Salzburger Nockerl
- Classics
- Dessert
Bazele bucătăriei din Salzburg sunt rețete foarte simple, care pot fi rafinate și variate. Cea mai cunoscută specialitate culinară din Salzburg este Salzburger Nockerl.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 20 min
- 4 Porții
Bate albușurile până se întăresc, adăugând în permanență zahăr tos.
Încorporează zahărul vanilat și gălbenușurile de ou.
Încorporează cu grijă făina în amestec.
Unge cu unt o tigaie sau o farfurie puțin adâncă (oțel inoxidabil, sticlă ignifugată). Așază găluștele deasupra, în formă de piramidă, cu ajutorul unei cartele de patiserie și coace-le în cuptorul preîncălzit.
Temperatura cuptorului: 220° C
Durată coacere: 9 minute
Presară zahăr pudră pe deasupra și servește imediat.
Mai multe informații legate de rețetă
https://www.salzburgerland.com/de/kulinarik-salzburger-spezialitaeten/