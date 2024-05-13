Terină din legume cu pesto de busuioc și înghețată de muștar
- Vegetarian
- starter
Necesită o mulțime de legume, iese o porție generoasă și este bună pentru mulți oaspeți.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 60 min
- 8 Porții
Curăță dovleceii, vinetele și ciupercile, taie-le pe lungime în felii de 5 mm grosime, sărează-le ușor și lasă-le în apă timp de 2 ore. Ia cimbrul de pe crenguțe.
Usucă cu o cârpă legumele și ciupercile și prăjește-le ușor în ulei de măsline cu cimbru timp de 1 minut pe fiecare parte, până se rumenesc ușor, apoi lasă-le să se răcească. Condimentează cu sare și piper.
Se așază alternativ legumele și ciupercile în vasul tapetat cu folie alimentară, stratul superior trebuie să iasă puțin deasupra vasului. Îndoaie folia alimentară și apasă. Peste pune o tavă sau o planșetă și o cratiță plină cu puțină apă și lasă la rece timp de 6 ore.
Sfat: Încălzește 100 ml de suc sau supă de legume, în care se dizolvă 3 foi de gelatină înmuiate în apă rece. Se unge fiecare strat subțire cu amestecul cu gelatină; astfel, terina se va prinde fără a fi nevoie să pui ceva greu peste ea.
Pentru înghețată, bate toate ingredientele până se omogenizează. Se congelează într-o mașină de înghețată.
Pentru pesto, clătește scurt spanacul și busuiocul în apă rece și usucă-le foarte bine. Smulge busuiocul, rupe-l fin cu mâinile sau toacă-l grosier și pasează-l împreună cu spanacul, de asemenea tocat grosier, într-un mixer vertical sau cu un cutter, până la omogenizare. În timp de mixezi constant, adaugă ulei de măsline.
Dă brânza pe răzătoare. Adaugă migdalele și brânza și amestecă până se obține un piure cremos. Condimentează cu sare. Transferă rapid într-un borcan clătit la cald și stropește cu puțin ulei.
Sfat: Păstrează sosul pesto în frigider. Dacă îl acoperi cu ulei, ține 2 luni. Înainte de a folosi din pesto, îndepărtează mereu uleiul (și folosește-l pentru dressing-uri de salată), pentru ca pesto-ul să nu devină prea lichid.
Scoate terina din formă, îndepărtează folia, taie terina în felii, servește cu rucola spălată, frunze de busuioc, aproximativ 1 lingură de pesto de busuioc de persoană și înghețată de muștar.
Recomandare de băutură: Prosecco
Sfat: Șunca crudă și grisinele completează perfect acest fel de mâncare.