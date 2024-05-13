Clătite cu caise

Classics

Sweet

Vegetarian

Dessert

Clătitele sunt un desert atât de apreciat și în bucătăria românească, atât de cei mici, cât și de cei mari. Iar acestea merg extrem de bine și umplute cu gem de caise. Ne întrebăm dacă există cineva care s-a săturat vreodată de clătite.