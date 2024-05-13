Guguluf marmorat
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Guguluful este un desert clasic din bucătăria austriacă. Această rețetă îți arată cum poți face guguluf marmorat rapid și ușor.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 55 min
- 10 Porții
Preîncălzește cuptorul la aprox. 170 °C și unge forma de guguluf cu unt topit.
Bate untul cu gălbenușurile până devine spumos, adaugă zahărul pudră și amestecă până devine cremos. Adaugă zahăr vanilat și puțină coajă de lămâie.
Bate albușul cu zahărul tos până se formează o spumă tare. Amestecă făina cu praful de copt și adaugă jumătate din amestec în compoziția cu gălbenușuri și lapte, apoi adaugă alternativ albușurile bătute și făina.
Umple forma de guguluf cu un pic mai puțin de jumătate din compoziție. Colorează restul cu pudră de cacao și adaugă un strop de rom pentru gust.
Adaugă și compoziția cu cacao în formă și trece mânerul unei linguri de bucătărie prin ambele mase din formă. Încearcă să formezi mișcări ca niște valuri cu lingura de bucătărie.
Coace timp de 50-55 de minute. Lasă-l să se răcească un pic și răstoarnă după aceea din formă. După ce s-a răcit, presară zahăr pudră.
Ingrediente
Știai că...
Guguluful marmorat nu poate lipsi din vitrina unei cafenele bune. Împreună cu ștrudelul cu mere și tortul Sacher, acesta se numără printre deserturile care se savurează cel mai bine alături de „Kleiner Brauner”, „Melange” și multe alte preparate pe bază de cafea.
Povestea gugulufului
O bucată de guguluf presărată generos cu zahăr pudră fin, poate o porție mică de frișcă și o ceașcă de melange aromat – aceasta este cultura austriacă a dulciurilor la superlativ!
Existența coacerii acestor prăjituri drăgălașe de-a dreptul își are rădăcinile în Evul Mediu, de când au fost descoperite primele forme de guguluf. De atunci, cariera biscuiților și a brioșelor pufoase a cunoscut o ascensiune fulminantă. Faptul că poate fi răsturnat atât de ușor se datorează crestăturii înclinate a formei și, mai ales, a găurii din mijloc. Astfel, căldura poate circula și din interior, iar prăjitura se coace uniform din toate părțile. La aceasta contribuie și forma circulară, care simbolizează soarele. Conform vechilor credințe, soarele este simbolul fericirii – fericire pe care o poți gusta, atunci când vine vorba de guguluf.