Tort Sacher
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun tort Sacher, ca la el acasă, la Viena. Secretul: peste tort toarnă dintr-o dată întreaga glazură.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 12 bucăți
Lasă ciocolata să se topească încet (cel mai bine la bain-marie).
Între timp bate untul cu zahărul pudră și zahărul vanilat, până se face spumă. Adaugă gălbenușurile pe rând. Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge cu unt forma de tort, după care tapeteaz-o cu făină. Bate spumă albușurile și un praf de sare, adaugă zahărul tos și bate până când obții o spumă tare. Adaugă ciocolata topită în masa de gălbenușuri și încorporează albușurile bătute spumă, alternând cu făina. Toarnă aluatul astfel obținut în formă și coace pentru 1 oră.
Scoate tortul și lasă-l să se răcească. (Pentru ca tortul să aibă suprafețele netede, pune-l la răcit pe o suprafață netedă de lucru, iar după 25 minute întoarce-l și pe cealaltă parte.)
Dacă magiunul de caise este prea închegat, îl poți încălzi și amesteca până devine uniform; de asemenea, poți adăuga rom după gust. Taie tortul la jumătate. Unge baza cu magiunul de caise, pune cea de-a doua jumătate de tort deasupra; unge și a doua jumătate cu magiun.
Pentru glazură, rupe sau taie ciocolata în bucăți mici. Lasă apa la fiert împreună cu zahărul, pentru câteva minute. Ia de pe foc, toarnă într-un bol și lasă să se răcească până când devine călâi. (o glazură prea fierbinte este prea lichidă, iar una prea rece este prea densă) Adaugă ciocolata și topește-o în amestecul de apă și zahăr. Toarnă rapid glazura dintr-o mișcare și netezește imediat cu o paletă sau cu un cuțit foarte lat. Lasă totul să se usuce la temperatura camerei.
Sfat: Dacă este posibil, nu lăsa tortul Sacher în frigider; în caz contrar, începe să „transpire”.
Ingrediente
Știai că...
Tortul de ciocolată nu a fost descoperit de vienezi. Lui Eduard Sacher i se datorează însă faptul că tortul Sacher este mai presus de orice Gâteau au Chocolat în ceea ce privește celebritatea. Eduard Sacher. Bucătarul de la curtea prințului Metternich era un geniu în materie de relații cu publicul și a reușit să transforme un simplu tort de ciocolată într-una dintre cele mai apreciate specialități austriece.