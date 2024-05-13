Pas 3

Unge cu unt tava de sufleu. Pune 2 – 3 linguri de umplutură în centrul fiecărei clătite. Îndoaie în stânga și în dreapta și rulează clătitele până se termină umplutura. Așază în forma unsă cu unt, cu marginea în jos. Toarnă supa de legume în forma de sufleu și presară peste clătire restul de brânză de capră mărunțită. Lasă la copt timp de 20 de minute în cuptorul preîncălzit la 160 C la opțiunea cu convecție.