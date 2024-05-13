Cremă tartinabilă în stilul Liptauer
- Classics
- Vegetarian
- Starter
O rețetă din bucătăria tradițională austriacă. O rețetă clasică, rapid și ușor de preparat.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 15 min
- 4 Porții
Se amestecă crema de brânză cu maioneza până devin cremă, se toacă mărunt restul ingredientelor, se adaugă și se amestecă bine. Se condimentează cu muștar, boia de ardei, sare și piper. Crema trebuie lăsată să se odihnească câteva ore înainte de a fi consumată. Crema se poate face mai mult sau mai puțin iute. Dacă vrei să obții o cremă mai iute, atunci îți recomandăm să înlocuiești boiaua de ardei dulce cu boia de ardei iute.
Crema Liptauer se potrivește perfect cu vinuri albe șprițate sau vinuri roșii tinere. Dacă te interesează un anume vin din Austria, putem să îți spunem să există două soiuri de struguri albi, Zierfandler (Spätrot) și Rotgipfler, tipice pentru regiunea Thermenregion și care cu greu pot fi găsite în altă parte. Gama tradițională de soiuri include, de asemenea, Blauer Portugieser, cunoscut anterior sub numele de „Vöslauer”, și Neuburger, precum și vinuri din familia Burgundy, cum ar fi St. Laurent și Pinot Blanc.
Ingrediente
Știai că... ?
Crema tartinabilă picantă provin din spațiul slovaco-austriac. Numele său provine din regiunea Liptov din nordul Slovaciei. Crema Liptauer „originală” este fabricată cu Brimsen (brânză sărată din lapte de oaie). Cu toate acestea, în bucătăria austriacă se folosește, de obicei, o specialitate de brânză asemănătoare cu brânza noastră de vaci.