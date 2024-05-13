Salzburger Nockerl

  • Classics
  • Dessert

Bazele bucătăriei din Salzburg sunt rețete foarte simple, care pot fi rafinate și variate. Cea mai cunoscută specialitate culinară din Salzburg este Salzburger Nockerl.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 20 min
  • 4 Porții
Pas 1

Bate albușurile până se întăresc, adăugând în permanență zahăr tos.

Pas 2

Încorporează zahărul vanilat și gălbenușurile de ou.

Pas 3

Încorporează cu grijă făina în amestec.

Pas 4

Unge cu unt o tigaie sau o farfurie puțin adâncă (oțel inoxidabil, sticlă ignifugată). Așază găluștele deasupra, în formă de piramidă, cu ajutorul unei cartele de patiserie și coace-le în cuptorul preîncălzit.

Temperatura cuptorului: 220° C
Durată coacere: 9 minute

Pas 5

Presară zahăr pudră pe deasupra și servește imediat.

Mai multe informații legate de rețetă

https://www.salzburgerland.com/de/kulinarik-salzburger-spezialitaeten/

Ingrediente
Pentru gălușcuțele de souffle

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale