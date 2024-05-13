Terină din legume cu pesto de busuioc și înghețată de muștar

  • Vegetarian
  • starter
Rețetă de: Richard Rauch și Katharina Seiser

Necesită o mulțime de legume, iese o porție generoasă și este bună pentru mulți oaspeți.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 60 min
  • 8 Porții
Pas 1

Curăță dovleceii, vinetele și ciupercile, taie-le pe lungime în felii de 5 mm grosime, sărează-le ușor și lasă-le în apă timp de 2 ore. Ia cimbrul de pe crenguțe.

Pas 2

Usucă cu o cârpă legumele și ciupercile și prăjește-le ușor în ulei de măsline cu cimbru timp de 1 minut pe fiecare parte, până se rumenesc ușor, apoi lasă-le să se răcească. Condimentează cu sare și piper.

Pas 3

Se așază alternativ legumele și ciupercile în vasul tapetat cu folie alimentară, stratul superior trebuie să iasă puțin deasupra vasului. Îndoaie folia alimentară și apasă. Peste pune o tavă sau o planșetă și o cratiță plină cu puțină apă și lasă la rece timp de 6 ore.

Sfat: Încălzește 100 ml de suc sau supă de legume, în care se dizolvă 3 foi de gelatină înmuiate în apă rece. Se unge fiecare strat subțire cu amestecul cu gelatină; astfel, terina se va prinde fără a fi nevoie să pui ceva greu peste ea.

Pas 4

Pentru înghețată, bate toate ingredientele până se omogenizează. Se congelează într-o mașină de înghețată.

Pas 5

Pentru pesto, clătește scurt spanacul și busuiocul în apă rece și usucă-le foarte bine. Smulge busuiocul, rupe-l fin cu mâinile sau toacă-l grosier și pasează-l împreună cu spanacul, de asemenea tocat grosier, într-un mixer vertical sau cu un cutter, până la omogenizare. În timp de mixezi constant, adaugă ulei de măsline.

Pas 6

Dă brânza pe răzătoare. Adaugă migdalele și brânza și amestecă până se obține un piure cremos. Condimentează cu sare. Transferă rapid într-un borcan clătit la cald și stropește cu puțin ulei.

Sfat: Păstrează sosul pesto în frigider. Dacă îl acoperi cu ulei, ține 2 luni. Înainte de a folosi din pesto, îndepărtează mereu uleiul (și folosește-l pentru dressing-uri de salată), pentru ca pesto-ul să nu devină prea lichid.

Pas 7

Scoate terina din formă, îndepărtează folia, taie terina în felii, servește cu rucola spălată, frunze de busuioc, aproximativ 1 lingură de pesto de busuioc de persoană și înghețată de muștar.

Recomandare de băutură: Prosecco

Sfat: Șunca crudă și grisinele completează perfect acest fel de mâncare.

Ingrediente
Pentru terină
Pentru înghețata de muștar
Pentru pesto de busuioc

