul pe toată suprafața. După un minut, întoarce clătita cu o paletă și las-o să se rumenească încă 1 minut și pe cealaltă parte. Continuă la fel și cu restul de aluat.
Pentru umplutura cu brânză de oaie și ierburi
Curăță ceapa verde și toac-o mărunt (inclusiv partea verde). Spală spanacul și ierburile, usucă-le folosind un uscător pentru salată și toacă-le grosier. Încălzește untul până face spumă. Adaugă ceapa, călește-o în unt, adăugă plantele aromatice și stinge cu un pic de apă și lasă să se călească alte 1 – 2 minute până se înmoaie. Adaugă 2 treimi din brânza de oaie mărunțită. Condimentează cu sare și piper, adaugă într-un bol și lasă să se răcească.
Sfat: folosește brânză feta în locul brânzei de oaie. Servește cu iaurt de oaie amestecat.
Unge cu unt tava de sufleu. Pune 2 – 3 linguri de umplutură în centrul fiecărei clătite. Îndoaie în stânga și în dreapta și rulează clătitele până se termină umplutura. Așază în forma unsă cu unt, cu marginea în jos. Toarnă supa de legume în forma de sufleu și presară peste clătire restul de brânză de capră mărunțită. Lasă la copt timp de 20 de minute în cuptorul preîncălzit la 160 C la opțiunea cu convecție.
Marinează păpădia în amestecul de oțet balsamic de mere și ulei de măsline. Pune clătitele pe farfurie. Adaugă păpădia marinată și, dacă vrei, garnisește cu felii subțiri de ridichi, petale de păpădie și plante aromatice.
Recomandare de băutură: nectar de gutui
Sfat: pentru florile crocante de păpădie bate 1 albuș de ou până devine cremos. Trece florile de păpădie prin făină, apoi prin albușul de ou și apoi tăvălește-le din nou prin făină. Prăjește-le în grăsime fierbinte la 160 °C până când devin aurii. Lasă-le pe hârtie de bucătărie pentru a se scurge uleiul și adaugă sare.