Clătite cu caise
Clătitele sunt un desert atât de apreciat și în bucătăria românească, atât de cei mici, cât și de cei mari. Iar acestea merg extrem de bine și umplute cu gem de caise. Ne întrebăm dacă există cineva care s-a săturat vreodată de clătite.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 4 Porții
Bate laptele cu făina, zahărul și sarea și încorporează treptat ouăle. Dacă se formează cocoloașe, trece aluatul printr-o sită. Lasă aluatul să de odihnească aprox. 15 minute.
Preîncălzește aragazul la 50°C. Încinge o tigaie antiaderentă (Ø 24 cm) și unge-o cu un strat subțire de ulei. Toarnă suficient aluat pentru a acoperi în strat subțire baza tigăii. Ține tava la un unghi ușor oblic, apoi întoarce-o, astfel încât aluatul să curgă uniform. Când partea de sus s-a uscat, iar partea de jos s-a colorat, poți întoarce clătita.
Continuă procedeul cu restul de aluat, clătitele se păstrează una peste cealaltă, în cuptorul preîncălzit.
Încălzește gemul și, dacă ți-ar plăcea să încerci ceva diferit, poți adăuga un pic de rom. Unge clătitele cu gem, se rulează-le, așază-le pe farfurii încălzite și servește-le presărate cu zahăr pudră. Decorează cu mentă și frișcă.