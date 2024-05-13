Sfat: fierbe sparanghelul alb timp de aproximativ 6 - 7 minute, sparanghelul verde timp de 3 - 4 minute, scoate-l din apă, pune-l în apă rece, acoperă cu folie alimentară și lăsă deoparte. Păstrează supa. Cu puțin înainte de servire, adu supa la fierbere și fierbe sparanghelul în supa clocotită timp de 2–3 minute.

Strecoară supa de sparanghel printr-o sită fină de nailon, colectează-o, toarn-o fierbinte în borcane cu capac cu filet sau în sticle, păstreaz-o la frigider după ce s-a răcit timp de maximum 2 săptămâni și folosește-o a doua sau chiar a treia oară. Supa este perfectă pentru a fi folosită ca bază pentru supa de sparanghel sau pentru jeleu de sparanghel.

Recomandare de băutură: un Chardonnay ușor și fructat din regiunea vulcanică a Stiriei