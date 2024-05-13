Povestea gugulufului

O bucată de guguluf presărată generos cu zahăr pudră fin, poate o porție mică de frișcă și o ceașcă de melange aromat – aceasta este cultura austriacă a dulciurilor la superlativ!

Existența coacerii acestor prăjituri drăgălașe de-a dreptul își are rădăcinile în Evul Mediu, de când au fost descoperite primele forme de guguluf. De atunci, cariera biscuiților și a brioșelor pufoase a cunoscut o ascensiune fulminantă. Faptul că poate fi răsturnat atât de ușor se datorează crestăturii înclinate a formei și, mai ales, a găurii din mijloc. Astfel, căldura poate circula și din interior, iar prăjitura se coace uniform din toate părțile. La aceasta contribuie și forma circulară, care simbolizează soarele. Conform vechilor credințe, soarele este simbolul fericirii – fericire pe care o poți gusta, atunci când vine vorba de guguluf.