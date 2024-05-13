Pas 5

Pentru glazură, rupe sau taie ciocolata în bucăți mici. Lasă apa la fiert împreună cu zahărul, pentru câteva minute. Ia de pe foc, toarnă într-un bol și lasă să se răcească până când devine călâi. (o glazură prea fierbinte este prea lichidă, iar una prea rece este prea densă) Adaugă ciocolata și topește-o în amestecul de apă și zahăr. Toarnă rapid glazura dintr-o mișcare și netezește imediat cu o paletă sau cu un cuțit foarte lat. Lasă totul să se usuce la temperatura camerei.